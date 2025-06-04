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Володимир Парасюк: Те, що я вижив – це погана історія для деяких людей

Роман КравецьСереда, 4 червня 2025, 09:15

Володимира Парасюка не впізнати. З початку повномасштабного вторгнення Парасюк приєднався до Сил оборони. За останні три роки колишній сотник Майдану пройшов шлях від солдата до лейтенанта ЗСУ. 

Це наче не той Парасюк, який за часів депутатства без зайвих роздумів устрявав у бійки з колишніми регіоналами, СБУшниками, УДОшниками та правоохоронцями. 

Зараз він значно спокійніший, сфокусований і зайнятий армійськими справами. 

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З 2022 року екснардеп брав участь у бойових діях на Херсонському, Харківському та Донецькому напрямках.

Такий досвід серйозно вплинув на Парасюка, і це відчувається під час нашого інтерв'ю. Наша розмова – це вражаюча історія завдовжки в 11 років.

Парасюк – чоловік, який вийшов на сцену Майдану 21 лютого 2014 року із закликом до політиків не домовлятися з Януковичем.

За кілька місяців після Євромайдану він воював у Маріуполі й Іловайську, навіть потрапляв у полон до терористів "ДНР". Завдяки випадку й удачі за декілька днів повернувся живим та цілим. 

Згодом пройшов у Верховну Раду, де працював до 2019 року і запам'ятався не так законодавчою діяльністю, як запальним характером і скандальністю. 

У великому інтерв'ю УП Володимир Парасюк розповідає про побратимство, втрату друзів, відчуття провини та власне бачення політики в Україні.

Він аналізує, як змінився за останні роки, ділиться інформацією про особисте життя та говорить про безмежну любов до сина. 

Спілкуючись, ми поверталися до минулого: до часів Євромайдану, війни 2014 року, досвіду полону, поведінки екснардепа у Верховній Раді і уроків, які він вивчив, попрацювавши в парламенті. 

Також говорили про Валерія Залужного, Олександра Сирського, Володимира Зеленського та Петра Порошенка. 

Дивіться повну відеоверсію інтерв'ю Володимира Парасюка для проєкту "ДИВИСЬ".

Роман Кравець, УП

ПарасюкарміяПорошенкоЗеленськийЗалужний
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