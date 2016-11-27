Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Драбинко про свою "втечу" з України: Не варто мріяти

Неділя, 27 листопада 2016, 10:48
Драбинко про свою втечу з України: Не варто мріяти

Митрополит Олександр (Драбинко) заявляє, що він не планує виїхати за кордон на тривалий час через нібито загрозу його життю. 

Про це йдеться у заяві митрополита, яка є у розпорядженні УП.

Драбинко назвав "черговою неправдою і фейком" повідомлення , які розповсюдила "піар-команда Новинського". 

"За останній час я вже звик до різноманітних фейків, що виробляються "чорними" піарниками одного заможного депутата  (Вадима Новинського - УП) і  навіть не вважав за потрібне їх спростовувати. Згаданий олігарх ... намагається відвернути увагу суспільства від змісту кримінального провадження, в якому фігурує", - зазначив митрополит. 

За словами Драбинка, останній раз пропозицію залишити Україну він чув від екс-міністра МВС Віталія Захарченка.

"Він запевняв, що коли я погоджуся з його вимогою, то не матиму жодних юридичних проблем із владою. Пропозицію цю я відкинув ... Я не лишив Україну часів режиму Януковича, коли здавалося, що влада беззаконня всесильна. І тим паче не залишу її сьогодні", - заявив він. 

При цьому Драбинко назвав правдою те, що його життю може загрожувати "протистояння з олігархією".

ої друзі, особливо після відомого інциденту у Корці, постійно попереджують мене, що протистояння з олігархією може виявитися небезпечним для життя та здоров’я... Правда, що 12 березня 2016 року озброєні автоматами невідомі пограбували будинок, де я мешкаю, вкравши сейф", - додав митрополит.

Також він зауважив, що його графік на ближчі місяці передбачає кілька поїздок за кордон, у тому числі з метою медичного обстеження.

"Але не варто мріяти, що я залишу Україну. Я жив і житиму на своїй рідній землі", - підсумував Драбинко. 

Як відомо,  16 листопада регламентний комітет Верховної Ради відклав питання зняття депутатської недоторканності з представника "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву.  Новинський заявляє, що у поданні ГПУ не містяться об'єктивні докази і просить комітет Ради витребувати у прокуратури покази екс-президента Віктора Януковича. 

У справі також фігурує Олександр Драбинко. В ухвалі Печерського районного суду Києва від 15 листопада вказується, що захист Драбинка заявив про загрозу його життю і намір виїхати за кордон на тривалий час, повідомили Українські Новини.

Більше про справу щодо Новинського читайте у статті "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Українська правда 

"Українська правда" в Threads

Теми: НовинськийцеркваГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Новинський
Суд арештував частки Новинського у 72 компаніях
Держгеонадр забрала у компанії Новинського ліцензії на два родовища
Суд арештував приховані активи Новинського на 10,5 мільярда: сховав 230 об'єктів нерухомості
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
Усі новини...
Реклама: