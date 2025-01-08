Звернення громадськості щодо Національного військового меморіального кладовища

Оновлено 10 січня о 22:30

Президенту України – Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України Володимиру Зеленському

Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю

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Міністерці у справах ветеранів Наталії Калмиковій

Звернення

Ми − військовослужбовці Сил оборони України, родичі загиблих військових, представники українського громадянського суспільства та медіаспільноти − звертаємося до представників влади із закликом провести відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на архітектурно-скульптурний проєкт та будівництво головного військового меморіалу України − Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

Цим відкритим листом ми хочемо висловити недовіру до процесів навколо будівництва НВМК та закликати усі відповідальні сторони зупинити неорадянські практики кулуарного ухвалення рішень, проведення тендерів і призначення виконавців будівництва.

Вперше у новітній історії України наше суспільство на порозі будівництва центрального національного місця пам'яті, де знайдуть свій останній спочинок декілька поколінь українських військових, які віддали життя за незалежність України. Ця локація може закласти початок новій та гідній культурі військових поховань. Водночас ми бачимо, що від початку процес побудови найважливішого військового некрополю є вкрай непрозорим та йде всупереч прийнятим практикам західних демократій, зі стандартами яких Україна прагне асоціюватися.

Дорожня карта відкритого архітектурного конкурсу на ескізний проєкт НВМК, де мали б ідейно змагатися найкращі фахівці України, була спеціально розроблена Національною спілкою архітекторів України для Міністерства ветеранів ще навесні 2023 року. Втім, цей благородний задум був затьмарений різкою зміною поведінки відповідальних структур та осіб, які замінили чесну конкуренцію круглими столами, що слугували лише імітацією широкого громадського та експертного обговорення.

Найбільш яскравим втіленням непрозорості стали "тендери" на ескізний проєкт і вибір підрядника будівництва. В обох брали участь по одному потенційному учаснику, тому що Кабмін і Мінветеранів зробили все можливе, щоб про запуск процесу відбору підрядників по тендерах ніхто "зайвий" не дізнався. Перший тендер на ескізний проєкт НВМК розпочався 30 серпня 2023 року і вже 15 вересня було укладено договір з "переможцем" – ТОВ "ІНЖИНІРИНГ–ХОЛДИНГ", головним архітектором якого є Сергій Дербін.

Невдовзі таким самим єдиним учасником і переможцем тендеру на зведення комплексу став консорціум підрядників "Білдінг.ЮА", одна з компаній якого (компанія АКАМ) пов’язана із підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим, що підтверджувала Служба Безпеки України та журналісти-розслідувачі Главкому та Громадського. Єрмолаєв був внесений до санкційних списків у 2023-му за ведення алкобізнесу в окупованому росіянами Криму та сплату податків в бюджет РФ на суму 6,5 млн доларів.

Раніше компанія АКАМ, з якою пов’язаний бізнесмен, фігурувала в спільних проєктах з головним архітектором НВМК Сергієм Дербіним у Дніпрі, а тепер стала головним постачальником граніту для майбутнього меморіального комплексу НВМК. Тож інші види каменю, які є в Україні і які б могли бути використані в будівництві ключових споруд меморіального кладовища, ні з ким із громадськості та експертних кіл відкрито не обговорювалися.

Попри суспільний резонанс і увагу медіа, керівництво Державного підприємства НВМК знехтувало підривом довіри українського суспільства до процесів і швидко уклало договори на будівництво зі скандальним консорціумом. Такий поспіх прикривається ницою спекуляцією, що прозорий архітектурний конкурс на ескізний проєкт НВМК нібито відтермінує, а то й зупинить можливість поховань загиблих, прах яких сім’ї змушені зберігати вдома роками.

Ми усвідомлюємо необхідність розпочати поховання. Як показує українська практика поховань героїв у різних громадах, а також міжнародний досвід побудови національних військових некрополів, – такі поховання можна здійснювати невідкладно. Тим паче, якщо сектори поховань на НВМК вже визначені на генеральному плані, а інженерні лінії проведені, як заявлено, то перешкод для самих захоронень немає. Отож, проведення чесного архітектурного конкурсу жодним чином не суперечить здійсненню поховань. Ці важливі процеси можуть відбуватися паралельно.

