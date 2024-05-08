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Росіяни прорвалися за Очеретине, але не можуть зайти в Часів Яр – що далі

Ольга Кириленко, Алекс Климов — Середа, 8 травня 2024, 17:20
Колаж – Андрій Калістратенко

З початку квітня 2024-го на фоні суттєвого виснаження Сил оборони, втрат піхоти й відсутності бійців для її поповнення, а також тривалої затримки американської допомоги, не вщухають розмови про надскладну ситуацію на фронті у Донецькій області. 

На Бахмутському напрямку росіяни впритул підійшли до перших будинків на східній околиці Часового Яру – важливої висоти й останнього великого населеного пункту перед Краматорською агломерацією (Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ). 

На Новопавлівському або колишньому Мар’їнському напрямку окупанти зайшли у місто Красногорівка на північ від Мар’їнки. І практично захопили маленьке село Новомихайлівка на південь від Мар’їнки (Сили оборони утримують ще кілька позицій на дачах на півночі села).

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Найкритичніша ситуація на Авдіївському напрямку. Після захоплення Авдіївки 17 лютого цього року, росіяни швидко розповзлися від неї на схід – у бік Ласточкиного, Орлівки, Тоненького. А у квітні успішно сунули на північ, захопивши Очеретине, Керамік, Новокалинове і, як стало відомо на днях, Архангельське. Виступ, тобто протяжність захопленої території, від окупованої Авдіївки за Очеретине по дорозі Т0511 складає 10-12 кілометрів.  

Що призвело до таких змін і куди рухатиметься лінія фронту далі – дивіться у відеоблозі "На східному фронті зі змінами" журналістки УП Ольги Кириленко.

Теми: війнаДонецька областьБахмутКраматорськ
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