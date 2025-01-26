USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти – ЗМІ
Неділя, 26 січня 2025, 14:21
Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на працівника офісу USAID у Києві
Деталі: Разом із тим у пресслужбі USAID журналістам не відповіли, проте "перенаправили запит до Держдепу США".
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Довідково: USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.
Українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.
Передісторія:
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- Державний секретар США Марко Рубіо видав наказ, який призупиняє на 90 днів фінансування більшості програм іноземної допомоги, включно з підтримкою України.
- В українському МЗС заявили, що зʼясовують наслідки указу для допомоги Києву в американської сторони.
- Виступаючи на пресконференції разом із президенткою Молдови Майєю Санду, президент Володимир Зеленський підтвердив, що військова допомога Україні з боку США не зупинена.
- У перший день роботи президентом США Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.