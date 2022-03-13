Яхта Медведчука перебуває в Хорватії

Яхта "Royal Romance" Віктора Медведчука перебуває зараз у порту міста Рієка в Хорватії.

Джерело: MarineTraffic, а також фото і відео, передані УП

Деталі: Відповідно до даних трекінгового сервісу MarineTraffic, в останній раз ця яхта використовувалась 20 вересня 2021 року.

Читачі "Української правди" передали редакції фото і відео яхти "Royal Romance" з хорватського міста Рієка, зроблені у жовтні минулого року.

Яхта Медведчука. Порт Рієка (Хорватія). Відео жовтень 2021. Перебуває там і зараз. pic.twitter.com/5sygaBjTTX — Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) March 13, 2022

5-палубна яхта досі перебуває там. Це видно з трафіку і підтверджують УП місцеві мешканці.

Останні пересування яхти фіксувалися поблизу берегів Хорватії у вересні минулого року.

З кінця вересня яхта пришвартована в порту Рієка.

Сам кум президента Росії, проросійськи налаштований депутат Верховної Ради Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту після початку війни РФ проти України.

Передісторія: