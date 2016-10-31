Державні символи України: швейцарські годинники, німецькі машини і французькі вина

Как-то раз один министр забыл задекларировать свои машины – и весь следующий год ему пришлось ездить на метро. Потому что свой метрополитен он задекларировал.

Государственные символы Украины: швейцарские часы, немецкие машины и французские вина. А также, конечно, флаг, герб и гимн.

А один депутат рефлекторно задекларировал двадцать тысяч душ крепостных. "Сто раз говорил: не крепостных, а избирателей", – хватался за голову помощник.

В е-Декларации независимости США указано, что от Великобритании отделяются американские колонии, Китай, Фастов, коллекция особняков, два фиолетовых ромба и 10 млн наручных часов. Петр Порошенко очень долго декларировал свое желание подать е-декларацию. Когда в Верховной раде устроили костюмированный Хеллоуин, то все пришли в нарядах е-деклараций. Кот одного из украинских министров вошел в список Forbes. IT-сектор Украины теперь ждут серьезные проблемы, потому что власти будут мстить ему за е-декларации. "Да чтоб ты жил так, как написал в е-декларации!" – проклинают друг друга депутаты. А вообще система е-декларирования постоянно сбоила, потому что плакала. Юрий Марченко, главный редактор Platfor.ma Текст перепечатан с FB Юрий Кошмарченко

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