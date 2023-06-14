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"Іспанський сором" російських еліт. УП знайшла маєтки росіян в Іспанії 

Михайло ТкачСереда, 14 червня 2023, 21:30
колаж: Андрій Калістратенко

Колишня дружина президента Росії Володимира Путіна Людмила має маєток у містечку Бенітачель, що в провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря. Таку інформацію ми отримали вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Ми одразу скористалися іспанським реєстром для того, щоб отримати виписку про власників маєтку. Однак, навіть здійснивши зо десять спроб, одержати документ нам так і не вдалося.

Під час відрядження ми вирушили до Іспанії за адресою загадкового об'єкта і навіть декого заскочили вдома. 

Хто з представників так званих російських еліт своїми маєтками допоможе Україні у відновленні, дивіться у матеріалі.  

Михайло Ткач, Катерина Каплюк 

Теми: нерухомістьРосіяІспаніягроші
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