Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
Джерело: Головнокомандувач ЗС України у Facebook, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
Пряма мова Сирського: "Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах".
"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій".
"Авдіївку ми все одно повернемо".
Деталі: За словами Тарнавського, українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".
Що передувало: Тарнавський повідомив, що станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривають важкі бої, на коксохімічному заводі палає пожежа через удари росіян.
Раніше Тарнавський повідомив, що станом на першу годину дня (16 лютого - ред.) в Авдіївці, що на Донеччині, ворог не заблокував жоден український підрозділ. Триває операція з оборони міста.
Також Тарнавський повідомив, що українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці.
А президент Володимир Зеленський сказав, що в ситуації з намаганням російської армії захопити Авдіївку він вимагає від військового керівництва насамперед зберегти життя захисників України.
Передісторія:
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про ризик захоплення міста Авдіївка Донецької області російськими силами через відсутність достатньої кількості зброї в українських оборонців.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували дії російських загарбників, які здійснюють тактичний розворот через Авдіївку, що підкреслює їхню нездатність провести успішне оперативне охоплення або оточення.