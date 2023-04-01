У намісника Лаври Павла проводять обшуки, СБУ вручила підозру

Намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявив, що Служба безпеки проводить 1 квітня в його домі обшуки й вручила підозру.

Джерело: відеозвернення Лебідя, співрозмовник УП в правоохоронних органах,

Деталі: За даними Лебідя, йому в суботу о 7:30 вручили підозру. Він додав, що в його домі проводять обшуки.

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За даними джерел УП, підозри вручені за статтями 161 ККУ "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" та 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

За словами Павла, СБУ йому сказала, що він "проклинав президента".

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