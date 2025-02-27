Лякалки, "арестовичі" та росіяни. Як український YouTube перетворився на гіршу версію телебачення

"Хай квітне український Ютуб!". Цей слоган каналу "Історія без міфів" став своєрідним гаслом українського Ютубу. Історик Владлен Мараєв придумав його у 2020 році. Але у час засилля російських каналів, важливість популяризувати україномовні, розуміли не всі.

Попри те, що російська мова на Ютубі відкривала доступ до ширшого ринку, ситуація змінювалася на краще. Уже в листопаді 2021 року ініціатива "Як не стати овочем" у своїх дослідженнях зафіксувала переломний момент – український Ютуб впевнено та методично розпочав витіснення проросійської мережі каналів, яка сформувалася перед початком повномасштабного вторгнення. На кінець 2021-го лідерами зростання в інформаційному сегменті були канали "НАШ" (власник Євген Мураєв) та Анатолія Шарія. Після повномасштабного вторгнення обидва канали були заблоковані Ютубом для української аудиторії.

Із 2022-го кількість нових україномовних каналів почала динамічно рости та заповнювати найрізноманітніші ніші. А старожили Ютубу переходили на українську.

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У 2022-му здавалося, що проросійські чи російськомовні канали тепер назавжди будуть в меншості в українському сегменті Ютубу. Проте у лютому 2025 року ситуація виглядає не так оптимістично.

"Якісний український контент, як і вся країна, виборює право на життя. Війна, тиск російськомовного контенту, економічні проблеми, а знедавна і політичні у вигляді блокування допомоги від USAID, значно ускладнюють цю задачу", – коментує Нік Рогинець, CEO платформи для креаторів контенту "SubSub".

Ініціатива "Як не стати овочем" та платформа "SubSub" провели третю хвилю дослідження українського інформаційного Ютубу. Перші дослідження були у 2020-му році: тоді сумарні перегляди відео каналів з прямою чи завуальовано проросійською пропагандою майже у 2,5 рази перевищували канали з проукраїнською позицією. Але вже восени 2021 перегляди топових українських інформаційних ютуб-каналів були на 30% більші ніж групи проросійських каналів.

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У 2024 ми проаналізували, які медіа, інформаційні канали та блогери найбільше впливали на інформаційне поле. А також дослідили, коментарі яких експертів мали найгучніший голос у Ютубі. Аналіз здійснювався по каналах у яких: понад 50 000 підписників; понад 5 млн переглядів відео за весь період існування каналу; регулярні публікації відео на суспільно-політичну тематику.

Наприкінці третього року повномасштабного вторгнення, перегляди українських інформаційних каналів перевищують відверті проросійські, більш ніж в 5 разів. Але це не заважає російській пропаганді системно працювати в українському сегменті Ютубу. Функцію дезінформування перейняли українські канали.

Якісний інформаційний ютуб-контент (не) може перемогти

Спектр українських ютуб-каналів, які фокусуються на суспільно-політичній тематиці, розширився. Додалися просвітницькі та канали інтерв'юєрів, які після 2022 року почали фокусуватися на подіях в країні та війні.

Із ТОП-50 каналів, які демонстрували найбільший ріст переглядів у 2021 році – 17 були заблоковані для української аудиторії чи видалені. Це результат співпраці під час повномасштабного вторгнення українських спецслужб та активістів з Ютубом для зменшення ворожого впливу на наш інфопростір. Наприклад, заблоковані канали "Страна.ua" та блогера Олександра Семченка напередодні повномасштабної війни на двох мали мільйон підписників, а перегляди їх відео за рік перевищували 200 млн.

Ще три канали, які були в лідерах у 2021-му, перестали оновлювати контент. А ще два змінили назву та позиціювання.

Зокрема канал UKRLIFE.TV, який журналістка та блогерка Людмила Немиря розвивала протягом 10 років (інтерв'ю на суспільно-політичні теми) у листопаді 2023 року змінив власника. Немиря заявила про рейдерське захоплення свого ютуб-проєкту. На той час канал мав аудиторію у майже 800 тисяч підписників.

Джерело: скрін з ютуб-канал "UKRLIFE.TV".

Зараз UKRLIFE.TV за гостями та риторикою більше нагадує колишній канал "НАШ", який поширював проросійські меседжі. Наприклад, з-поміж "експертів" там теж були ті, хто транслює кремлівські тези – Дмитро Співак, Руслан Бортник, Вадим Карасьов, Костянтин Бондаренко. А програми також містили наративи, співзвучні з тими, які продукує РФ.

