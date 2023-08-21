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Несанкционированное российское лето. Отели, самолеты и семьи кремлевских олигархов на европейских курортах

Михаил Ткач, Екатерина КаплюкПонедельник, 21 августа 2023, 09:55

Поки Україна та українці через повномасштабний наступ Росії забули, що таке відпустка та відпочинок, п'ятизіркові готелі кремлівських олігархів у Європі відновлюють свою роботу після санкцій або успішно переписуються на менеджерів.

Мова піде про Італію та Францію. Країни, які сьогодні найбільше облюбували кремлівські еліти. Тут можна помітити і приватні літаки олігархів, які й надалі підтримують політику Кремля. І дітей тих самих олігархів, які продовжують витрачати гроші, зароблені на цій підтримці.

У рамках пошуку російських активів та представників російських еліт "Українська правда" продовжує знайомити своїх читачів та глядачів зі слабкими місцями в санкційній політиці проти російських олігархів та політиків країни-агресора.

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Михайло Ткач, Катерина Каплюк – УП

Темы: Росcиясанкцииолигархивойна
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