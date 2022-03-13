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Яхта Медведчука перебуває в Хорватії

Михайло ТкачНеділя, 13 березня 2022, 17:51
Фото, надане УП читачами

Яхта "Royal Romance" Віктора Медведчука перебуває зараз у порту міста Рієка в Хорватії.

Джерело: MarineTraffic, а також фото і відео, передані УП

Деталі: Відповідно до даних трекінгового сервісу MarineTraffic, в останній раз ця яхта використовувалась 20 вересня 2021 року. 

Читачі "Української правди" передали редакції фото і відео яхти "Royal Romance" з хорватського міста Рієка, зроблені у жовтні минулого року.

5-палубна яхта досі перебуває там. Це видно з трафіку і підтверджують УП місцеві мешканці. 

 

Останні пересування яхти фіксувалися поблизу берегів Хорватії у вересні минулого року. 

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З кінця вересня яхта пришвартована в порту Рієка.

 
 

Сам кум президента Росії, проросійськи налаштований депутат Верховної Ради Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту після початку війни РФ проти України. 

Передісторія:

  • 8 липня 2021 року журналісти розслідувачі "Слідство.Інфо" повідомляли що у березні яхта "Royal Romance", якою володіла родина народного депутата від "Опозиційної платформи – "За життя" Віктора Медведчука, змінила власника, аби уникнути українських санкцій, 
  • Яхтою "Royal Romance" володіла компанія Fregata Marine Ltd, зареєстрована на Маршаллових островах. Її кінцевим бенефіціаром була дружина Медведчука Оксана Марченко.
  • За даними ресурсу equasis.org, 31 березня ця яхта стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd теж із Маршаллових островів. Цієї фірми у декларації Медведчука не було.
  • Зміна власника трапилася, коли проти Медведчука і його сім’ї почали вводити санкції на майно та активи через підозру у фінансуванні тероризму.

Теми: МедведчукХорватія
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