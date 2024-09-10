СБУ підтвердила звʼязок будівельників меморіального кладовища з підсанкційним бізнесменом

Правоохоронці підтвердили зв'язок підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з будівельниками національного військового меморіального кладовища, яке планують спорудити під Києвом.

Джерело: поінформовані спірозмовники "Української правди" у міністерстві ветеранів і в правоохоронних органах, відповідь на запит, наданий УП

Деталі: Йдеться про групу компаній "Алеф". Структурний підрозділ цієї групи (ТОВ "Акам") виграв тендер на постачання граніту. В українських відомствах підтвердили, що компанія пов'язана із підсанкційним Єрмолаєвим.

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Дослівно відповідь на запит: "ТОВ "Акам" є структурним підрозділом ТВК "Алеф", власником якої є Єрмолаєв Вадим Володимирович, по відношенню до якого застосовано санкції рішенням РНБО від 23.12.2023 року".

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