Несанкціоноване російське літо. Готелі, літаки та родини кремлівських олігархів на європейських курортах

Поки Україна та українці через повномасштабний наступ Росії забули, що таке відпустка та відпочинок, п'ятизіркові готелі кремлівських олігархів у Європі відновлюють свою роботу після санкцій або успішно переписуються на менеджерів.

Мова піде про Італію та Францію. Країни, які сьогодні найбільше облюбували кремлівські еліти. Тут можна помітити і приватні літаки олігархів, які й надалі підтримують політику Кремля. І дітей тих самих олігархів, які продовжують витрачати гроші, зароблені на цій підтримці.

У рамках пошуку російських активів та представників російських еліт "Українська правда" продовжує знайомити своїх читачів та глядачів зі слабкими місцями в санкційній політиці проти російських олігархів та політиків країни-агресора.

Михайло Ткач, Катерина Каплюк – УП