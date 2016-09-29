Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Святослав Вакарчук
лідер політичної партії "Голос"

Не треба плутати минуле та пам'ять

Четвер, 29 вересня 2016, 16:14

Моя прабабця, Євгенія Федорівна Пастушенко, за свою молодість перенесла два геноциди.

Спочатку вона ледве не загинула від голоду під час Голодомору, а потім пережила Голокост. Пережила, ховаючи у себе протягом усієї окупації, єврейську сім'ю. Всі вони вижили і залишилися друзями до кінця життя.

Бабин Яр перший і один з найстрашніших проявів Голокосту, символ цинізму і зла, що не має меж. 

Сьогодні наше завдання не тільки засудити це зло, але й зробити так, щоб більше воно ніколи не повторювалось. 

Меморіал, який закладається сьогодні, має стати центром осмислення, центром пошуку, центром спільного майбутнього.

Він має об'єднати пам'ять про всіх загиблих в Бабиному Яру: євреїв, ромів, українців та всіх жертв незалежно від крові чи походження.

Я закликаю всіх представників українського громадянського суспільства, українську владу приєднатися до створення та розбудови Меморіалу.

Пам'ять про Бабин Яр це наріжний камінь, що має привести нас до міжнаціонального діалогу.

Своїм внеском, словом і ділом, ми повинні зробити так, щоб більше не залишилося простору для непорозумінь, подібних до того, що сталося під час промови президента держави Ізраїль Рівліна в стінах українського парламенту.

В його словах читався персональний погляд на минуле. Ми ж чекаємо від роботи Меморіалу вироблення спільного погляду на майбутнє!

На мою думку, сьогодні доречним як ніколи, будуть слова іншого президента Ізраїлю, легендарного і видатного Шимона Переса, який пішов від нас лише вчора.

Рік тому в Києві він сказав: "Не намагайтеся вирішити проблеми минулого. Просто вчіться, щоб не повторювати старих помилок".

Від себе додам: не треба плутати минуле та пам'ять не треба плутати минуле та пам'ять. Минуле – це тягар. А пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє.

Нехай Меморіальний центр жертв Голокосту "Бабин Яр" стане одним з вогників нашого факелу, що приведе нас в майбутнє добра, людяності, взаєморозуміння та процвітання.

Я зроблю все, щоб Меморіал запрацював і запрацював достойно.

Заради пам’яті про мільйони загиблих. Заради тисяч тих, хто вижив. Заради тієї єврейської сім’ї, яку врятувала моя прабабця, українка Євгенія Федорівна Пастушенко.

Святослав Вакарчук, музикант, громадський діяч, член ініціативної групи про створення "Меморіальний центр жертв Голокосту "Бабин Яр", для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: геноцидсуспільство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Святослав Вакарчук
Нам залишилось пройти найвищу із вершин
31 травня 2019, 09:30
І про культуру...
9 вересня 2017, 18:05
Конкурс до Верховного Суду. У вас немає причин відмовлятися
22 листопада 2016, 15:09
Усі колонки автора
Колонки

З американськими реакторами. Якою буде найбільша українська АЕС?

Петро Котін
президент ГП "НАЭК "Энергоатом"

Легалізація лобіювання: що пропонує новий закон

Людмила Крохмалюк
старший юрист практики Government Relations юридической компании ADER HABER

Кремлівський спрут в адвокатурі блокує роботу над законодавством для тимчасово окупованих територій

Ірина Федорів
журналістка та викладачка

Хто і чому замовляє брудні кампанії проти Фонду гарантування вкладів

Андрій Оленчик
заступник директора Фонду гарантування вкладів

Що буде зі світовою економікою у 2024 році? Три сценарії

Нуріель Рубіні
почесний професор економіки в Школі бізнесу ім. Стерна при Нью-Йоркському університеті

Ілюзія захисту Польщі: чому заборона імпорту з України не вирішить проблеми фермерів

Юлій Зоря
експерт у сфері україно-польської торгівлі