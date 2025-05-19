Бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування "піднімає з колін" 155-ту механізовану бригаду

Всередині березня 2025 року командир 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської полковник Тарас Максімов приїхав із Донеччини на Дніпропетровщину, щоби поспілкуватися з підлеглими бійцями, які в тилу обслуговують та ремонтують дрони. Це була перша поїздка Максімова до майстрів із моменту його призначення на посаду комбрига в грудні 2024-го.

Військові скаржилися йому, що доводиться витрачати власні гроші на обслуговування безпілотників – від 2 до 3,5 тисяч гривень на кожен FPV. Адже більшість дронів, які видає бригада, мають базову комплектацію, тому швидко падають під впливом російських засобів РЕБ.

Комбриг уважно слухав, а потім запропонував "перевести майстрів на "сотку", тобто виплачувати їм преміальні 100 тисяч гривень замість 30 за службу поза районами бойових дій. Максімов натякнув, що деталі отримання виплат "доведуть згодом". Так описують спілкування з командиром на майстернях п'ятеро співрозмовників УП серед військовослужбовців 155-ої бригади.

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Деталі бійцям озвучив щойно призначений в.о. командира батальйону безпілотних систем підполковник Святослав Шумський.

– Шумський сказав, що з погодженої комбригом "сотки" треба буде віддавати 40 тисяч гривень: 20 – на потреби батальйону, а ще 20 – "нагору". Ми запитали, чи проходитимуть ці кошти через офіційну банку підрозділу, куди ми й раніше робили добровільні внески. Кожен солдат міг звернутися до штабу і попросити звіт про використання своїх грошей.

Шумський відповів: "Ні, будемо в зошит записувати". Наголосив, що 40 тисяч треба буде віддавати налом. Які закупки зараз роблять готівкою? Одразу стало очевидно, що гроші в батальйоні не залишатимуться, – каже УП на умовах анонімності співрозмовник у командуванні бригади.

Грошові махінації в 155-ій ОМБр зацікавили правоохоронців. Слідчі ДБР 15 квітня розпочали досудове розслідування за ознаками перевищення службових повноважень і отримання неправомірної вигоди в бригаді. 2 травня правоохоронці затримали підполковника Шумського на Донеччині. Нині він перебуває під вартою.

Відповідь Державного бюро розслідувань на запит "Української правди"

"Українська правда" дізналася про бізнес на фіктивних "бойових" у 155-ій бригаді за кілька тижнів до затримання підполковника Шумського.

Щоб з'ясувати обставини справи, ми опитали зо двадцять нинішніх і колишніх бійців військової частини, представників оперативного командування (ОК) "Захід", якому підпорядковується бригада, правоохоронців. Більшість зі співрозмовників побажали залишитися анонімними.

Також ми надіслали запити в правоохоронні органи, щоб вони офіційно підтвердили або спростували отриману нами інформацію. Однак усі відповіді зводяться до неможливості розголошувати деталі досудового розслідування.

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Ми звернулися по коментарі щодо справи до комбрига Максімова та адвоката Шумського. Адвокат Армен Нерсесян зазначив, що наразі спілкування зі ЗМІ "не в інтересах його клієнта". А комбриг відмовився давати коментарі по цій справі, оскільки розслідування ще не завершене.

Натомість Максімов запросив УП в гості, щоби поспілкуватися на інші теми – "щодо розвитку 155-ої ОМБр". І додав:

– Вам не здається, що то бред? Бригада була в повному занепаді. Що бригада була піднята мною з колін за пів року, після всіх останніх подій, ще можуть бути якісь вимагання?! (Стилістика і пунктуація збережені – УП).

"Українська правда" розповідає, чому нещодавно створена механізована бригада вдруге за останні пів року потрапляє в гучні скандали і як комбриг Максімов "піднімає її з колін".

Дисклеймер: ми не прагнемо замінити собою слідство і не виносимо вироки. А намагаємося відтворити загальний хід подій у бригаді, поспілкувавшись з очевидцями.

Французьке диво. Як формувалася 155-та механізована бригада

155-ту окрему механізовану бригаду створили на базі оперативного командування "Захід" у лютому 2024 року. Командиром став бойовий офіцер – полковник Дмитро Рюмшин.

