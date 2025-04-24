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"КарпатнафтоЇМ". Продовження історії про взяття під контроль офісом президента найбільшого хімічного заводу країни

Михайло ТкачЧетвер, 24 квітня 2025, 10:00
колаж: Андрій Калістратенко

Історія нашої держави налічує безліч прикладів зловживання владою на найвищому рівні. Усі вони спричинені відсутністю незалежних інституцій та наявністю коштовних активів, які часто і не без допомоги першої обставини змінюють власників відповідно до політичної кон'юнктури. До того ж 11 років тому до переліку факторів додалась російська агресія. 

Але чим більше ми намагаємось розібратись у тому, як за повного сприяння цілої вертикалі державних установ наймасштабніше нафто-хімічне підприємство країни "Карпатнафтохім" вислизнуло з АРМИ, позбулось арешту і отримало нових власників, повязаних з офісом президента і не пов'язаних з великими статками, тим більше наше здивування. 

Наприкінці 2024-ого року редакція "Української правди" опублікувала розслідування "Велике перерозподільництво". Історія про повернення в Офіс президента "смотрящих" і "фунтів". 

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Відтоді за два місяці відбулась низка важливих подій, безпосередньо пов'язаних з нашою публікацією. Також нам вдалося з'ясувати нові обставини цієї "оборудки", а головний герой і того і цього матеріалу і досі так і не зміг надати відповіді на питання редакції. 

Як в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії безкоштовно отримати частку у заводі вартістю сотні мільйонів гривень? Подробиці у другій частині цієї детективної історії. 

Михайло Ткач, УП

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