У Навального показали фото розкішного "палацу Путіна"

Команда російського опозиціонера Олексія Навального у річницю публікації відео про "палац Путіна" під Геленджиком опублікувала розслідування з нібито реальними фото.

Джерело: нове відео команди Навального

Деталі: Дослідники стверджують, що півтисячі фото їм "прислали з будівництва", проте вони не пояснили, чим перевіряли їхню справжність.

Фото дуже схожі на 3д-візуалізацію, яка була в першому фільмі. Дослідники порівняли кілька кадрів (ліворуч візуалізація, праворуч реальні фото, - ред.).

У розслідуванні є і розкішні спальні, і "приватний стрип-клуб", і переговорна, і потайна кімната відпочинку, і вид зі спальні Путіна з видом на море, дивани і крісла, вартістю по мільйону.

Ці фото - старі, до "ремонту", який почали одразу після оприлюднення першого відео рік тому.

Передісторія: