Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Яхта Медведчука перебуває в Хорватії

Михайло ТкачНеділя, 13 березня 2022, 16:51
Яхта Медведчука перебуває в Хорватії
Фото, надане УП читачами

Яхта "Royal Romance" Віктора Медведчука перебуває зараз у порту міста Рієка в Хорватії.

Джерело: MarineTraffic, а також фото і відео, передані УП

Деталі: Відповідно до даних трекінгового сервісу MarineTraffic, в останній раз ця яхта використовувалась 20 вересня 2021 року. 

Реклама:

Читачі "Української правди" передали редакції фото і відео яхти "Royal Romance" з хорватського міста Рієка, зроблені у жовтні минулого року.

5-палубна яхта досі перебуває там. Це видно з трафіку і підтверджують УП місцеві мешканці. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Останні пересування яхти фіксувалися поблизу берегів Хорватії у вересні минулого року. 

 

З кінця вересня яхта пришвартована в порту Рієка.

 
 

Сам кум президента Росії, проросійськи налаштований депутат Верховної Ради Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту після початку війни РФ проти України. 

Передісторія:

  • 8 липня 2021 року журналісти розслідувачі "Слідство.Інфо" повідомляли що у березні яхта "Royal Romance", якою володіла родина народного депутата від "Опозиційної платформи – "За життя" Віктора Медведчука, змінила власника, аби уникнути українських санкцій, 
  • Яхтою "Royal Romance" володіла компанія Fregata Marine Ltd, зареєстрована на Маршаллових островах. Її кінцевим бенефіціаром була дружина Медведчука Оксана Марченко.
  • За даними ресурсу equasis.org, 31 березня ця яхта стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd теж із Маршаллових островів. Цієї фірми у декларації Медведчука не було.
  • Зміна власника трапилася, коли проти Медведчука і його сім’ї почали вводити санкції на майно та активи через підозру у фінансуванні тероризму.

Теми: МедведчукХорватія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Медведчук
Невістка Марченко засвітилася в московському бутіку, а дочка "пасе задніх" у виші
Ще один спільник Медведчука, який готував держпереворот, отримав тюремний строк
Секретар РНБО Олексій Данілов про реєстр олігархів, вибори під час війни і те, коли закриють телемарафон
Останні новини
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
Усі новини...
Реклама: