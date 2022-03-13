Яхта Медведчука перебуває в Хорватії
Яхта "Royal Romance" Віктора Медведчука перебуває зараз у порту міста Рієка в Хорватії.
Джерело: MarineTraffic, а також фото і відео, передані УП
Деталі: Відповідно до даних трекінгового сервісу MarineTraffic, в останній раз ця яхта використовувалась 20 вересня 2021 року.
Читачі "Української правди" передали редакції фото і відео яхти "Royal Romance" з хорватського міста Рієка, зроблені у жовтні минулого року.
Яхта Медведчука. Порт Рієка (Хорватія). Відео жовтень 2021. Перебуває там і зараз. pic.twitter.com/5sygaBjTTX— Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) March 13, 2022
5-палубна яхта досі перебуває там. Це видно з трафіку і підтверджують УП місцеві мешканці.
Останні пересування яхти фіксувалися поблизу берегів Хорватії у вересні минулого року.
З кінця вересня яхта пришвартована в порту Рієка.
Сам кум президента Росії, проросійськи налаштований депутат Верховної Ради Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту після початку війни РФ проти України.
Передісторія:
- 8 липня 2021 року журналісти розслідувачі "Слідство.Інфо" повідомляли що у березні яхта "Royal Romance", якою володіла родина народного депутата від "Опозиційної платформи – "За життя" Віктора Медведчука, змінила власника, аби уникнути українських санкцій,
- Яхтою "Royal Romance" володіла компанія Fregata Marine Ltd, зареєстрована на Маршаллових островах. Її кінцевим бенефіціаром була дружина Медведчука Оксана Марченко.
- За даними ресурсу equasis.org, 31 березня ця яхта стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd теж із Маршаллових островів. Цієї фірми у декларації Медведчука не було.
- Зміна власника трапилася, коли проти Медведчука і його сім’ї почали вводити санкції на майно та активи через підозру у фінансуванні тероризму.