8 з 10 лідерів за переглядами інформаційного Ютубу у 2024 році – це канали українських медіа. Решта – інформаційні канали, які агрегують новинний контент.

Проте подача інформації на ресурсах медіа і не медіа, не надто відрізняється. Домінують клікбейт заголовки, а в ефіри більшість каналів продовжує запрошувати російських експертів.

Джерело: дослідження українського сегмента інформаційного Ютубу за 2024 рік ( методологія

Емоційні заголовки, які часто використовують інформаційні канали, можуть вводити глядачів в оману.

Наприклад, 13 березня 2024 року ютуб-канал "Фабрика новин" опублікував новину з "президентом канадського аналітичного центру" Фекретом Шабановим. Заголовок звучав так: "🔥ШАБАНОВ: Зеленський ТАЄМНО поїхав у Ватикан. Домовились ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ. Є нові кордони України". Видання "Бабель" дослідило, що експертиза Шабанова сумнівна, як і його аналітика та інсайти.

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15 січня 2025 року РФ здійснила черговий масований обстріл України. Він збігся у часі з загорянням в підземному кабельному колекторі на вулиці Хрещатик у Києві. За годину пожежу погасили.

Цього ж дня на ютуб-каналі "Фабрика новин" (1,2 млрд переглядів за 2024 рік) вийшло відео з заголовком "УДАР ПО КИЄВУ! ГОРИТЬ ХРЕЩАТИК. ⚡️Щойно! ПОЖЕЖА НА ХРЕЩАТИКУ! Росія вдарила РАКЕТАМИ. Атакували НАШІ ГАЗОСХОВИЩА", яке в перші 6 годин набрало понад 300 тисяч переглядів.

Джерело: скрін з ютуб-канал "Фабрика новин".

Джерело: скріни коментарів під фейсбук-дописом Оксани Мороз.

У коментарях під фейбук-дописом, де велася дискусія щодо коректності назви відео, Богдан Амінов (продюсер ютуб-каналу "Фабрика новин") так прокоментував формулювання: "Це дайджест подій, що сталися вранці: пожежа, ракетний обстріл тощо. У неймінгу йде їхній перелік – щодня такі дайджести дивляться сотні тисяч користувачів, отже формат і зміст є затребуваними. Так працює весь ринок, і не ми його вигадали".

На що директорка Інституту Масової інформації Оксана Романюк відповіла, що ринок працює не так: "Так працює примітивний клікбейт…. ви скотились в просто глобальний розрив між реальними медіа з великою аудиторією і нестримним сміттярством. Сорі, але це рівень Росія24, не лише за формою, але й по суті, бо ви поширили проросійський фейк про те що Хрещатик розбомблено російськими ракетами".

Джерело: дослідження українського сегмента інформаційного Ютубу за 2024 рік ( методологія

Загалом лише 37% з проаналізованих 445 ютуб-каналів мають незначну концентрацію маніпулятивного контенту. Решта продовжують запрошувати російських спікерів, публікувати емоційні заголовки та співпрацювати з експертами, які мають сумнівну репутацію.

Така пропорція створює підґрунтя для поширення російських інформаційних операцій. Наприклад, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення, росіяни активно поширювали інформацію про повторний наступ на Київ у березні 2024 року. Саме українські інформаційні ютуб-канали стали одним з ключових інструментів для масштабування паніки.

Джерело: скрін з ютуб-каналів за лютий-березень 2024 року.

"Це особливість нашого ринку. Ютуб став дуже важливим джерелом доходу. В умовах війни для багатьох новинних каналів – найважливішим, бо дає змогу працювати в принципі. Йдеться про десятки, місцями сотні тисяч доларів на місяць. Критична потреба в грошах та величезна конкуренція за увагу глядача примушує йти шляхом клікбейту," – коментує Рогинець.

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Вагома частина українського інформаційного Ютубу – езотеричні канали, які після повномасштабного вторгнення почали регулярно коментувати суспільно-політичні події. Тепер "правду" про політику Трампа чи корупційні скандали в Україні можна регулярно чути від екстрасенсів, відьом, тарологів, контактерів з прибульцями та інших магічних спеціалістів. 43% українців вірять в астрологію, екстрасенсорні здібності, тарологію (дані КМІС, березень 2024 року).

