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Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

Ольга Глущенко Субота, 17 лютого 2024, 02:16
Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки
фото: Kostya Liberov / Libkos via Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Джерело: Головнокомандувач ЗС України у Facebook, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

Пряма мова Сирського: "Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах".

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"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій".

"Авдіївку ми все одно повернемо".

Деталі: За словами Тарнавського, українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

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Що передувало: Тарнавський повідомив, що станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривають важкі бої, на коксохімічному заводі палає пожежа через удари росіян.

Раніше Тарнавський повідомив, що станом на першу годину дня (16 лютого - ред.) в Авдіївці, що на Донеччині, ворог не заблокував жоден український підрозділ. Триває операція з оборони міста.

Також Тарнавський повідомив, що українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці.

А президент Володимир Зеленський сказав, що в ситуації з намаганням російської армії захопити Авдіївку він вимагає від військового керівництва насамперед зберегти життя захисників України.

Передісторія:

  • Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про ризик захоплення міста Авдіївка Донецької області російськими силами через відсутність достатньої кількості зброї в українських оборонців.
  • Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували дії російських загарбників, які здійснюють тактичний розворот через Авдіївку, що підкреслює їхню нездатність провести успішне оперативне охоплення або оточення.

Теми: Авдіївкавійна
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