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СБУ підтвердила звʼязок будівельників меморіального кладовища з підсанкційним бізнесменом

Михайло Ткач, Альона Мазуренко Вівторок, 10 вересня 2024, 14:59
СБУ підтвердила звʼязок будівельників меморіального кладовища з підсанкційним бізнесменом
Вадим Єрмолаєв, фото: ЕП

Правоохоронці підтвердили зв'язок підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з будівельниками національного військового меморіального кладовища, яке планують спорудити під Києвом.

Джерело: поінформовані спірозмовники "Української правди" у міністерстві ветеранів і в правоохоронних органах, відповідь на запит, наданий УП

Деталі: Йдеться про групу компаній "Алеф". Структурний підрозділ цієї групи (ТОВ "Акам") виграв тендер на постачання граніту. В українських відомствах підтвердили, що компанія пов'язана із підсанкційним Єрмолаєвим.

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Дослівно відповідь на запит: "ТОВ "Акам" є структурним підрозділом ТВК "Алеф", власником якої є Єрмолаєв Вадим Володимирович, по відношенню до якого застосовано санкції рішенням РНБО від 23.12.2023 року".

Передісторія:

  • У серпні 2024 року журналісти з'ясували, що граніт для національного військового меморіального кладовища, яке мають побудувати в лісі біля села Мархалівка під Києвом, постачатиме група компаній "Алеф" підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва.
  • Санкції щодо Єрмолаєва ввели у 2023 році. СБУ з’ясувала, що Єрмолаєв у 2014 році перереєстрував свій алкогольний бізнес у Криму на підставних осіб і продовжив працювати за законами окупантів.

будівництвосанкціївійна
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