Нас також не може не обурювати, що архітектор, якого призначили розробляти вигляд найбільшого військового кладовища України, уже під час російсько-української війни вважав допустимим їздити до москви. У 2015 році, уже після чисельних російських воєнних злочинів, зокрема в Іловайську та Дебальцевому, коли українські військові віддавали своє життя за Україну, Сергій Дербін був на дизайн конференції у столиці держави-агресора, що відкрито висвітлював у своїх соціальних мережах.

Головним аргументом відповідальних осіб є формальне посилання на "законність процедур та відсутність саме юридичної можливості їх скасувати". Але коли мова йде про проєкт такого суспільного значення, насамперед має бути забезпечена максимальна публічна легітимність процесу створення НВМК. А це неможливо без відкритості діалогу та прозорості процедур.

Закликаємо Президента України, Голову Уряду та Міністерку ветеранів України забезпечити рівне право українських архітекторів та митців чесно і справедливо боротися за можливість долучитися до створення Національного військового меморіального кладовища. На відміну від Росії, де головний військовий цвинтар будувався без архітектурних конкурсів, ми живемо не у диктатурі, а демократичній європейській державі.

Архітектурні конкурси на меморіальні об’єкти уже практикують у Львові, Вінниці, Чернівцях, тому є нечуваним, щоб центральна влада України, яка могла б першою демонструвати цивілізований приклад місцевому самоврядуванню, відстає від деяких управлінців на місцях і створює поганий прецедент для потенційних зловживань у громадах.

Ми просимо відповідальних осіб не прикривати непрозорі процедури горем родин, адже це ще більше підриває довіру суспільства до влади в часи, коли нам усім потрібно єднатися, щоб здолати одвічного ворога. Не позбавляйте українське суспільство історичного шансу якісно продумати й осмислити вигляд Національного військового меморіального кладовища.

Ми наполегливо вимагаємо від відповідальних за проєкт представників державних структур повернутися до здорового глузду, поваги до відкритих та чесних процедур, діалогу із суспільством та провести відкритий конкурс на ескізний проєкт НВМК, дорожня карта якого уже давно готова.

Будьмо гідними жертви наших полеглих.

Якщо ви згідні з текстом відкритого листа, ви можете додати свій підпис сюди.

Підписанти:

Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ (Коаліція РПР)

Дарця Веретюк, дизайнерка, співавторка Пантеону Героїв на Микулинецькому Кладовищі у Тернополі

Дарія Гірна, журналістка, авторка ютуб-каналу "Обличчя Незалежності"

Тарас Іщик, військовослужбовець, дизайнер, автор графічного стилю ЗСУ

Мирослав Маринович, політв'язень 1977 – 1987 рр.

Наталія Лигачова, голова ГО "Детектор медіа"

Олександра Гліжинська, голова ГО "ВГО "Інститут Республіка"

Ольга Лимар, виконавча директорка Коаліції РПР

Василь Павлов, воєнний історик, голова ГО "Центр мілітарної історії"

Павло Казарін, журналіст, молодший сержант ЗСУ

Сергій Стерненко, громадський діяч та волонтер

Олекса Руденко, головний спеціаліст Відділу розвитку військової символіки та геральдики Центрального управління розвитку матеріального забезпечення МОУ, заслужений художник України

Остап Українець, військовослужбовець ЗСУ

Ігор Лаченков

Марко Савицький, архітектор, громадський діяч, член Національної спілки архітекторів України

Лук’ян Турецький, військовослужбовець ЗСУ, дизайнер

Артем Чех (Чередник), письменник, сержант ЗСУ

Олексій Чекаль, дизайнер, каліграф, ст. науковий співробітник "Музею книги і друкарства України", автор графічного образу ПЦУ

Влад Якушев, письменник, офіцер ЗСУ

Руслан Забілий, історик, музейник, сержант ЗСУ

Микола Давидюк, політолог

Лілія Авер'янова, доцент Харківського національного університету радіоелектроніки, мати Героя України Андрія "Джуса" Пільщикова

Євген Равський, художник, військовослужбовець ЗСУ

Юрій Макаров, журналіст

Денис Бігус, журналіст, засновник Bihus.info

Максим Колесніков, ветеран ЗСУ

Наталя Некипіла, дружина загиблого військовослужбовця Дмитра Гулька, журналістка, авторка проєкту "Меморіалізація війни"

Антон Лягуша, історик, дослідник публічної історії , академічний директор магістерської програми "Дослідження памʼяті та публічна історія" в Київській Школі Економіки

