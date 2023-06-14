Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Испанский стыд" русских элит. УП нашла имения россиян в Испании

Михаил ТкачСреда, 14 июня 2023, 21:30
коллаж: Андрей Калистратенко

Колишня дружина президента Росії Володимира Путіна Людмила має маєток у містечку Бенітачель, що в провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря. Таку інформацію ми отримали вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Ми одразу скористалися іспанським реєстром для того, щоб отримати виписку про власників маєтку. Однак, навіть здійснивши зо десять спроб, одержати документ нам так і не вдалося.

Під час відрядження ми вирушили до Іспанії за адресою загадкового об'єкта і навіть декого заскочили вдома. 

Хто з представників так званих російських еліт своїми маєтками допоможе Україні у відновленні, дивіться у матеріалі.  

Реклама:

Михайло Ткач, Катерина Каплюк 

Темы: недвижимостьРосcияИспанияденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Реклама:
Главное на Украинской правде
репортаж

"Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне

— Евгений Будерацкий, Евгений Руденко
Видео

"Киев вечерний. Комендантский". УП нашла рестораны, работающие ночью

— Михаил Ткач

Все, что необходимо знать о катастрофе на Каховской ГЭС

— "Украинская правда"

Сине-желтая паранойя. Как путинская Россия пишет доносы и пугает себя Бандерой, боевой саранчой и отравленными деньгами

— Михаил Кригель
Видео

Наступление на южном фланге. Как 3-я штурмовая отбивает позиции под Бахмутом и берет пленных

— Ольга Кириленко
Видео

Украинская правда нашла на Лазурном берегу депутатов, чиновников и даже бывшего президента

— Михаил Ткач

Спецмародеры. Как импортеры оружия вывели из страны миллиарды гривен в разгар войны

— Роман Романюк, Соня Лукашова
интервью

"Почему россияне так не ценят жизнь?" – интервью с Владимиром Коханом из YouTube-проекта "Хащи"

— Евгений Руденко

Гвардия обороны. Как Силы ТрО из вспомогательных стали боевыми

— Рустем Халилов
Видео

"Я бы поверил, что Бахмут – это крепость, если бы эту крепость строили", – ротный 3-й штурмовой Фока

— Ольга Кириленко