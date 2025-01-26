USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти – ЗМІ

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на працівника офісу USAID у Києві

Деталі: Разом із тим у пресслужбі USAID журналістам не відповіли, проте "перенаправили запит до Держдепу США".

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Довідково: USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

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