Джерело: дослідження українського сегмента інформаційного Ютубу за 2024 рік ( методологія

Загалом серед 445-ти найпопулярніших інформаційних каналів – 36 езотеричних. Їх відео у 2024 році зібрали понад 1,8 млрд переглядів.

На цих каналах можна нібито знайти відповідь на питання чи хоче Трамп розвалити Європу, дізнатися, коли буде кінець мобілізації й відкриття кордонів, і звісно почути багато прогнозів про закінчення війни. От тільки якщо аналізувати їх в ретроспективі, то можна помітити важливу закономірність – ці прогнози не збуваються.

Хто розповідає українцям у Ютубі як розуміти новини

Основа інформаційного ютубу – коментарі експертів та людей, які самі себе такими назвали.

Проте лише 1 з 10 топових коментаторів є українським експертом, який не був помічений у поширенні некоректної інформації. Це публіцист Віталій Портников, який веде два своїх ютуб-канали та активно коментує для інших проєктів. За останні місяці проти Портникова двічі проводили кампанії з дискредитації. Журналіст вважає, що вони керуються з Москви.

Джерело: дослідження українського сегмента інформаційного Ютубу за 2024 рік ( методологія

У 2024 році остаточно змінився лідер серед найпопулярніших коментаторів інформаційного Ютубу. Раніше ним був Олег Жданов (за даними видання "ТЕКСТИ" на середину 2023 року). Зараз він змістився на 10-ту позицію і в 4 рази відстає від лідера.

У 2024 році найбільше переглядів у відео з коментарями Романа Світана, який теж називає себе військовим експертом. Його коментарі процитували майже у 7000 відео, які подивилися понад 17,4 млрд разів за минулий рік.

Видання "Бабель", яке аналізувало карʼєру Світана, відзначало, що він до 1997 року служив у Повітряних силах ЗСУ і звільнився, як він розповідав, у званні полковника. Проте коментарі Світана не обмежуються авіацією. Він коментує геополітику, бойові дії та робить різноманітні прогнози. Більшість з них не справджуються.

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Зокрема про те, що F-16 працюють в небі України, Світан говорив ще узимку 2023-24 року. Натомість перші літаки ми отримали наприкінці літа 2024 року. Ці слова Романа Світана коментував тодішній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на ютуб-каналі "Українська правда": "Хто такий Світан абсолютно незрозуміло. Якийсь воєнний льотчик інструктор. Ніхто в авіації не знає звідки він взявся. Але він коментує виконання бойових завдань".

На другому місці серед популярних коментаторів – Олексій Арестович. Відео з ним подивилися понад 14,2 млрд разів (за 2024 рік). Щомісячні перегляди відео на ютуб-каналі Арестовича впали у 6-7 разів порівняно з піковою весною 2022 року.

Джерело: скрін з платформи SubSub.

Половина коментаторів у ТОП-10 українського сегмента інформаційного Ютубу – росіяни. Зокрема й експрацівники КДБ СРСР – Сергій Жирнов та Юрій Швець.

Сергія Жирнова досі запрошують українські Ютуб-канали коментувати події довкола України. Наприклад, він частий гість "24 каналу" (одна зі співвласниць – дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова, їй належить 76,7% каналу).

Джерело: скрін з ютуб-каналу "24 канал".

Перегляди відео на ютуб-каналі Юрія Швеця регулярно набирають мільйони переглядів. Видання "Бабель" проаналізувало як збуваються його прогнози. Наприклад, напередодні повномасштабного вторгнення Швець оцінював шанси російського вторгнення як "значно нижчі за 50%", бо на це піде лише "божевільний фанатик", а Путін не такий. До того ж він стверджував, що Путін і його держава не в змозі воювати. Згодом Швець регулярно прогнозував дату перемоги й звільнення окупованих українських територій. І постійно помилявся.

Загалом 61 зі 165 найпопулярніших коментаторів українського інформаційного Ютубу – або росіяни, або ті хто був помічений в поширенні маніпуляцій. Відео, в яких згадувалися їх прізвища, у 2024 році подивилися понад 118 млрд разів. Це 62% від всіх переглядів відео з найпопулярнішими коментаторами.

27 зі 165 найпопулярніших спікерів – магічні спеціалісти (тарологи, екстрасенси, відьми і т.д.), які найчастіше коментують суспільно-політичні події в Україні та світі. Їх відео у 2024 році подивилися понад 7 млрд разів.

Джерело: дослідження українського сегмента інформаційного Ютубу за 2024 рік ( методологія

Найбільш популярний український блогер – Дмитро Гордон. На його однойменному ютуб-каналі у 2024 році вийшло 7000 відео, які подивилися понад 0,5 млрд разів.

Періодично Гордон транслює контроверсійні теми. Наприклад, у грудні минулого року ключовою темою в його риториці було закінчення гарячої фази війни до кінця 2024 року. Згодом він оголосив і дату – 30 грудня.

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Росіянам тут не місце

На початку 2022 року ключова проблема українського інформаційного Ютубу була у проросійських каналах. Зараз же найбільші з них заблоковані для української аудиторії, проте продовжують системно продукувати контент, який дивляться українці через VPN чи з-за кордону. Наприклад, канали Діани Панченко (колишньої журналістки каналів Медведчука) та Анатолія Шарія.

Канал Панченко динамічно ріс у 2024 році та демонстрував більші перегляди ніж, наприклад, канал українського медіа Espreso.TV. Відео ексспівробітниці Медведчука за рік подивилися майже 0,5 млрд разів. В середньому одне відео на каналі "ПАНЧЕНКО" дивилися 1,2 млн разів.

Примітка: тут і далі під середніми переглядами відео мається на увазі показник медіани переглядів одного відео за 2024 рік.

Джерело: скрін з ютуб-каналу "ПАНЧЕНКО".

Найбільший канал, який працює без обмежень на українську аудиторію та системно поширює меседжі синхронні з російськими – ексжурналіста телеканалу "NewsOne" Олександра Шелеста. На цьому ютубі дають слово більшість коментаторів з колишніх каналів Медведчука та політиків з команди президента-втікача Януковича.

Середнє відео на каналі набирає 194 тисячі переглядів. Загалом у 2024 році матеріали каналу переглянули понад 200 млн разів. Це майже стільки ж, як у 2021 мали разом тодішні канали лідери – Анатолія Шарія та "НАШ".

Джерело: скрін з ютуб-каналу "Александр ШЕЛЕСТ".

Яку ж аналітику у середині лютого давали ТОП-5 каналів українських медіа у Ютубі? У час коли українці живуть очікуваннями новин зі США та фронту.

Якщо вірити заголовкам, то доля України нібито вже визначена – США та РФ розпочали розподіл країни на частини. Це "інсайт" яким, на ютуб-каналі "УНІАН" 19.02.25, анонсували інтерв'ю Дмитра Гордона для російського каналу "И Грянул Грэм".

Перепублікація контенту з російських проєктів – поширена практика великих ютубів українських медіа. Вони підписують угоди з відомими блогерами і поширюють їх контент на своїх ресурсах. Так на ютубі "24 канал" опублікували відео ізраїльського політтехнолога, інтригуючи глядачів обкладинкою про нібито початок війни між США та ЄС.

Усі ці гучні заголовки невипадкові – вони йдуть в тренді ключових новин дня, емоційно їх підсилюючи. Часто, від емоцій зміст подій змінюється до невпізнаваності.

Ще один поширений інструмент інформаційних ютуб-каналів – вигадувати сенсаційні новини, яких немає насправді. Наприклад, зранку 19 лютого 2025 року на каналі "Новини.LIVE" йшла пряма трансляція нібито сенсаційної заяви диктатора Путіна, яку він зробив 42 хвилини тому. Проте натиснувши на перегляд трансляції, людина потрапляла на звичайний інформаційний ефір каналу.

Більшість глядачів бачать тільки обкладинку та заголовок відео – лише кілька відсотків переходять і дивляться сам матеріал. Тому саме те, що написано в анонсі, часто, формує у людей розуміння порядку денного та відношення до нього.

Псевдо сенсаційні новини та емоційні заголовки, що викривляють суть подій – це типовий контент найбільших українських інформаційних ютуб-каналів. Саме такі відео домінують у новинній стрічці ютуб-користувачів, якими є 60% українців. Саме стільки у 2024 році дізнавалися новини з Ютубу у той час, як з телебачення – 43% (дослідження Громадянської мережі ОПОРА (6 травня – 4 червня 2024 року).

За час повномасштабного вторгнення фактично перестали існувати старі мережі проросійських ютуб-каналів. Але були створені нові, які набирають популярність.

Проте гострою зараз є не стільки проблема фокусного російського впливу в українському інформаційному Ютубі, як те, що українські новинні канали в гонитві за переглядами створюють хороші умови для поширення російських меседжів.

Деталі того, як ми аналізували можна прочитати тут.

Оксана Мороз, для УП