Парасюк під Радою побився з Гелетеєм

Позафракційний народний депутат Володимир Парасюк побився з начальником Управління державної охорони Валерієм Гелетеєм під стінами Верховної Ради.

Про це свідчить відео, оприлюднене 17 жовтня на сторінці Facebook журналіста Євгена Цяпенка.

Інцидент стався, коли Парасюк прямував на засідання погоджувальної ради.

Зокрема, проходячи повз Гелетея, одіозний нардеп поцікавився, чи "не замало керівник УДО зібрав силовиків під Радою".

В результаті словесної перепалки Парасюк із криками "Хто гівнюк?", "За Іловайськ ще с..ка будеш відповідати на трибуналі" кілька разів ударив Гелетея. Нардепа намагався заспокоїти його колега, член фракції БПП Сергій Лещенко.

Про перебіг подій під Радою 17 жовтня 2017 року читайте тут: "Мітинг за велику політичну реформу. Хроніка подій"

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежать 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликано подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

Як відомо, Володимир Парасюк став упізнаваним після подій на Майдані Незалежності у Києві в лютому 2014 року. Він пройшов до Верховної Ради 8 скликання. Уже будучи нардепом, потрапив у кілька скандальних ситуацій.

Зокрема, 14 березня 2017 року біля Слов'янська правоохоронці зупинили людей, які планували приєднатися до блокади з ОРДЛО на Донбасі. З ними був Парасюк. Його помічниця заявила, що поліція застосувала до нардепа сльозогінний газ і пошкодила руку.

У прес-службі Донецької обласної поліції заявили, що це якраз Парасюк бив правоохоронців і намагався вирвати у них з рук зброю.

У 2016 році під час мітингу біля російського консульства в Києві Парасюк зірвав прапор Російської Федерації.

У 2015 році нардеп вдарив представника СБУ Василя Пісного на засіданні антикорупційного комітету.

Українська правда