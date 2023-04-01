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У намісника Лаври Павла проводять обшуки, СБУ вручила підозру

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСубота, 1 квітня 2023, 08:58
У намісника Лаври Павла проводять обшуки, СБУ вручила підозру
скріншот

Намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявив, що Служба безпеки проводить 1 квітня в його домі обшуки й вручила підозру.

Джерело: відеозвернення Лебідя, співрозмовник УП в правоохоронних органах,

Деталі: За даними Лебідя, йому в суботу о 7:30 вручили підозру. Він додав, що в його домі проводять обшуки.

За даними джерел УП, підозри вручені за статтями 161 ККУ "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" та 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

За словами Павла, СБУ йому сказала, що він "проклинав президента".

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Передісторія:

  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
  • Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.
  • Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
  • Він також відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".
  • Увечері 29 березня сайт УПЦ МП повідомив, що Господарський суд Києва відкрив провадження по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічий монастир) до Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" з приводу розірвання договору оренди з боку заповідника.  

Теми: УПЦ МПСБУрелігія
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