Віталій Гайдукевич, телеведучий, волонтер, співавтор концепції сучасного однострою та айдентики ЗСУ, співзасновник ГО "Справа Громад"

Ахтем Сеітаблаєв, режисер, актор, військовослужбовець ЗСУ

Андрій Єрмоленко, художник-ілюстратор, військовослужбовець, лауреат Шевченківської премії

Катерина Даценко, журналістка, співзасновниця ГО "Вшануй", що поширює меморіальні практики

ГО "Вшануй" — організація працює над формуванням та впровадженням нових меморіальних практик в Україні (зокрема Хвилини мовчання). Співзасновницею ГО була загибла госпітальєрка Іра "Чека" Цибух.

Андрій Андрушків, військовослужбовець ЗСУ

Гліб Стрижко, ветеран, людина з досвідом російського полону

Юрко Прохасько, перекладач, автор, психоаналітик, член українського ПЕН

Сергій Михальчук, кінооператор, молодший сержант, лауреат Державної премії України ім. О. Довженка, член–кореспондент Національної академії мистецтв України, 4 рази номінант на Оскар від України, кавалер ордену "За заслуги".

Меланія Подоляк, громадська діячка

Редакція медіа "Ґрунт"

Іван Щурко, архітектор, громадський діяч, координатор ГІ "Незнаному воякови"

Тарас Прохасько, письменник

Богдан Процишин, ветеран російсько-української війни

Борислав Береза, ветеран російсько-української війни

Зурабі Аласанія, військовослужбовець, старший лейтенант ЗСУ

Микола Матусевич, політвʼязень СРСР (1976–1986)

Олександр Ігнатьєв, полковник запасу, ветеран ЗСУ

Ірина Небесна, журналістка-фрилансерка

Євген Захаров, правозахисник

Богдан Кордоба, видавець, волонтер, син загиблого капітана ЗСУ

Редакція hromadske.ua

Євген Спірін, журналіст, бойовий медик, військовослужбовець Національної Гвардії України

Валерій Пузік, письменник, поет, військовослужбовець ЗСУ

Севгіль Мусаєва, головна редакторка видання "Українська правда"

Мирослава Барчук, журналістка, віцепрезидентка українського ПЕН

Ірина Коваленко, військовослужбовиця

Катерина Міхаліцина, поетеса, художниця, членкиня ПЕН клубу

Оленка Герасим'юк, поетеса, госпітальєрка

Ірина Царюк, волонтерка

Ірена Миколів, художниця в Ритм, в 4.5.0.

Юрчак Марія Богданівна, кандидатка історичних наук, голова ГО "Інститут міської культури"

Костишин Юрій (Кіт Характерник), військовий ЗСУ, письменник, фотограф, мандрівник

Андрій Федорчук, ветеран російсько-української війни, засновник ветеранського бренду "Alex Tymanov Group"

Юліан Чаплінський, головний архітектор Львова (2015–2019), заступник міністра Мінрегіону (2019–2020), засновник AVR Development

Людмила Долгоновська, кандидат філософських наук, радник зі стратегічних комунікацій Головнокомандувача ЗСУ у 2021–2023 роках

Світлана Поваляєва, письменниця, громадська діячка

Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова Центру громадянських свобод

Добрянський Володимир Казимирович, археолог, спелеолог, дослідник старожитностей, фортифікацій і топонімії, Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка

Богдан Логвиненко, засновник Ukraїner

Валентин Десятник, військовослужбовець ЗСУ

Уляна Мовчан, громадська діячка, засновниця Connection Agency

Олексій Носков, полковник ЗСУ

Євген Сасько, полковник запасу ЗСУ, начальник Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ (2022–2023)

Валерій Курко, полковник ЗСУ, учасник російсько–української війни з 2014 року

Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій (2016–2019)

Марина Хромих, громадська діячка, військовослужбовиця

Юрій Кулик, волонтер місії "На щиті" комунікаційник Uafreedom, комуніційний менеджер "Жовтий фартух", режисер і продюсер "Їжа Файного міста", СЕО "Маркетингова агенція Прості Рішення" та ін.

Ірина Пустиннікова (Blacky Kamienczanka), журналістка, краєзнавиця, мандрівниця, фотохудожниця, автор першого українського краєзнавчого сайту "Замки та храми України"

Андрій Захарко (Зоін), засновник фестивалю Respublica, голова ГО Територія, керівник ретрит–центру Бакота-хаб

Олена Чебелюк, наукова співробітниця Музею Гідності у Львові, редакторка історичного проєкту про Революцію Гідності "Цифровий архів Майдану".

Діана Клочко, мистецтвознавиця, публічна лекторка, есеїстка

Олег Манчура, журналіст, історик

Ігор Панчишин, архітектор-реставратор, художник

Сніжана Полянська, громадська діячка

Оксана Лобко, мистецтвознавиця та історикиня

Тетяна Даниленко, телеведуча, журналістка

Ісмагілов Сергій, молодший лейтенант ЗСУ, ексмуфтій мусульман України.

Ігор Скальський, фізик, організатор фестивалю лазерного мистецтва "Отроків"

Олександр Ябчанка, офіцер ЗСУ, лікар, викладач Українського католицького університету

Іванка Крипʼякевич-Димид, художниця

Степан Хміль, бойовий медик, капелан

Микола Мельник, Українські сили самооборони

Олег Домбровський, полковник ЗСУ

Людмила Осачук, Почесний консул Австрії у Чернівцях, незалежний аудитор

Євгенія Закревська, адвокатка, військова

Леся Воронюк, засновниця Дня вишиванки, ГО "Всесвітній день вишиванки"

Наталія Мурашина, голова благодійного фонду "Міжнародна фундація розвитку"

Максим Осадчук, офіцер ЗСУ, історик, громадський активіст

Василь Мулік, підполковник ЗСУ, військовий льотчик, письменник, поет

Анна Мірошниченко, телеведуча "5 канал"

Анастасія Бакуліна, засновниця та CEO медіа "Свідомі"

Олег Яськів, військовослужбовець, науковець, мистецтвознавець, пластун

Юрій Матевощук, поет, військовослужбовець

Олександр Ткачук, режисер, співзасновник Всесвітнього дня вишиванки, військовослужбовець ЗСУ

Дмитро Іващенко (Вербич), ветеран російсько-української війни, письменник

Юрій Вовкогон, ветеран російсько-української війни, менеджер культури

Сергій Тахмазов, кінематографіст, військовослужбовець Збройних Сил України.

Настя Конфедерат, військовослужбовиця, операторка БпЛА

Святослав Липовецький – історик, публіцист

Ярина Чорногуз, військовослужбовиця, бойова медичка, поетка, лауреатка Національної премії України з літератури імені Тараса Шевченка.

Платформа пам’яті "Меморіал"

Марія Назарова, інструкторка з тактичної медицини, співавторка програми підготовки бойових медиків ЗСУ

Ірина Склокіна, історикиня, дослідниця Центру міської історії, Львів

Микола Спірідонов, архітектор, байкер, організатор Мотопробігу єдності

Наталка (Сонечко) Чекмарьова, керівник ГО "Долоні дотик"

Ростислав Шпук, письменник, громадський діяч, фотограф, співзасновник мистецького простору Підземний Перехід "Ваґабундо", Івано-Франківську

Юрій Андрухович, письменник, співзасновник мистецького простору Підземний Перехід "Ваґабундо", Івано-Франківськ

Богдан Бринський, художник

Олег Гнатів (Мох), журналіст, продюсер Familia perkalaba, артист Gutzul magik foundation

Саша Буль, співак, композитор, письменник, ведучий подкастів, військовослужбовець

Нікіта Тітов, художник

Тетяна Федорів, краєзнавиця, історикиня

Рибалко Андрій, військовослужбовець, голова правління ГО УЧАСНИКІВ АТО "МЕЧ"

Альберт Цукренко, музикант, журналіст, учасник гурту "Хамерман Знищує Віруси", головний редактор відділу Co-Production and Outsource Commissioning на Суспільному мовленні

Катерина Мельник, офіцер ЗС України, військовий психолог

Лілія Проць, паверліфтерка, тренерка, громадська діячка, майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу, кандидат у майстри спорту із шашок і важкої атлетики, чемпіонка світу з пауерліфтингу

Йосиф Зісельс, політв’язень СРСР, громадський діяч, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад

Майя Юркевич, керівник БФ "Створені перемагати"

Богдана Неборак, журналістка

Роман Малиновський, письменник

Редакція The Ukrainians Media

Редакція Новин Здорової Людини

Тарас Прокопишин, співзасновник, СЕО The Ukrainians Media

Катерина Приймак, очільниця Руху "VETERANKA"

Смольнікова Дарина, лейтенант Національної гвардії України, керівниця Служби супроводу 12 бригади спеціального призначення "Азов"

Вахтанг Кіпіані, сержант 13 бригади НГУ "Хартія"

Любомира Ремажевська, журналістка-розслідувачка

Стас Юрченко, фотожурналіст

Анастасія Гайдукевич-Качуро, кураторка виставкових проектів компанії Амузеум, науковий співробітник Національного Музею Революції Гідності

Альона Луньова, правозахисниця, директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA

Ольга Бірзул, кінокураторка та письменниця

Дмитро Стасішен, офіцер управління пошукової роботи ЦУ ЦВС ГШ ЗСУ

Марʼяна Кінах, архітекторка

Володимир Мороз, історик, журналіст

Максим Осипенко, старший науковий співробітник Національного музею історії України, військовослужбовець Збройних Сил України

Тетяна Полікарпова, історик

Олег Короташ, поет, командир найпершого добровольчого батальйону Правого Сектору "Дніпро-2" навесні 2014 року

Ірина Подоляк, засновниця, членкиня правління ГО Коаліція дієвців культури

NGL.media, редакція

Ксенія Семенова, депутатка Київської міської ради, в.о.президента Київського авіаційного інституту

Анатолій Крецький, медик, військовослужбовець

Денис Крецький, військовослужбовець ЗСУ

Болюх Ірина, сестра загиблого військового

Василь Петренко, журналіст, ветеран російсько-украінської війни

Придатко Анна, художниця

Олена Лівіцька, журналістка

Володимир Селіваненко, військовослужбовець ЗС України, кандидат юридичних наук

Олесь Пограничний, директор школи

Петро Матвієнко, журналіст

Нікітенко Оксана, художниця

Юрій Ґаджун, ветеран російсько-української війни

Володимир Машкевич, ветеран російсько-української війни

Інтернет-видання Новинарня – новини України, що воює

Ігор Петрук, офіцер ЗСУ, ветеран російсько-української війни

Віктор Біщук, журналіст, ветеран російсько-української війни

Марта Кузій, культурологиня

Руслан Козак, військовослужбовець, учасник бойових дій

Володимир Гулик, капітан ЗСУ

Роман Холявка, військовослужбовець ЗСУ

Мурашко Ілля Сергійович, військовослужбовець

Сергій Мартинов, архітектор, м. Київ

Олена Стяжкіна, історикиня, письменниця

Олександр Сірацьций, старший лейтенант ЗСУ

Володимир Бірчак, історик, військовослужбовець Національної Гвардії України

Христина Бойко, консультантка з комунікацій, викладачка УКУ

Аналітично-адвокаційна організація "Центр спільних дій"

Анна Кирій, архітектор, Віце-президент Національної спілки архітекторів України, дружина загиблого капітана ЗСУ Арсена Федосенка

Марина Соколова, волонтерка, керівниця Центру реінтеграції ветеранів АТ "УОП"

Оксана Мороз, засновниця ініціативи "Як не стати овочем", письменниця

Галина Пагутяк, письменниця

Онисько Наталія, сестра загиблого Героя Віктора Ониська

Анна Цяцько, комунікаційниця

Тарас Марусик, журналіст, перекладач, громадський діяч, лауреат премії ім. І.Огієнка

Галина Герасим, соціологиня, дослідниця смерті і горювання

Олеся Котубей-Геруцька, журналістка Суспільне Культура

Ярина Ключковська, консультантка зі стратегічних комунікацій

Тетяна Герасимчук, мати загиблого добровольця Юрія Герасимчука

Тетяна Боряк, історикиня

Роман Афтанас, старший солдат ЗСУ, ветеран російсько-української війни

Станіслав Сербін, сержант

Ганна Антоненко, мати загиблого воїна

Роман Онишкевич, журналіст, директор ГО "Центр експертних досліджень "Тема"

Дойков Олександр, архітектор

Марія Двадцята, ветеранка російсько-української війни

Олена Апчел, докторка філософії, режисерка, перформерка, членкиня ГО SEMA Ukraine, членкиня правління КДК Коаліції Дієвців Культури, військовослужбовиця-доброволиця

Пікущенко Олег, голова Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України, голова конкурсної комісії НСАУ

