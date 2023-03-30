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"Бійтеся". Намісник Лаври Павло пригрозив Зеленському "божою карою"

"Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 01:47
Бійтеся. Намісник Лаври Павло пригрозив Зеленському божою карою
НАМІСНИК ЛАВРИ ПАВЛО. СКРИНШОТ З ВІДЕО

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що "господь не пробачить" президенту України Володимиру Зеленському виселення духовенства УПЦ (МП) з Лаври.

Джерело: звернення митрополита Павла, яке офіційний YouTube-канал Лаври опублікував 29 березня

Пряма мова: "Кажу вам, пане президенте, і всій вашій зграї, що сльози наші не впадуть на землю. Вони впадуть вам на голову.

Сьогодні ви думаєте, що, увійшовши у владу на наших спинах і нашому бажанні, можете з нами так вчиняти. Господь не пробачить ні вам, ні вашій родині цей вчинок. Тому що в ці хвилини 220 людей братії викинуті вами на вулицю".

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Деталі: Намісник Лаври назвав міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, який раніше заявляв, що ченці і служителі УПЦ (МП) мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври, одержимим "диявольським збісненням".

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"Ви не змогли зупинити одержимого буйством, злобою, ненавистю і диявольським збісненням міністра культури, а це означає, що він робить все з вашого дозволу. Горе вам, бійтеся", – звернувся він до Зеленського.

Що цьому передувало:

  • У Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) 29 березня провела останнє богослужіння.
  • 29 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила ще один крок для зміцнення своєї духовної незалежності і що наша держава дає релігійну свободу.
  • 30 березня духовенство УПЦ (МП) має покинути київську лавру, хоча не хоче цього робити і тому подало позов проти національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

Теми: УПЦ МПцеркваЗеленськийТкаченко
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