"Испанский стыд" русских элит. УП нашла имения россиян в Испании
Среда, 14 июня 2023, 21:30
коллаж: Андрей Калистратенко
Колишня дружина президента Росії Володимира Путіна Людмила має маєток у містечку Бенітачель, що в провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря. Таку інформацію ми отримали вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Ми одразу скористалися іспанським реєстром для того, щоб отримати виписку про власників маєтку. Однак, навіть здійснивши зо десять спроб, одержати документ нам так і не вдалося.
Під час відрядження ми вирушили до Іспанії за адресою загадкового об'єкта і навіть декого заскочили вдома.
Хто з представників так званих російських еліт своїми маєтками допоможе Україні у відновленні, дивіться у матеріалі.
Реклама:
Михайло Ткач, Катерина Каплюк