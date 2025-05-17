Silovoki: Ukrainian Edition
"Siloviki Versus Oligarchy", – так називалася колонка, опублікована на сторінках The New York Times у далекому 2003 році. Її автор, нині покійний пулітцерівський лауреат Вільям Сафайр, коментував резонансну справу ЮКОСу у РФ. І писав про те, як на зміну впливовим російським олігархам приходять ще більш впливові siloviki: за раннього Путіна це слово увійшло до західного політичного лексикону без перекладу.
Як відомо, Україна – не Росія. Проте деякі цивілізаційні феномени характерні для обох пострадянських країн: і одним з них стала могутність олігархів. Якщо в РФ розквіт олігархії припав на 1990-і, то в Україні олігархічна епоха тривала і у 2000-х, і у 2010-х.
Упродовж десятиліть саме олігархи вважалися найвпливовішими людьми у нашій країні. Із олігархами пов'язувалися головні події українського політичного життя. З олігархами асоціювалися вічні вітчизняні проблеми: відсталість, злидні, корупція.
Олігархічні гроші здавалися найпотужнішою зброєю на українській землі. У той же час вітчизняний силовий апарат не йшов у жодне порівняння з російським.
Збройні сили України багато років виглядали непотрібним рудиментом радянського минулого. А МВС і СБУ сприймалися як платне обслуговування олігархії і були оточені загальним презирством.
Втім, немає лиха без добра. Перманентна конкуренція олігархічних кланів створювала стихійні стримування та противаги, що перешкоджали встановленню справжнього авторитарного правління у Києві. А відносна слабкість силового апарату багато в чому сприяла успіху вітчизняних протестів у 2000-х та 2010-х. На відміну від Путіна і Лукашенка, Кучмі та Януковичу так і не вдалося створити досить потужну репресивну машину, повністю віддану режиму.
Але все в цьому світі колись минає, і епоха могутніх українських олігархів теж добігла кінця. Нищівним ударом по олігархії стала повномасштабна війна. Після 2022 року колишні господарі життя не лише втратили мільярди доларів, а й втратили політичний вплив – тобто перестали бути справжніми олігархами.
У новій українській державі, централізованій та мілітаризованій, їх долі склалися по-різному. Хтось сидить за ґратами. Хтось перебуває під санкціями. Хтось втік із країни. А інші зосередилися на особистому виживанні, надали свої медіа-активи у розпорядження чинній владі та відмовилися від колишніх амбіцій.
Тепер справжню могутність у нашій країні забезпечують не гроші – а силові важелі. Людей у дорогих костюмах впевнено тіснять люди у формі. І було б дивно чекати чогось іншого у розпал найбільшої війни в історії за останні сорок років.
Сьогодні виживання України залежить від силових структур. Українська армія – головний заслін на шляху ворожих орд. Українські спецслужби – щит та меч воюючої держави. Українські правоохоронці – запорука спокою у тилу. Цілком закономірно, що за останні три роки наш силовий апарат набув влади, немислимої до 24.02.2022.
Завдяки російській агресії в пострадянській Україні з'являються власні по-справжньому впливові siloviki: значно пізніше, ніж у пострадянській Росії. З одного боку, це природна вимога воєнного часу. А з іншого боку – несподіване задоволення народного запиту на сильну руку, який фіксувався задовго до великої війни.
Щоправда, населення схильно мріяти про ідеальних, сферичних силовиків у вакуумі: людей, які, отримавши майже необмежені повноваження, залишаться лицарями без страху і докору. Але, на жаль, у світі діє інша закономірність. Чим більше влади отримують силовики, тим більше зловживань буде пов'язано з цією владою. Так відбувалося завжди і скрізь. І, звісно, нинішня Україна не могла стати винятком.
Якщо силові структури здійснюють недобровільну мобілізацію, хтось неминуче спробує перетворити її на джерело збагачення, а хтось – на інструмент політичного пресингу та зведення рахунків.
Якщо силові структури забезпечують захист інформаційного простору від ворожого впливу, хтось неминуче спробує скористатися для придушення опонентів.
А якщо силові структури виявляють бізнес, пов'язаний із ворогом, хтось неодмінно намагатиметься використати цю діяльність для вимагання, рейдерства та знищення конкурентів.
Причому приборкати сам себе силовий апарат не в змозі. Будь-яка спроба боротися зі зловживаннями виключно шляхом репресій призводить до того, що головний репресивний орган виявляється головним розсадником зловживань. Тому в Радянському Союзі найбільш розбещеною та порочною структурою стало ОГПУ-НКВС-КДБ, у Третьому Рейху – СС, а в путінській Росії – ФСБ.
Стримувати зловживання силового апарату дозволяє лише ефективний громадський контроль. Однак у країні силовиків це більш складне завдання, ніж у країні олігархів. Достатньо згадати, що в олігархічні 1990-ті російські журналісти вважалися надзвичайно впливовими людьми, і ланцюгових псів демократії з Москви ставили за приклад українським колегам. Але варто було тамтешнім силовикам взяти гору над олігархами, і хвалена "четверта влада" в РФ капітулювала за лічені роки.
Чи означає це, що Україна приречена частково уподібнитися до свого ворога? Що в найближчій перспективі наша країна обов'язково скотиться до силової автократії? Зрозуміло, що ні.
Це означає лише те, що багаторічний досвід боротьби за демократію, набутий Україною до 2020-х, значною мірою втратив актуальність. Вітчизняні реалії часів олігархії та двох Майданів стали надбанням історії. А нова реальність потребує нових підходів, умінь та навичок. І якщо хтось із нас, як і раніше, збирається відстоювати демократичні цінності, права людини та свободу слова, то цим доведеться займатися в інших історичних умовах.
Одна справа – коли вуличні протести пробують придушити під приводом "захисту громадського порядку". Інша справа – коли несанкціонована вулична активність припиняється в ім'я національної безпеки. Одна справа, коли силові органи намагаються боротися з "радикалами" і "екстремістами". Інша справа – коли силовики розправляються з гаданою агентурою зовнішнього ворога. Одна справа – публічна критика олігархії та її ставлеників, яка гарантує дружні оплески читачів, слухачів та глядачів. А інша справа – публічна критика силового апарату, яку багато хто може вважати зрадою Батьківщини.
Реальної демократії, свободи слова і дотримання прав людини не буває без впливової опозиції. Але в олігархічні часи українська опозиційність за замовчуванням сприймалась як боротьба за все хороше і проти всього поганого. А в епоху силовиків будь-який прояв опозиційності можна інтерпретувати як боротьбу з власною державою на користь ворожої держави. Причому у багатьох випадках така інтерпретація буде цілком справедливою.
Тож відтепер українській громадськості доведеться перманентно шукати відповіді на два прокляті питання. Скільки влади мають отримати вітчизняні силові структури, щоб їх не перемогли і не замінили ворожі siloviki? І скільки влади може отримати наш силовий апарат, щоб у нього не було надто багато подібності до ворожого?
Михайло Дубинянський