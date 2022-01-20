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У Навального показали фото розкішного "палацу Путіна"

Четвер, 20 січня 2022, 13:52
У Навального показали фото розкішного палацу Путіна
фото з "палацу путіна", команда навального

Команда російського опозиціонера Олексія Навального у річницю публікації відео про "палац Путіна" під Геленджиком опублікувала розслідування з нібито реальними фото.

Джерело: нове відео команди Навального

Деталі: Дослідники стверджують, що півтисячі фото їм "прислали з будівництва", проте вони не пояснили, чим перевіряли їхню справжність.

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Фото дуже схожі на 3д-візуалізацію, яка була в першому фільмі. Дослідники порівняли кілька кадрів (ліворуч візуалізація, праворуч реальні фото, - ред.).

 
 

У розслідуванні є і розкішні спальні, і "приватний стрип-клуб", і переговорна, і потайна кімната відпочинку, і вид зі спальні Путіна з видом на море, дивани і крісла, вартістю по мільйону.

Ці фото - старі, до "ремонту", який почали одразу після оприлюднення першого відео рік тому.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 19 січня 2021 року, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про палац нібито президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
  • За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна. Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито в 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс було передано в оренду до 2068 року.
  • Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив на це, що нічого нового в відео не представлено: "ця тема була вкинута роки 3-4 тому", але ці будівлі не є власністю президента РФ. Пєсков також запевнив, що палацом у Геленджику Путін навіть не користується.
  • Сам Путін також запевнив, що палац у Геленджику йому ніколи не належав.
  • Московське ТОВ "Аерокомплекс", яке постачає аеропортам наземне обладнання, випадково підтвердило інформацію з розслідування Навального. На сайті фірми згадано послуги для резиденцій президента РФ, зокрема "Прасковєєвка", а це найближче до палацу в Геленджику село, яке також згадується в розслідуванні Навального. 

Українська правда
Теми: НавальнийПутінрозкішРосія
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