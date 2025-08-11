Мінус 130 мільйонів. Карколомні пригоди яхти Віктора Медведчука

Протягом останнього року представники української влади активно виступають за використання заморожених у Європі і США російських активів в інтересах українців. Заморожені ці активи були через повномасштабне вторгнення Росії. І потрібні вони Україні для того, щоб продовжувати чинити опір цьому вторгненню.

Через непевну позицію нової президентської адміністрації США стосовно допомоги Україні це питання вже набуло критичної ваги. Однак сама українська держава раз по раз демонструє "недбалість" у ставленні до російських активів, які опиняються в її розпорядженні.

Тут міг би бути великий перелік таких випадків, у кожному з яких "підігравання" або недбалість відбуваються за допомогою різних правоохоронних органів або окремих посадових осіб, у різний спосіб, але часто з однаковим результатом. Точніше – без результату.

На початку повномасштабного вторгнення "Українська правда" не лише відстежила яхту Медеведчука в Хорватії, а й допомагала генеральній прокуратурі надіслати відповідні документи задля її арешту.

Саме тому наразі, через три з половиною роки після тих подій, редакції принципово розібратися і зрозуміти, як сталося, що наша країна не лише не отримала обіцяні 130 мільйонів від продажу яхти Медведчука, а навпаки, схоже, має обслуговувати яхту кума Путіна. Або ж її продовжує обслуговувати сам Медведчук?

Яхту, яка, цілком імовірно, може повернутись до попереднього власника в межах домовленостей з Росією, у разі, якщо такі колись будуть. І, відповідно, після зняття санкцій, які, очевидно, можуть стати частиною таких домовленостей.

Подробиці цієї карколомної історії, в якій, схоже, може мати місце злочинна недбалість або підігравання Медведчуку – в нашому новому матеріалі.

Михайло Ткач, УП