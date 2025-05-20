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Що відбувається в 155 бригаді після скандалу з масовим СЗЧ – репортаж УП зі сходу

Ольга Кириленко, Назарій МазилюкВівторок, 20 травня 2025, 18:50

П'ятого травня на Донеччині Державне бюро розслідувань затримало командира батальйону. Він, за даними правоохоронців, виписував своїм підлеглим фіктивні бойові й отримував з них відкати. Кожен, кому підвищували виплату з 30 до 100 тисяч гривень, мав віддати "наверх" 40 тисяч – без жодної звітності, кому й на що пішли його кошти.

Як одразу встановила УП, затриманим комбатом був виконувач обов'язків командира батальйону безпілотних систем 155-ої окремої механізованої бригади "Анна Київська" – підполковник Святослав Шумський. 

За п'ять днів до цієї заяви ДБР журналісти "Української правди" працювали на Покровському напрямку в 155-ій бригаді, розпитуючи її військовослужбовців про причини й наслідки іншої гучної історії – масове самовільне залишення частини, про яке стало відомо наприкінці 2024-го року.

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Серед людей, за роботою яких ми спостерігали, був той самий підполковник Святослав Шумський. У прифронтовому підвалі, де розмістилося управління його батальйону, він вирізнявся серед інших балакучістю та енергійністю. Часто жартував і, як і кожен командир, нахвалював свій підрозділ. 

На той момент Шумський, з великою ймовірністю, ще не знав, що за його діями стежать правоохоронці.

Після заяви ДБР ми навіть вагалися, чи варто публікувати наш репортаж. Адже на момент запису історія з відкатами ще не спливла на поверхню, а Святослав Шумський постає перед глядачем відданим своєму підрозділу та бригаді комбатом, який розповідає нам про свою роботу. 

Втім, у цьому відео також є військовослужбовці, які щодня сумлінно боронять Україну на Покровському напрямку і чиї думки та спостереження варті того, щоб бути почутими. 

Серед них є ті, хто долучились до української армії ще за часів АТО й залишилися в ній навіть після російського полону. А також ті, хто буквально за кілька годин до нашого запису вийшли з окопів під Покровськом, де провели цілий місяць.

УП вдячна 155-ій бригаді за можливість відверто поговорити з військовослужбовцями про те, як саме їх мобілізували (декого – спочатку відправили в зону бойових дій без БЗВП), на якому з етапів формування бригади стався найбільший відтік людей, і чи є в них сподівання, що бригада стане сильним організмом з хорошою репутацією.

Також цей репортаж став для нас прикладом того, наскільки швидко можуть змінюватися долі героїв наших матеріалів. 

Наприкінці репортажу ми додали коротке інтерв'ю з нашою колегою, авторкою розслідування про відкати на фіктивних бойових у 155-ій бригаді – Ангеліною Страшкулич. Прочитати її розслідування можна тут.

Автори: Назарій Мазилюк, Ольга Кириленко

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