Полковник Дмитро Рюмшин Джерело: Фейсбук-сторінка 155-ої окремої механізованої бригади

Після створення бригади уряд Франції взяв її під патронат. Французи підготували понад 2 тисячі українських військових зі 155-ої ОМБр – від рядових до офіцерів вищої ланки. Президент Еммануель Макрон особисто зустрічався з ними на навчальній базі в східному регіоні Гранд-Ест.

– Courage! – бажав французький лідер українським бійцям у жовтні 2024-го, що означає – сміливості і мужності.

На тлі дискусій про недоцільність створення нових бригад, коли складно комплектувати і забезпечувати існуючі, 155-та ОМБр могла стати прикладом успіху, але дива не відбулося.

В грудні минулого року навколо бригади розгорівся скандал. Журналіст Юрій Бутусов написав про низький рівень підготовки військових, погане забезпечення, сотні випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) – дехто втік ще за кордоном. За словами співрозмовника УП, який формував відомості по СЗЧ, із навчань у Франції втекли 48 військових бригади.

Ситуація в 155-ій ОМБр викликала настільки великий резонанс, що президент Володимир Зеленський збирав засідання Ставки, щоб особисто з'ясувати всі деталі справи. Полковника Рюмшина одразу відсторонили від посади комбрига, а в січні 2025-го оголосили підозру в тому, що він умисно не повідомив про масове СЗЧ, та відправили під варту. Донині полковник перебуває на гауптвахті.

– Щойно бригаду почали формувати, майже всіх із її управління відправили на навчання. В деяких батальйонах було таке, що на штабі залишалося кілька офіцерів, а всі інші вчилися в Україні або за кордоном. Рюмшин також більшість часу провів у відрядженнях – на курсах у Києві і Франції.

Це було безглуздо, бо бійці на пункті постійної дислокації мали самі облаштовувати побут і вчитися. Військові толком не знали своїх командирів, про яке бойове злагодження можна говорити? – розповідає УП один із офіцерів, залучений до формування частини.

Наприкінці листопада 2024 року бригаду відправили на найгарячіший напрямок фронту – Покровський. На той момент нещодавно створена 155-та ОМБр була не готова до участі в бойових діях. Чимало бійців бригади втекли в СЗЧ ще дорогою на Донеччину.

– Франція не має достатньо спроможностей, щоб якісно підготувати українських бійців до інтенсивних бойових дій. Коли військові повернулися звідти, вони не мали належного рівня підготовки, а їх одразу змішали з тими, хто вчився в Україні, і кинули на Покровський напрямок. Бригада молода, бійці не пройшли злагодження – почалася паніка, багато хто побіг у СЗЧ, – не під запис пояснює УП народний депутат, ознайомлений із результатами роботи інспекції МОУ, що працювала в 155-ій бригаді.

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Максімов і команда

Аби вгамувати скандал, що розгорівся навколо бригади, в ОК "Захід" взялися шукати Рюмшину заміну. Знайшли майже відразу – 7 грудня 2024-го командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий призначив комбригом 155-ої ОМБр полковника Тараса Максімова.

Полковник Тарас Максімов Фото: Назарій Мазилюк, УП

Напередодні затримання в.о. командира батальйону безпілотних систем Святослава Шумського журналістка "Української правди" Ольга Кириленко працювала на Покровському напрямку зі 155-ою бригадою. Спілкувалася з Максімовим про його військову кар'єру, призначення на посаду комбрига, вирішення проблем у підрозділі після скандалу з масовим СЗЧ. На той момент Ольга не знала про порушену кримінальну справу, тому не обговорювала це з командиром. Деякі відповіді полковника на запитання УП наводимо в цьому тексті.

Максімов має понад 26 років військового досвіду, зокрема служив в оперативному командуванні "Захід". Звідти перейшов у 14-ту ОМБр імені князя Романа Великого. Із початку великої війни командував артилеристами в наступальних операціях на Київському, Миколаївському, Бахмутському, Соледарському і Куп'янському напрямках.

Колишній комбриг 14-ої бригади полковник Олександр Охріменко запевняє УП, що не мав зауважень до того, як Максімов керував підрозділами і планував операції. На запитання про можливу участь Максімова в корупційних скандалах під час служби в 14-ій ОМБр екскомбриг відповідає коротко: "Мені про це невідомо".

Про власний бойовий досвід за 11 років війни з Росією Максімов розповідає так: "Безпосередньо в окопі я не був, але до окопу людей супроводжував. У мене були штурмові групи, які я тренував, спілкувався з ними, переживав за них. Долю бійця я з ними не розділив, але постійно був поряд".

