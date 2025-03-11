У Саудівській Аравії почалися перемовини України та США
У місті Джидда Саудівської Аравії починаються переговори між делегаціями України та США щодо врегулювання війни з Росією.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС України.
Деталі: У повідомленні зовнішньополітичного відомства в Telegram опубліковано відео, на якому українська делегація, включно з главою ОПУ Андрієм Єрмаком, його заступником Павлом Палісою, главою МЗС Андрієм Сибігою та главою Міноборони Рустемом Умєровим, заходить до переговорної зали.
"У Джидді, Саудівська Аравія, розпочинається зустріч української та американської делегацій", – сказано в повідомленні.
Доповнено: Згодом глава ОПУ Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram фото з зали, де за переговорним столом сидять радник з нацбезпеки Трампа Майк Волц та держсекретар Марко Рубіо.
Ще згодом Єрмак у соцмережах написав, що зустріч з командою США почалася дуже конструктивно. "Працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", - додав голова ОП.
Передісторія:
- В МЗС України зазначали, що перемовини України і США у Саудівській Аравії стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру.
- Державний секретар США Марко Рубіо заявив 10 березня, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.
- За даними ЗМІ, Україна запропонує США план тимчасового припинення вогню в повітрі та на морі, а також ударів по обʼєктах енергетичної та цивільної інфраструктури.