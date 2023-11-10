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Залужний у Рамштайні, допомога Україні та вибори не на часі – новий випуск УП.Чат

"Українська правда"П'ятниця, 10 листопада 2023, 16:00
Залужний у Рамштайні, допомога Україні та вибори не на часі – новий випуск УП.Чат

Гостями нового випуску "УП.Чат" стали виконавча директорка Центру протидії корупції  Дар'я Каленюк, волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Дана Ярова та керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва разом з гостями обговорила можливість проведення виборів під час війни, чи є розкол між політиками і військовими та  проблеми із західною допомогою Україні, які можуть стати критичними, якщо найближчим часом Конгрес США не затвердить новий пакет.

Ми переїхали на нову студію, а також оновили формат, тому чекаємо на ваші перегляди та відгуки у коментарях

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Теми: ЗалужнийРамштайнвиборидопомога Україні
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