Софія Федорак, працівниця відділу культури Посольства ФРН в Україні

Тетяна Пушнова, редакторка УП.Культура

Ігор Філіппов, головний редактор одеського незалежного медіа "Море Людей"

Ігор Чередник, військовослужбовець

Андрій Салюк, директор БО "Львівський Лицар", голова Товариства охорони памʼяток, дійсний член УНК ICOMOS

Тетяна Баженова, архітектор, волонтер, матір ветерана російсько-української війни

Віта Думанська, лідерка Руху ЧЕСНО

Редакція "Главком"

Сергій Клімович, доцент КНУБА

Денис Тоїчкін, історик, доктор історичних наук

Проскурня Рузанна Варданівна, учасниця бойових дій

Віталій Нікітюк, діючий військовий ЗСУ

Юрій Чекан, доктор мистецтвознавства, професор кафедри культурології УКУ

Тарас Кунець, військовослужбовець

Руслан Гаврилюк, голова Національного екологічного центру України

Інна Сохань, дружина загиблого військовослужбовця

Равська Вероніка, керівниця проектів та програм, сестра загиблого Героя

Ігор Мітров, письменник, військовослужбовець ЗСУ

Микола Корбут, солдат ЗСУ

Віктор Пастухов, полковник у відставці

Ярина Сенчишин, письменниця, викладачка

Тарас Назарій, ветеран російсько-української війни

Штойко Володимир, військовий лікар

Андрій Тарадін, військовослужбовець

Редакція медіа "Dnipro.media"

Єгорова Вероніка, шеф-редакторка Dnipro.media

Віктор Дроздов, історик, доцент, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Ірина Привроцька, сестра загиблого воїна Ігора Бутрина. Доцент ТНМУ ім І.Я. Горбачевського

Мар'єнко Ігор, ветеран російсько-української війни

Слюсар Оксана, дружина загиблого воїна

Тетяна Продан, культурна менеджерка, членкиня ГО "Коаліція дієвців культури"

Філіппова Катерина, донька загиблого захисника України

Ігор Чаленко, політолог

Юлія Хомчин, директорка Інституту стратегії культури, депутатка Львівської міської ради

Василь Волошенюк, військовослужбовець Сил Оборони України

Валерія Вороненко, журналістка Суспільне Суми

Жеребецький Євген Петрович, Народний депутат України 2-го скликання

Анна Калюжна, воєнна кореспондентка, Слідство.Інфо, Новинарня

Надточий Денис, фахівець зі стратегічних комунікацій, підприємець

Богдан Червак, голова ОУН

Андрій Качуро, ветеран російсько-української війни, військовослужбовець. Власник музейної архітектурної компанії повного циклу AMUSEUM. Віце президент та один з засновників ветеранського мотоклубу VETERANS MC UKRAINE

Марина Литвинович, ландшафтний архітектор

Олексій Капран, ветеран російсько-української війни

Ірина Бредіхіна, дружина загиблого на російсько-українській війні героя

Олександр Клец, волонтер, ветеран російсько-української війни, діючий військовослужбовець. Автор та виконавець пісень

Дмитро Легкий, військовослужбовець ЗСУ

Володимир Шахрай, військовий лікар

Олексій Ларін, інвалід, ветеран російсько-української війни

Станіслав Бєлозьоров, діючий військовий, ветеран російсько-української війни

Олександр Цатурян, ветеран російсько-української війни

Анна Грудзицька, менеджерка, членкиня ГО Коаліція дієвців культури

Оксана Лобко, науковець, кандидат історичних наук

Сергій Малишевський, військовослужбовець

Людмила Слугоцька, дружина загиблого воїна

Олена Гончарук, дружина військового, культурологиня, керівниця Національного центру Олександра Довженка, членкиня правління Коаліції Дієвців Культури

Володимир Приймак, кандидат архітектури, директор/власник ТАМ "Арх-Дизайн Бюро"

Олена Деревська, здобувачка ступеня доктора філософії кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

Микола Скиба, культурний антрополог, директор ГО "Агенція культурних стратегій", викладач бізнес-школи УКУ

Ольга Крупник, журналістка, редакторка

Ганна Рудик, PhD, історикиня культури та музейниця

Тетяна Логвиненко, редакторка, письменниця

Галина Матвєєва, письменниця

Юрій Солодрай, службовець ОМС, ветеран російсько-української війни.

