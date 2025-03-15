Передчуття моральної перемоги

Цього тижня в Україні обговорювали перемовини з американцями в Джидді, гіпотетичне перемир'я з РФ та різні сценарії завершення великої війни. А ще цього тижня виповнилося 85 років сумнозвісному Московському договору, що завершив радянсько-фінську війну 1939–1940 років.

До повномасштабного вторгнення багато українців були переконані, що збереження фінського суверенітету означало беззаперечну перемогу Гельсінкі у війні з СРСР. Територіальні втрати фінів вважалися чимось несуттєвим.

Коли в 2019-му в Києві перебував фінський президент Саулі Нііністе, журналіст видання "НВ" звернувся до нього з таким питанням:

Реклама:

"Ви виграли в Радянського Союзу Зимову війну 1939–1940 років. Відтоді у вашій країні діє обов'язковий військовий призов. Які висновки з історичних уроків Фінляндії можна застосувати до України?".

Але зараз, переживши три роки масштабного протистояння з російськими загарбниками, ми розуміємо, наскільки несправедливими й важкими для Фінляндії були умови березневого миру в 1940-му. Тепер нам легше зрозуміти, чому тодішньому голові фінської держави Кюесті Калліо приписують наступне висловлювання: "Хай усохне рука, що підписала такий документ!". І чому за кілька місяців після підписання Московського договору в Калліо стався інсульт, і його праву руку справді паралізувало…

Втім, 14 березня 1940 року, виступаючи перед співгромадянами з радіозверненням, той самий президент Калліо згадав про "моральну перемогу, значення якої ми навряд чи можемо оцінити в цей момент". І таке формулювання якнайкраще описувало фінал Зимової війни.

Не беззаперечна перемога Фінляндії над Радянським Союзом – але моральна перемога фінського народу, який зберіг свою державність і незалежність у завідомо нерівній сутичці з агресором. А згодом визначення війни 1939–1940 років як фінської "moral victory" прижилося і за кордоном.

Обережно! Незабаром доступ до матеріалів на "Українській правді" може стати платним. Але ми вважаємо, що якісний контент має бути доступний для всіх, тож до останнього не будемо вводити обмеження. Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП! Дізнатись більше

Приклад Суомі не унікальний: історія знає чимало випадків, коли чиясь мужність, стійкість і самопожертва дозволяли говорити про моральну, але не про класичну перемогу. Подекуди моральну перемогу пов'язують і з більш сумними прецедентами, ніж фінський. Скажімо, моральною перемогою спартанців вважається знаменита битва при Фермопілах. Моральною перемогою техасців – оборона Аламо. А моральною перемогою поляків – Варшавське повстання 1944 року.

Ми не знаємо, коли й на яких умовах завершиться нинішня російсько-українська війна або її гаряча фаза. Але ймовірність того, що підсумок військових дій розчарує багатьох із нас, була й залишається високою.

І якщо надії мільйонів наших співгромадян не справдяться, то визначення "моральна перемога" напевно пролунає й в Україні.

Завершення війни без капітуляції ворога, без краху кремлівського режиму і без звільнення всіх українських територій усе ж буде складно оголосити беззаперечною перемогою Києва. Більш перспективний шлях – позиціювати збереження нашого суверенітету і зрив кремлівських планів як моральну перемогу в нерівному протистоянні зі злом.

На жаль, є одне суттєве "але". Беззаперечна перемога – на кшталт розгрому Німеччини чи Японії в 1945 році – не потребує додаткового підтвердження. Вона очевидна всім і кожному й поставити її під сумнів просто неможливо. А от моральна перемога стає перемогою лише за умови, що люди готові вважати її такою.

Реклама:

Якщо звичайна перемога здобувається винятково на полі бою, то за моральну перемогу доводиться боротися і після завершення воєнних дій. Наприклад, Варшавське повстання 1944-го стало вважатися моральною перемогою тільки після краху комунізму в Польщі: раніше влада ПНР намагалася представити той самий героїчний епізод як безглузду та безвідповідальну авантюру емігрантського уряду.

І якщо в осяжному майбутньому в Києві заговорять про моральну перемогу України у війні з російськими загарбниками, то за цей наратив теж доведеться поборотися.

По-перше, долю моральної перемоги визначить протистояння вітчизняних і російських пропагандистів. Очевидно, що уявлення про моральну перемогу над ворогом відповідатиме стратегічним інтересам України.

Хай як завершиться гаряча фаза повномасштабної війни, для українців дуже важливо вийти з неї з високо піднятою головою. З почуттям власної гідності. З вірою в себе і свої сили. Це зменшить післявоєнну фрустрацію, стане цінною підтримкою під час відбудови країни й допоможе підготуватися до нового ймовірного раунду бою з РФ.

Натомість Росія буде кровно зацікавлена в тому, щоб наратив "моральної перемоги" в українському суспільстві не прижився. Зневіра в Києві, Одесі та Львові означатиме для противника більше, ніж збереження контролю над Донецьком, Луганськом чи Маріуполем.

Для РФ важливо не просто відторгнути якусь частину нашої території, а й принизити мільйони наших співвітчизників, переконавши їх у тому, що всі військові жертви були марними. З точки зору Кремля, деморалізація українців стане ключем до майбутнього розгрому й поглинання всієї України.

По-друге, доля моральної перемоги безпосередньо залежатиме від того, з чим саме ми пов'яжемо недосягнення беззаперечної перемоги.

Реклама:

Одна річ, якщо в Україні переважатиме думка, що в усьому винні безжальні зовнішні обставини. Противник був надто сильним. Союзники – надміру нерішучі, лицемірні й непослідовні. Спочатку на Заході просто не вірили, що наша країна протримається більше ніж кілька тижнів. Потім Байден і Ко злякалися російського ядерного шантажу. А нова адміністрація Трампа взагалі почала загравати з Кремлем.

Зате Україна зробила все, що залежало від неї, і завдала ворогу максимально можливої шкоди. Якщо це не моральна перемога в нерівному бою з Москвою, то що тоді?

Інша річ, якщо в масовій свідомості на перший план вийдуть не зовнішні, а внутрішні чинники. Якщо країна повірить, що беззаперечної перемоги над Росією не вдалося досягти через проклятих ухилянтів. Що беззаперечній перемозі завадили жадібні корупціонери й казнокради. Що беззаперечна перемога не відбулася через бездарних генералів і егоїстичних управлінців.

У такому разі вийде, що Україна не зробила всього, що від неї залежало, а, навпаки, провалила тести на стійкість, самопожертву й солідарність. І тоді той самий фінал війни почне виглядати вже не моральною перемогою, а ганебним програшем.

Ну, а по-третє, доля української моральної перемоги значною мірою буде зумовлена українським політичним кліматом.

Гіпотетичне завершення активних бойових дій ще не означає скасування воєнного стану і негайні вибори. Але воно означатиме поступове розморожування вітчизняного політичного життя.

І уявлення про моральну перемогу Києва так чи інакше зіграє на руку президенту Зеленському та нинішній правлячій команді. Відповідно, в багатьох опонентів Банкової виникне спокуса торпедувати наратив "моральної перемоги" лише для того, щоб вибити ґрунт з-під ніг Володимира Олександровича та його оточення. А чи зможе українська опозиція втриматися від цієї спокуси заради спільної справи – питання відкрите.

Михайло Дубинянський