"Бодя, готуй осколочний". Репортаж з лінії Куп'янськ – Лиман, яку намагаються прорвати росіяни

За пів години до світанку, або, як кажуть військові, "по сіряку", екіпаж із трьох операторів БПЛА заходить у густу посадку на лінії оборони Куп'янськ – Лиман. Попереду йде старший групи на позивний "Саба", за ним – бійці з псевдо "Горинь" і "Луганськ".

Серед високих листяних дерев, які ще не встигли посікти російські снаряди й можуть надійно маскувати українських військових, стоїть тиша. Дрони та артилерія по обидва боки фронту чекають, поки на вулиці розвидніється.

Екіпаж розминається з групою військових, яка йде забирати загиблих ближче до переднього краю, а потім приймає зміну у своїх побратимів.

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– Мені одного дрона тут вчора постріляли, а інший – напів контужений, – описує обстановку по місцю один із військових, який готується відіспатися після кількох робочих днів.

Новоприбулі розкладають дрони, снаряди, саморобну вибухівку, скручують і встановлюють антену. Десь віддалено починає гудіти артилерія.

– Наша робота – знайти і знищити: від живої сили – до кулемета і танка противника. Працюємо і на Mavic, і на FPV – залежно від цілі, – коротко описує функціонал екіпажу Саба. – Зараз чергуємо щодня, бо ситуація складна.

Саба, Горинь і Луганськ – з роти ударних безпілотників 68-ої окремої бригади імені Олекси Довбуша, що має назву "Шершні Довбуша". Це створена під час повномасштабного вторгнення бригада, яка більше року тримала оборону на Вугледарському напрямку, а на початку червня брала участь у наступі під Великою Новосілкою.

Зокрема 68 бригада звільняла й піднімала прапор над Благодатним.

– А сюди нас перекинули не просто так, – каже Саба, – нас зняли з ротації, бо тут був прорив і треба було його зупиняти.

Йдеться про намагання росіян відтягнути частину українських підрозділів з наступу на Таврійському напрямку й під Бахмутом.

З кінця липня окупанти почали активніше наступати по лінії оборони від Куп'янська на Харківщині до Лимана на Донеччині. Згідно з даними OSINT-дослідників DeepState, росіяни змогли просунутися від окупованої Кармазинівки, а згодом ще й від Райгородки, та дещо розвинути свій наступ.

Втім, Силам оборони, особливо зусиллями 68-ої бригади, вдалося відбити значну частину позицій. Єгері відтіснили росіян з сіл Надія та Новоєгорівка.

УП провела день на позиціях "шершнів Довбуша", які займаються як розвідкою, так і враженням російської піхоти та техніки. Росіяни використовують техніку для пересування та роботи на цьому напрямку – тож у хлопців постійно є цілі.

Ми зафільмували, як "шершні" працюють під постійними обстрілами, радіють, побачивши ворожий танк, і засмучуються, коли у "мавіка" сідає заряд акумулятора, не долетівши до посадки. А також розпитали, що вони чекають від суспільства та влади, перебуваючи на фронті.

Ольга Кириленко, Алекс Клімов, УП