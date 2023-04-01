У намісника Лаври Павла проводять обшуки, СБУ вручила підозру

Намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявив, що Служба безпеки проводить 1 квітня в його домі обшуки й вручила підозру.

Джерело: відеозвернення Лебідя, співрозмовник УП в правоохоронних органах,

Деталі: За даними Лебідя, йому в суботу о 7:30 вручили підозру. Він додав, що в його домі проводять обшуки.

За даними джерел УП, підозри вручені за статтями 161 ККУ "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" та 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

За словами Павла, СБУ йому сказала, що він "проклинав президента".

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