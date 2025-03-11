У Саудівській Аравії почалися перемовини України та США

У місті Джидда Саудівської Аравії починаються переговори між делегаціями України та США щодо врегулювання війни з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС України.

Деталі: У повідомленні зовнішньополітичного відомства в Telegram опубліковано відео, на якому українська делегація, включно з главою ОПУ Андрієм Єрмаком, його заступником Павлом Палісою, главою МЗС Андрієм Сибігою та главою Міноборони Рустемом Умєровим, заходить до переговорної зали.

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"У Джидді, Саудівська Аравія, розпочинається зустріч української та американської делегацій", – сказано в повідомленні.

Доповнено: Згодом глава ОПУ Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram фото з зали, де за переговорним столом сидять радник з нацбезпеки Трампа Майк Волц та держсекретар Марко Рубіо.

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Ще згодом Єрмак у соцмережах написав, що зустріч з командою США почалася дуже конструктивно. "Працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", - додав голова ОП.

Передісторія: