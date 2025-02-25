Дубай. Монако. Відень. Як справи в українських "еліт" за кордоном?
Вівторок, 25 лютого 2025, 06:43
колаж: Андрій Калістратенко
За три попередні роки ми в "Українській правді" опублікували багато матеріалів про представників так званих українських еліт за кордоном.
Але цей матеріал особливий. Адже більшість з тих відео, які ви побачите, зробили читачі "Української правди".
Обов'язково продовжуйте надсилати нам адреси, відео та фото українських олігархів, депутатів і чиновників. А ми й надалі будемо інформувати українське суспільство.
Реклама:
Цього разу ми розповімо про Дубай, Монако, Відень та Мюнхен і про депутатів, олігархів та їхніх дітей. Подробиці – за посиланням.
Автор: Михайло Ткач