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"Гражданін" Онуфрій. "Українська правда" публікує російські паспорти священнослужителів УПЦ

Михайло ТкачП'ятниця, 7 квітня 2023, 16:00
колаж: Андрій Калістратенко

Цілком зрозуміло, чому почалася історія довкола Української православної церкви, яка розгортається протягом останніх місяців, але й досі неясно, чим це все закінчиться. 

Як показує приклад митрополита УПЦ, владики Павла, топові сановники тривалий час маневрували між церковною владою Москви і географічним розташуванням у Києві. 

І навіть той-таки владика Павло попри всі злочини, які щоденно, починаючи з 24-го лютого 2022 (а насправді з 2014 року), скоює Росія, спромігся жодного разу не засудити дії президента Російської Федерації Володимира Путіна. І, маючи професійний хист до погроз, жодного разу не спрямувати їх на безпосереднього керівника повномасштабного наступу РФ.

Неспроможність УПЦ обрати сторону та пліч-о-пліч зі своїм народом працювати на перемогу саме тієї держави, на території якої розташовуються приходи та прочани, призвела до великої кількості запитань та скандалів навколо регілійної організації. 

За даними Державної служби України з етнополітики, кількість українців, які є вірянами Української православної церкви (в минулому московського патріархату), може сягати близько двох мільйонів. Правоохоронці, з якими спілкувалася УП, називають значно більші цифри.

У цьому матеріалі ми навмисно не будемо розглядати всі докази на користь звинувачень УПЦ у роботі на Росію. Сконцентруємося винятково на одному критерії – наявності паспорту громадянина Російської Федерації.

Отже, перша частина нашого розслідування. 

Михайло Ткач

Теми: УПЦ МПцеркваРосіяпаспорт
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