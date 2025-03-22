Wishful thinking воєнного часу

У грудні минулого року понад 44% українців заявляли про довіру до обраного президента США Дональда Трампа. Цей показник був суттєво вищим, ніж у будь-якій з європейських країн. Скажімо, у Франції Трампу довіряли 16% громадян, у Великій Британії – 30%; і навіть в орбанівській Угорщині – лише 37%.

Вітчизняна довіра дісталася Трампу не через його готовність фліртувати з Путіним: а через уявну здатність дати йому жорстку відсіч.

Наприкінці 2024 року в Україні озвучувалися різноманітні бадьорі прогнози, пов'язані з шаленим Дональдом. Хтось вважав, що, на відміну від слабака Байдена, новий американський лідер стане гідним противником кремлівського режиму. Хтось фантазував, як новий американський президент змусить Москву піти з окупованих українських теренів. Хтось припускав, що новий господар Білого дому може надати Україні омріяні ракети "Томагавк".

Реклама:

При цьому ні багаторічний бекграунд Дональда Трампа, ні його заяви та дії під час передвиборчої кампанії не давали жодних підстав так думати. Але багатьом українцям дуже хотілося вірити, що президент Трамп стане рішучішим союзником Києва, ніж президент Байден: і вони просто сприймали бажане за дійсне.

Фантастичні надії, пов'язані з приходом Трампа до Білого дому, стали далеко не єдиним прикладом wishful thinking (прийняття бажаного за дійсне – ред.) за три роки повномасштабної війни.

З цієї ж серії – смертельна хвороба диктатора Путіна, якому ще в 2022-му залишалося жити лічені місяці. Ворожа армія, що нібито поголовно складалася з карикатурних "чмонь". Запаси ракет, яких агресору мало вистачити лише на кілька великих атак. Розпад РФ, який мав розпочатися з дня на день. І, звичайно ж, легендарна каву в Ялті, яку мали б випити вже влітку 2023-го.

Після 24.02.2022 спроби видати бажане за дійсне не просто заполонили вітчизняний інформаційний простір – довгий час вони подавались як маркер істинного патріотизму. Вважалося, що перемогу України у війні наближає той, хто оголошує цю перемогу швидкою, гарантованою та неминучою.

Реклама:

Навпаки, спроби боротися з wishful thinking нерідко зустрічали агресивну відсіч і натрапляли на звинувачення у зраді. При цьому чужий скепсис розцінювався – а часом і досі розцінюється – як зловмисний інтерес.

Ви не вірите, що в найближчій перспективі наші Збройні сили зможуть вийти на кордони 1991 року? Отже, ви не хочете, щоб українська армія звільнила Донеччину, Луганщину та Крим! Ви вважаєте, що найближчим часом Російська Федерація навряд чи розпадеться на безліч частин? Отже, ви не бажаєте розпаду ворожої імперії зла! Ви вважаєте, що у війні на виснаження ми не маємо явної переваги перед РФ? Отже, ви не хочете перемоги України у війні на виснаження!..

І так може бути витлумачено будь-який відкритий сумнів. Про що б не йшлося: про створення української ядерної зброї, про шанси протриматися без західної допомоги або про можливість досягти по-справжньому справедливого миру 2025-го.

Звичайно, у публічного скепсису завжди є негативна сторона: він відбивається на моральному дусі населення. Однак ще сильніше по моральному духу населення б'є крах необґрунтованих надій. Мільйони українців змогли переконатися в цьому після невдачі розрекламованого контрнаступу ЗСУ позаминулого року. І чи варто надихати країну за допомогою wishful thinking, щоб потім отримати масову болісну фрустрацію – питання суперечливе.

Але найчастіше наші співвітчизники видають бажане за дійсне не лише для того, щоб підбадьорити себе та оточуючих. Для багатьох нас wishful thinking – щось більше, ніж простий моральний бустер. Це магічний ритуал, покликаний змінити сувору воєнну реальність на користь України та українців.

Феномен магічного мислення добре відомий психологам, соціологам та антропологам. Розглядаючи це явище у первісних культурах, легендарний Зигмунд Фрейд писав:

"У примітивної людини є величезна довіра до могутності її бажань. По суті, все, що вона коїть магічним чином, має статися тільки тому, що вона цього жадає".

Реклама:

Проте чудодійна магія затребувана не лише серед відсталих племен, а й у високотехнологічних спільнотах ХХІ століття. Особливо якщо таке суспільство стикається з варварською воєнною агресією, а можливості протистояти їй обмежені.

Найчастіше наші запеклі суперечки про війну – це не вибір між наступом та обороною, опором та капітуляцією чи перемогою та поразкою. Це вибір між логічним та магічним мисленням.

У рамках логічного мислення wishful thinking – безумовне зло та удар по обороноздатності України. Приймаючи бажане за дійсне, ми дезорієнтуємо себе. Wishful thinking не дозволяє тверезо оцінити ситуацію та підготуватися до несприятливих варіантів розвитку подій. Wishful thinking змушує витрачати цінні ресурси даремно. Образно кажучи, wishful thinking спонукає займатися зведенням повітряних замків замість будівництва відчутних та потрібних укріплень.

Однак у рамках магічного мислення все відбувається з точністю до навпаки. Будь-які вітчизняні думки та бажання підпадають під матеріалізацію. І колективне заняття wishful thinking – це не просто спроба видати бажане за дійсне, а реальний шанс перетворити бажане на дійсне. Що більше українців повірять у швидкий розпад Росії, повалення диктатора Путіна чи парад перемоги біля руїн Кремля, то з більшою ймовірністю ці мрії стануть дійсністю.

Якщо мислити логічно, то боротьба з wishful thinking необхідна для виживання України, для збереження нашого військового потенціалу, нашої державності та незалежності.

Відмова приймати бажане за дійсне дозволяє адекватно розрахувати власні сили – і розпорядитися ними з максимально можливою ефективністю. Допомагає вчасно відрізнити реалістичні цілі від утопічних і зосередитися на досягненні перших.

Але якщо мислити магічно, то протидія wishful thinking стає диверсією проти України. Відмовляючись приймати бажане за дійсне, ви не дозволяєте бажаному стати дійсним. Поставивши під сумнів нашу здатність перетворити Москву на руїни чи посадити Путіна на лаву підсудних, ви рятуєте ворожу столицю від руйнування, а кремлівського воєнного злочинця – від справедливої ​​відплати. Зрозуміло, так роблять тільки вороги та зрадники Батьківщини…

Реклама:

Людей, які вдаються до магії wishful thinking у розпал найбільшої війни планети за останні сорок років, можна зрозуміти. Але зрозуміти – не означає підтримати та схвалити. Тому що будь-які магічні вправи мають свою ціну. І в суворому матеріальному світі вона ризикує виявитися занадто високою для України та українців.

Михайло Дубинянський