Максімов каже УП, що спершу отримав пропозицію очолити 155-ту бригаду від представників ОК "Захід". Згодом йому зателефонував Драпатий. Після розмови з командувачем полковника призначили комбригом.

"Українська правда" надіслала запити начальникам ОК "Захід" і Сухопутних військ з проханням розповісти, чому 155-ту ОМБр очолив саме полковник Максімов, хто ініціював його призначення та чи були альтернативні кандидати. Командувач оперативного командування Шведюк проігнорував ці запитання, але дав відповіді на всі інші в запиті, зокрема щодо формування бригади.

Від генерал-майора Драпатого на момент публікації матеріалу відповідь не надійшла.

Відповідь ОК "Захід" на запит "Української правди"

Більшість співрозмовників УП з різних підрозділів 155-ої ОМБр негативно характеризують комбрига. Мовляв, він не цікавиться особовим складом, зневажає офіцерів, регулярно погрожує "неугодним" переведенням у піхоту.

– Комбриг узагалі не підбирає слів у спілкуванні з бійцями. Вже увійшло в звичку, що він кричить пілотам БПЛА, які працюють на командному пункті бригади: "Я тебе, бл*дь, відправлю в піхоту. Ти в мене згниєш у Шевченку (населений пункт на Донеччині – УП), а я буду дивитися на це по трансляції (із безпілотників – УП)", – пригадує один із офіцерів.

Однак військові з найближчого оточення командира в бригаді описують його в розмовах із УП позитивно: "він на своєму місці", "офіцер при пам'яті", "жорсткий, але слухає підлеглих".

Щойно Максімов очолив 155-ту бригаду, він одразу почав проводити ротації керівної ланки. Спочатку призначив собі нових заступників і начальника штабу, а потім взявся за бойових командирів батальйонів.

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– Я замінив майже всіх комбатів, бо деякі люди, навіть з бойовим досвідом, приймали неправомірні рішення, через що, можливо, втрачалися люди… Завдяки новому колективу я пробую сформувати одну родину, – аргументує полковник кадрові зміни.

Максімов пропонував командирам зі "старої гвардії" нижчі посади в їхніх підрозділах, але майже всі відмовлялися. Тому за погодження вищого командування він почав переводити офіцерів у інші підрозділи ЗСУ – почасти в піхотні.

– За три місяці Максімов "викинув" майже всіх командирів батальйонів. Зараз практично все управління складається з представників 14-ої і 24-ої бригад, бо раніше комбриг служив у 14-ій, а начальник штабу – Юрій Колодний – у 24-ій, – обурюється один із офіцерів 155-ої ОМБр.

Затриманий в.о. комбата Шумський – також виходець із 24-ої механізованої бригади.

Підполковник Святослав Шумський Фото: Назарій Мазилюк, УП

Понад десять років життя Шумський присвятив службі в піхоті. Колишні підлеглі називають підполковника "класичним піхотним офіцером", який зовсім не розбирається в роботі безпілотників, що він і не приховував від особового складу.

Відкати з бойових, СЗЧ і переведення в піхоту. Що відбувається в 155-ій бригаді

По обіді 2 травня 2025-го на командний пункт батальйону безпілотних систем 155-ої бригади увірвалися з десяток співробітників ДБР, СБУ й Офісу генпрокурора.

Оперативники оголосили в.о. комбата Шумському підозру. Лише за березень цього року він отримав 920 тисяч гривень "відкатів", зазначає СБУ. Вже наступного дня суд відправив підполковника під варту на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі 49 мільйонів гривень.

Затримання Святослава Шумського Джерело: Державне бюро розслідувань

Як стверджують кілька офіцерів 155-ої бригади, у день затримання Шумський обмовився, що "згори" надійшла вказівка виплачувати "бойові" 100 тисяч не лише майстрам, а й усьому батальйону безпілотних систем, щоби й далі збирати "данину".

– Оскільки наш батальйон бойовий, навіть "тиловикам" без проблем можна приписати перебування на "нулі", тому ми – ідеальна прокладка в цій схемі, – пояснює один із офіцерів.

З десяток співрозмовників УП серед чинних і колишніх військовослужбовців 155-ої ОМБр вважають, що Шумський був посередником між військовими і вищим командуванням бригади в бізнесі на "бойових".

Дехто з тих, з ким ми спілкувались, припускає, що аналогічна схема працює і в інших батальйонах бригади.

