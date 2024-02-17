Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Джерело: Головнокомандувач ЗС України у Facebook, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

Пряма мова Сирського: "Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах".

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"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій".

"Авдіївку ми все одно повернемо".

Деталі: За словами Тарнавського, українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

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Що передувало: Тарнавський повідомив, що станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривають важкі бої, на коксохімічному заводі палає пожежа через удари росіян.

Раніше Тарнавський повідомив, що станом на першу годину дня (16 лютого - ред.) в Авдіївці, що на Донеччині, ворог не заблокував жоден український підрозділ. Триває операція з оборони міста.

Також Тарнавський повідомив, що українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці.

А президент Володимир Зеленський сказав, що в ситуації з намаганням російської армії захопити Авдіївку він вимагає від військового керівництва насамперед зберегти життя захисників України.

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