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Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають

Євген БудерацькийНеділя, 8 вересня 2024, 05:30

З початку повномасштабного вторгнення Росії Польща стала однією з перших країн, яка підставила дружнє плече Україні.

Підтримка українців Варшавою була без перебільшення безпрецедентною, за що Київ завжди буде вдячний своїм сусідам.

У момент крайньої скрути, здавалося, були забуті всі старі суперечки. Однак час плине, й у відносини між сусідами почали повертатися колишні тертя.

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Однією з найбільш вразливих сторін українсько-польських стосунків залишається історія. І країни раз-по-раз спотикаються на болючих каменях спільної, часто не дуже приємної та трагічної історії.

Підлив олії у вогонь нещодавній невдалий вислів вже ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби, в якому він вжив фразу "українські території" щодо південно-східних регіонів Польщі, де компактно проживали виселені під час операції "Вісла" українці. Польські політики як від опозиції, так і від влади схопились за неакуратне формулювання і знову розгорівся скандал.

Утім, за політичними дискусіями та уколами щодо операції "Вісла" відчувається брак знань і досить неочевидна рефлексія безпосередньо в українському суспільстві. Виявляється, багато українців може десь і чули про цю сторінку своєї історії, однак майже не знають, що вона є частиною ширшого і трагічного періоду в минулому нашого народу.

У вересні виповнюється 80 років від початку депортації з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини мешканців цих регіонів. За різними даними, в період з 1944 по 1951 роки приблизно 700 тисяч українців примусово переселили до УРСР під приводом "повернення додому".

Виселяли людей у різні регіони Української Радянської Соціалістичної Республіки – від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини та Донеччини. Коли йшлося про південні чи східні області, фактично депортовані почасти опинялись у голих степах.

"Українська правда" вирішила нагадати про депортацію 1944–1951 років і поговорила з першим науковим співробітником Музею історії України у Другій Світовій війні, істориком Романом Кабачієм, автором книги "Вигнані на степи. Переселення 1944–1946", яка присвячена першому етапу "великого переселення". 

Як Польща і СРСР здійснювали "взаємний обмін населенням", куди потрапляли і з чим стикались українці в Радянському Союзі, і як Росія змусила їхніх нащадків знову переїжджати зі своїх домівок – у новому випуску подкасту "Кляті питання".

Євген Будерацький, УП

депортація історіяПольщаУкраїна
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