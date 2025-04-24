"Карпатнафтоим". Продолжение истории о взятии под контроль офисом президента крупнейшего химического завода страны
Історія нашої держави налічує безліч прикладів зловживання владою на найвищому рівні. Усі вони спричинені відсутністю незалежних інституцій та наявністю коштовних активів, які часто і не без допомоги першої обставини змінюють власників відповідно до політичної кон'юнктури. До того ж 11 років тому до переліку факторів додалась російська агресія.
Але чим більше ми намагаємось розібратись у тому, як за повного сприяння цілої вертикалі державних установ наймасштабніше нафто-хімічне підприємство країни "Карпатнафтохім" вислизнуло з АРМИ, позбулось арешту і отримало нових власників, повязаних з офісом президента і не пов'язаних з великими статками, тим більше наше здивування.
Наприкінці 2024-ого року редакція "Української правди" опублікувала розслідування "Велике перерозподільництво". Історія про повернення в Офіс президента "смотрящих" і "фунтів".
Відтоді за два місяці відбулась низка важливих подій, безпосередньо пов'язаних з нашою публікацією. Також нам вдалося з'ясувати нові обставини цієї "оборудки", а головний герой і того і цього матеріалу і досі так і не зміг надати відповіді на питання редакції.
Як в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії безкоштовно отримати частку у заводі вартістю сотні мільйонів гривень? Подробиці у другій частині цієї детективної історії.
Михайло Ткач, УП