Wishful Thinking военного времени

В декабре прошлого года более 44% украинцев заявляли о доверии к избранному президенту США Дональду Трампу. Этот показатель был существенно выше, чем в любой из европейских стран. Скажем, во Франции Трампу доверяли 16% граждан, в Великобритании – 30%, и даже в орбановской Венгрии – только 37%.

Отечественное доверие досталось Трампу не из-за его готовности флиртовать с Путиным, а из-за воображаемой способности дать ему жесткий отпор.

В конце 2024-го в Украине озвучивались разнообразные бодрые прогнозы, связанные с неистовым Дональдом. Кто-то считал, что, в отличие от слабака Байдена, новый американский лидер станет достойным противником кремлевского режима. Кто-то фантазировал, как новый американский президент заставит Москву уйти с оккупированных украинских территорий. Кто-то предполагал, что новый хозяин Белого дома может предоставить Украине вожделенные ракеты "Томагавк".

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При этом ни многолетний бэкграунд Дональда Трампа, ни его заявления и действия в ходе предвыборной кампании не давали никаких оснований так думать. Но многим украинцам очень хотелось верить, что президент Трамп станет более решительным союзником Киева, чем президент Байден, и они просто принимали желаемое за действительное.

Фантастические надежды, связанные с приходом Трампа в Белый дом, стали далеко не единственным примером wishful thinking (принятия желаемого за действительное – ред.) за три года полномасштабной войны.

Из этой же серии – смертельная болезнь диктатора Путина, которому еще в 2022-м оставалось жить считанные месяцы. Вражеская армия, якобы поголовно состоявшая из карикатурных "чмонь". Запасы ракет, которых агрессору должно было хватить лишь на несколько крупных атак. Распад РФ, который должен был начаться со дня на день. И, конечно же, легендарный кофе в Ялте, который предполагалось выпить летом 2023-го.

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После 24.02.2022 попытки выдать желаемое за действительное не просто заполонили отечественное информационное пространство – долгое время они преподносились как маркер истинного патриотизма. Считалось, что победу Украины в войне приближает тот, кто объявляет эту победу скорой, гарантированной и неизбежной.

Напротив, попытки бороться с wishful thinking нередко встречали агрессивный отпор и наталкивались чуть ли не на обвинение в предательстве. При этом чужой скепсис расценивался – а порой до сих пор расценивается – как злонамеренный интерес.

Вы не верите, что в обозримой перспективе наши Вооруженные силы смогут выйти на границы 1991 года? Значит, вы не хотите, чтобы украинская армия освободила Донетчину, Луганщину и Крым! Вы полагаете, что в ближайшем будущем Российская Федерация вряд ли распадется на множество частей? Значит, вы не хотите распада вражеской империи зла!

Вы считаете, что в войне на истощение у нас нет явного преимущества перед РФ? Значит, вы не хотите победы Украины в войне на истощение!.. И так может быть истолковано любое открытое сомнение. О чем бы ни зашла речь: о создании украинского ядерного оружия, о шансах продержаться без западной помощи или о возможности добиться по-настоящему справедливого мира в 2025-м.

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Конечно, у публичного скепсиса всегда есть негативная сторона: он отражается на моральном духе населения. Однако еще сильнее по моральному духу населения бьет крушение необоснованных надежд. Миллионы украинцев смогли убедиться в этом после неудачи разрекламированного контрнаступления ВСУ в позапрошлом году. И стоит ли воодушевлять страну с помощью wishful thinking, чтобы потом получить массовую болезненную фрустрацию – вопрос спорный.

Но зачастую наши соотечественники выдают желаемое за действительное не только для того, чтобы ободрить себя и окружающих. Для многих из нас wishful thinking – нечто большее, чем простой моральный бустер. Это магический ритуал, призванный изменить суровую военную реальность в пользу Украины и украинцев.

Феномен магического мышления хорошо известен психологам, социологам и антропологам. Рассматривая это явление в первобытных культурах, легендарный Зигмунд Фрейд писал: "У примитивного человека имеется громадное доверие к могуществу его желаний. В сущности все, что он творит магическим путем, должно произойти только потому, что он этого хочет".

Однако чудодейственная магия востребована не только среди отсталых племен, но и в высокотехнологических обществах ХХI века. Особенно если такое общество сталкивается с варварской военной агрессией, а возможности ей противостоять ограничены.

Чаще всего наши жаркие споры о войне – это не выбор между наступлением и обороной, сопротивлением и капитуляцией или победой и поражением. Это выбор между логическим и магическим мышлением.

В рамках логического мышления wishful thinking – безусловное зло и удар по обороноспособности Украины. Принимая желаемое за действительное, мы дезориентируем самих себя. Wishful thinking не позволяет трезво оценить ситуацию и подготовиться к неблагоприятным вариантам развития событий. Wishful thinking заставляет растрачивать ценные ресурсы впустую. Образно говоря, wishful thinking побуждает заниматься возведением воздушных замков вместо строительства осязаемых и нужных укреплений.

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Однако в рамках магического мышления все обстоит с точностью до наоборот. Любые отечественные мысли и желания поддаются материализации. И коллективное занятие wishful thinking – это не просто попытка выдать желаемое за действительное, а реальный шанс превратить желаемое в действительное. Чем больше украинцев поверят в скорый распад России, свержение диктатора Путина или парад победы у развалин Кремля, тем с большей вероятностью эти мечты станут явью.

Если мыслить логически, то борьба с wishful thinking необходима для выживания Украины, для сохранения нашего военного потенциала, нашей государственности и независимости.

Отказ принимать желаемое за действительное позволяет адекватно рассчитать собственные силы и распорядиться ими с максимально возможной эффективностью. Помогает вовремя отличить реалистичные цели от утопических и сосредоточиться на достижении первых.

Но если мыслить магически, то противодействие wishful thinking становится диверсией против Украины. Отказываясь принимать желаемое за действительное, вы не позволяете желаемому стать действительным. Поставив под сомнение нашу способность превратить Москву в руины или посадить Путина на скамью подсудимых, вы спасаете неприятельскую столицу от разрушения, а кремлевского военного преступника – от справедливого возмездия. Разумеется, так поступают только враги и предатели Родины...

Людей, прибегающих к магии wishful thinking в разгар крупнейшей войны на планете за последние сорок лет, можно понять. Но понять – не значит поддержать и одобрить. Потому что у любых магических упражнений есть своя цена. И в суровом материальном мире она рискует оказаться слишком высокой для Украины и украинцев.

Михаил Дубинянский