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Один із колишніх офіцерів 155-ої ОМБр розповідає, що танкісти в Покровську отримували премії по 30 тисяч гривень, а піхотинці – по 100. Він запевняє, що екскомбат танкового батальйону возив на підпис комбригу бойові розпорядження про перебування своїх підлеглих у зоні бойових дій, але їм не підвищували виплати.

– Як тільки Максімов призначив нового комбата, той одразу зібрав штаб і сказав, що домовився з комбригом про "сотку", але з них треба буде віддавати по 30 тисяч на "касу" для забезпечення танкового батальйону. Я ще тоді задумався, що щось тут нечисто, а після затримання Шумського всі пазли склалися, – не під запис каже УП офіцер.

Представники правоохоронних органів офіційно не підтвердили "Українській правді" причетність Максімова до бізнесу на "бойових" у 155-ій бригаді. Але кілька співрозмовників серед правоохоронців на умовах анонімності розповіли, що ця інформація перевіряється.

Грошові махінації та криза управління в бригаді спровокували нову хвилю масових СЗЧ. "Українська правда" ознайомилася з донесенням про загальні втрати особового складу в 155-ій бригаді. Із початку 2025 року там зафіксовано понад 1,2 тисячі "СЗЧшників".

У Максімова дещо інший погляд на статистику "втікачів": "Зараз робота проведена така, що з кожним місяцем у нас іде спад по кількості СЗЧ".

Головними причинами масових СЗЧ офіцери бригади називають переведення фахівців у піхоту і погане забезпечення підрозділів.

– Танкісти голі-босі. Бригада нічим не допомагає. Видали лахи, а не техніку. Коли хлопці виїжджають на бойові завдання, переживають, що танки зламаються дорогою. До того ж немає достатньої кількості РЕБів, щоб прикривати техніку, – розповідає УП один із колишніх офіцерів танкового батальйону 155-ої ОМБр, який нещодавно перевівся в іншу бригаду ЗСУ.

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– Наші хлопці сидять на позиціях по 2–3 дні без дронів. Забезпечення нульове. Бійцям із сусідньої бригади безпілотники фурами завозять, нам – ніх*я. А потім Максімов запитує, чому не літають FPV? А де нам їх узяти? Ми намагаємося самі купувати або вимінювати в інших підрозділів, але задовольнити потреби власними силами не вдається. Це нікого не *бе. Комбриг лише каже: "Ви безтолковий підрозділ. Вас треба розформувати і кинути в піхоту"", – додає співрозмовник УП із батальйону безпілотних систем.

Комбриг Максімов погоджує видачу зі складу лише 2-х дронів типу MAVIC з 13-ти, запит на які надійшов

У заявці на видачу боєприпасів комбриг Максімов радить військовим купити набої 12/70 мм у магазині

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– Практично в кожному підрозділі так роблять: додають "лєвих" людей у "БРки" (бойові розпорядження – УП), щоб вони отримували "сотку" і заносили з неї фіксовану або добровільну суму в загальну касу. Нормальні командири використовують ці гроші для ремонту техніки, закупівлі дронів, РЕБів, амуніції, а дехто – нахабно п*здить, – розповідає УП на умовах анонімності один із кадрових військових начальників, не пов'язаний зі 155-ою механізованою бригадою.

З початку 2025-го Офіс генпрокурора зафіксував 19 військовослужбовців на отриманні неправомірної вигоди. Наразі жоден із них не засуджений.

Статистика затриманих і засуджених за отримання неправомірної вигоди військових Автор: Андрій Калістратенко, УП

– Якщо хтось думає, що війна – це привід діяти безконтрольно, я скажу прямо: він помиляється. Командування частини рішуче налаштоване на боротьбу з будь-якими проявами корупції.

Жодні побори, так звані "вдячності", тиск чи використання службового становища у власних інтересах не мають місця у Збройних силах України. Я як командир категорично не допускаю таких дій, – каже полковник Максімов у зверненні, опублікованому після затримання в.о. комбата на отриманні неправомірної вигоди.

За словами кількох співрозмовників УП у "верхівці" 155-ої ОМБр, одразу після оголошення підозри Шумському в командуванні Сухопутних військ заговорили про переведення Максімова в іншу бригаду, але наразі він продовжує працювати на своїй посаді. Михайло Драпатий ще не відповів УП на запитання щодо цього.

Досудове розслідування триває.

Росіяни продовжують наступати на Покровському напрямку, де воює бригада.

Ангеліна Страшкулич, УП