Ірина Клейменова, старший солдат, старший бойовий медик роти сил оборони

Інна Подорванова, комунікаційниця Центру досліджень визвольного руху

Євгенія Бойправ, дружина військового зниклого безвісти

Назарій Іллюк, пастор, брат загиблого воїна

Чубарай Сергій Миколайович, батько загиблого військовослужбовця 80 бригади ДШВ Чубарая Андрія Сергійовича

Володимир В'язівський, голова Товариства "Надбужанщина", народний депутат України 5-6 скликання

Ія Ківа, поетка, перекладачка, журналістка

Богдан Яцун, військовослужбовець ЗСУ, депутат Обухівської міської ради

Роман Тарасюк, вчитель, лейтенант ЗСУ

Володимир Яценко, військовослужбовець, кінопродюсер

Максим Юрʼєв (журналіст-розслідувач, волонтер)

Хархун Валентина, докторка філологічних наук, професорка, дослідниця політик пам'яті.

Дарина Скринник-Миська, завідувачка кафедри актуальних мистецьких практик Львівської національної академії мистецтв

Роман Миська, кандидат історичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи КЗ ЛОР АДІКЗ Тустань

Віталій Гунько, військовослужбовець

Дмитро Крутіков, журналіст, військовослужбовець ЗСУ

Роман Доморослий, військовий

Луцик Андрій, військовослужбовець ЗСУ

Орест Сувало, лікар, виконавчий директор Інституту психічного здоров'я УКУ

Дарʼя Бура, журналістка, авторка книжок про російсько-українську війну

Віталій Яцишин, військовослужбовець ЗСУ

Ksana Nechyporenko, Head of the Board GoGlobal educational foundation

Андрій Козінчук, військовий психолог, капітан ЗСУ

Теребій Ніна, сестра загиблого Героя

Ірина Шутка, менеджерка з комунікацій, журналістка

Теребій Раїса, мати загиблого Героя

Андрій Жолоб, ветеран 46 ОАЕМБР, військовий лікар, журналіст, керівник львівського центру надання послуг УБД

Марʼяна Гірняк, журналіст телеканалу "НТА"

Ярослав Іванів, сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни

Віталій Савчук, батько загиблого захисника України

Андрій Єфіменко, художник, ветеран російсько-української війни

Людмила Янкіна, правозахисниця, громадська діячка

Тетяна Ренькас, архітектор

Редакція українсько-американської газети "Сурма"

Людмила Ольховська, науковець Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, м. Київ

Олексій Ткаченко, військовослужбовець ЗСУ

Костюков Дмитро Святославович, офіцер запасу

Олександра Савенок, магістерка музеєзнавства та памʼяткознавства, музейниця, донька зниклого безвісти під час виконання завдання в зоні бойових дій сержанта ЗСУ Олександра Савенок

Нетьосова Олександра, офіцер-психолог

Людмила Таран, письменниця, член НСПУ та ПЕН-Україна

Бенях Тарас, скульптор-реставратор, ветеран російсько-української війни

Сергій Момотюк, урбаніст

Ірина Федорів, громадська ініціатива "Голка"

Рижкова Тетяна, мати інваліда російсько-української війни

Тарас Жовтенко, виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Михайло Тимо, військовослужбовець

Ніколаєнко Євгенія Андріївна, діюча військовослужбовиця

Дмитро Пальчиков, військовослужбовець ЗСУ, в цивільному журналіст та керівник аудіонапрямку The Ukrainians Media

Сарновська-Шевчук Софія, старший лейтенант юстиції ЗСУ, донька загиблого Азовця в Маріуполі, старшого лейтенанта Шевчука Віталія Васильовича

Стокоп Кирило Андрійович, помічник командира військової частини А3479 з правової роботи.

