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Дубай. Монако. Вена. Как дела у украинских "элит" за рубежом?

Михаил ТкачВторник, 25 февраля 2025, 06:43
коллаж: Андрей Калистратенко

За три попередні роки ми в "Українській правді" опублікували багато матеріалів про представників так званих українських еліт за кордоном.

Але цей матеріал особливий. Адже більшість з тих відео, які ви побачите, зробили читачі "Української правди". 

Обов'язково продовжуйте надсилати нам адреси, відео та фото українських олігархів, депутатів і чиновників. А ми й надалі будемо інформувати українське суспільство. 

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Цього разу ми розповімо про Дубай, Монако, Відень та Мюнхен і про депутатів, олігархів та їхніх дітей. Подробиці – за посиланням. 

Автор: Михайло Ткач 

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