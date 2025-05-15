У пам'ять про Кріса Гарретта: британського сапера, який віддав життя заради безпеки України

6 травня 2025 року в районі Ізюма, Харківської області, загинув Кріс Гарретт – британський фахівець з розмінування та співзасновник гуманітарної організації Prevail Together. Він отримав смертельні поранення під час знешкодження вибухового пристрою. Разом із ним загинув австралійський волонтер Нік Парсонс, а ще один член команди був тяжко поранений.

Кріс прибув до України вперше у 2014 році, маючи досвід роботи в М’янмі, де допомагав місцевим громадам очищати території від мін. В Україні він працював у прифронтових районах, таких як Маріуполь, Широкине та Піски, до 2018 року.

Коли в 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Кріс повернувся. 27 лютого, лише через кілька днів після перших ракетних ударів, він прибув в Україну і залишився, щоб допомагати там, де його найбільше потребували.

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З 2022 року Кріс працював пліч-о-пліч з військовими, поліцією та службами екстреної допомоги України. Його підготовка доповнила навчання, яке державні органи надають під час війни новим солдатам і саперам. Кріс також працював з українськими фахівцями з виявлення та знешкодження саморобних вибухових пристроїв (СВП) та навігації по складній, сильно замінованій та забрудненій місцевості. Завдяки своїм настановам та навчанню Кріс Гарретт допоміг сотням українських саперів здобути знання, які рятують життя. Внесок Кріса був трансформаційним. За оцінками, його команди добровольців-техніків з розмінування знешкодили сотні тисяч боєприпасів та нерозірваних предметів на українській землі, врятувавши тисячі потенційних жертв

Кріс робив це все як волонтер, без будь-якої винагороди. У липні 2023 року він та його партнерка, парамедик Кортні Поллок, заснували Prevail Together — гуманітарну організацію, яка займається розмінуванням для цивільних потреб, включаючи критичну інфраструктуру, навчанням для підвищення кваліфікації місцевого персоналу та нарощуванням потенціалу місцевих органів влади, евакуацією постраждалих та наданням медичної допомоги на передовій.

"Кріс ніколи не обмежувався посадовими обов’язками, – кажуть в його команді. – Коли українські міста атакують ракети, він і його команда йдуть саме туди, куди влучив заряд, щоб допомогти на місці".

Нещодавно, під час операції поблизу Харкова, вони відреагували на удар дрона, який підпалив будівлю. Як пізніше написав Кріс, вони прибули на місце події, але потрапили під другий удар – навмисний російський "подвійний удар", спрямований на вбивство рятувальників:

"Ми були лише за 30 метрів від будівлі, коли влучив другий безпілотник. Якби він впав на кілька метрів північніше, результат був би зовсім іншим. Але коли хтось потребує допомоги, ми приїжджаємо".

Цей підхід і визначав Кріса. Він жив за простим, але потужним кодексом: безкорисливою відданістю порятунку життів і протидії жорстокій і безглуздій агресії.

Смерть Кріса Гарретта – це удар для спільноти саперів та волонтерів в Україні та за її межами. Але його спадщина живе – у кожній безпечній місцевості, у кожному навченому сапері, у кожному врятованому житті. Багато людей і спільнот вдячні Крісу за його героїчний внесок в Україну та людство.

Якби більше людей віддали хоча б частину того, що Кріс віддав Україні, у світі було б менше страждань. Усі, хто працював з Крісом, відчували це, і саме тому він був так широко любимий і шанований.

Кріс показав нам, що таке мужність. Він пішов, але його вплив ніколи не буде забутий.

Його відданість і самопожертва залишаться в пам’яті як приклад справжнього героїзму.

Автори:

спільнота EOD спеціалістів,

Prevail,

Mriya Aid, White Stork,

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