СБУ підтвердила звʼязок будівельників меморіального кладовища з підсанкційним бізнесменом
Правоохоронці підтвердили зв'язок підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з будівельниками національного військового меморіального кладовища, яке планують спорудити під Києвом.
Джерело: поінформовані спірозмовники "Української правди" у міністерстві ветеранів і в правоохоронних органах, відповідь на запит, наданий УП
Деталі: Йдеться про групу компаній "Алеф". Структурний підрозділ цієї групи (ТОВ "Акам") виграв тендер на постачання граніту. В українських відомствах підтвердили, що компанія пов'язана із підсанкційним Єрмолаєвим.
Дослівно відповідь на запит: "ТОВ "Акам" є структурним підрозділом ТВК "Алеф", власником якої є Єрмолаєв Вадим Володимирович, по відношенню до якого застосовано санкції рішенням РНБО від 23.12.2023 року".
Передісторія:
- У серпні 2024 року журналісти з'ясували, що граніт для національного військового меморіального кладовища, яке мають побудувати в лісі біля села Мархалівка під Києвом, постачатиме група компаній "Алеф" підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва.
- Санкції щодо Єрмолаєва ввели у 2023 році. СБУ з’ясувала, що Єрмолаєв у 2014 році перереєстрував свій алкогольний бізнес у Криму на підставних осіб і продовжив працювати за законами окупантів.