Олексій Степаненко, військовий ЗСУ

Марина Таращук, кандидатка біологічних наук, еколог, членкиня ГО "Екозагін" та НТР НПП "Голосіївський", екскурсовод-адміністратор ННПМ НАНУ

Сергій Богукалець, історик

Михайло Гречухін, військовослужбовець, громадський діяч

Анна Мисишин, юристка, керівниця Інституту Інноваційного Врядування

Климус Захар Володимирович, солдат запасу ДПСУ

Андрій Лінік, художник, куратор

Поліщук Олександр, військовий

Софія Пташковська, дизайнерка

Олександра Назарова, громадська активістка, Проєкт "Без Кордонів"

Олеся Турчин, журналістка, телеведуча

Ігор Мончук

Магомед Торієв, журналіст

Ніна Дунець, психолог, волонтер

Олена Турянська, художниця

Марта Кравченко, мистецтвознавець

Вікторія Поліщук, рідна сестра Ліновицького Ігоря, зниклого безвісти військового ЗСУ

Остап Іванишин, художник, старший викладач Львівської національної академії мистецтв

Люта Олена, дружина загиблого Захисника

Олег Різник, депутат Тернопільської міської ради

Юрій Лучин, підприємець, учасник російсько-української війни

Олег Онещак, актор, режисер, голова ГО "Галерея сценографії", викладач.

Андрій Глушко, солдат Національної Гвардії України

Юрій Кузик, ветеран російсько-української війни

Ірина Прокопишин, журналістка, телеведуча

Денис Струк, художник, військовослужбовець

Юрій Гордійчук, ветеран російсько-української війни

Марина Батуринець, співзасновниця освітнього проєкту для родин/партнерів(ок), військових та ветеранів "Близькі"

Володимир Салук, історик, дослідник комеморативних практик

Михайло Цьомик, журналіст, військовослужбовець

Андрій Дмитренко, офіцер ЗСУ

Сергій Прохор, військовослужбовець

Костишин Катерина Олегівна, менеджер, вдова навідника аеромобільної бригади

Судика Наталія Вікторівна, архіваторка Меморіалу

Рак Оксана, депутат Обухівської міської ради

Бойко Людмила, мама загиблого воїна

Роман Іванець, військовослужбовець

Ярема Наталія, військовослужбовиця ЗСУ

Михайло Ткач, журналіст-розслідувач видання "Українська Правда"

Ірина Моргун, журналістка

Аліна Сарнацька, ветеранка, правозахисниця

Вадим Добрянський, історик, військовослужбовець

Валерія Ошевська-Вохмяніна, правозахисниця, донька загиблого учасника бойових дій

Любов Вовк, депутатка Тернопільської міської ради, волонтерка АТО/ООС, директорка благодійного фонду

Артем Просянюк, історик-краєзнавець, військовослужбовець ЗСУ

Рудковська Оксана, військовослужбовець ЗСУ

Роман Задорожний, підприємець, волонтер, інструктор з тактичної медицини

Едуард Ростковський, розробник, ветеран російсько-української війни

Олена Рибка, шеф-редакторка видавництва Vivat

Тетяна Євсеєва, архітектор, член НСАУ ї АП, голова ГО НКТОКС.

Ксенія Жигалова, вдова загиблого військовослужбовця

Вовчук Дмитро, викладач, член Національної спілки художників України

Володимир Медушівський, менеджер проєктів видання "Українська правда"

Ірина Білан, сестра безвісти зниклого військового, співзасновниця та голова ГО "Спільнота Мистецького арсеналу"

Тетяна Клим-Кашуба, журналістка Varosh (Закарпаття)

Чеповий Богдан Володимирович, ветеран російсько-української війни

Віталій Селик, директор Благодійного фонду "Сміливі відновлювати"

Оля Піліщук, керівниця моніторингової групи у Платформі пам'яті Меморіал та керівниця проєктів по роботі з родинами полонених, безвісти зниклих та загиблих в Офісі підтримки родин військових

Діана Тищенко, головна редакторка медіа Varosh

Дьомшин Дмитро, молодший сержант ЗСУ, учасник бойових дій

Олексій Мосьпан, військовий ЗСУ

Антон Негода, військовослужбовець МОУ

Волкова Анна Володимирівна, військовослужбовиця запасу ЗСУ

Анна Герич, журналістка, ГО "Декомунізація Львівщини", секретар робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА

Худицька Оксана, редакторка регіональних новин ICTV

Роксоляна Свято, перекладачка, літературна критикиня, членкиня PEN Ukraine

Ігор Барабоша, військовий

Людмила Ратновська, громадянка України, сестра загиблого воїна, який віддав своє життя у цій війні за свою Батьківщину

Роман Зілінко, історик мистецтва, куратор мистецьких проєктів, художник

Земляна Юлія, голова ГО "Зростай, Україно!", голова проєкту "Компас Ветерана"

Оксана Забужко, письменниця

До підписання листа також долучилися