Государственные символы Украины: швейцарские часы, немецкие машины и французские вина
Как-то раз один министр забыл задекларировать свои машины – и весь следующий год ему пришлось ездить на метро. Потому что свой метрополитен он задекларировал.
Государственные символы Украины: швейцарские часы, немецкие машины и французские вина. А также, конечно, флаг, герб и гимн.
А один депутат рефлекторно задекларировал двадцать тысяч душ крепостных. "Сто раз говорил: не крепостных, а избирателей", – хватался за голову помощник.
В е-Декларации независимости США указано, что от Великобритании отделяются американские колонии, Китай, Фастов, коллекция особняков, два фиолетовых ромба и 10 млн наручных часов.
Петр Порошенко очень долго декларировал свое желание подать е-декларацию.
Когда в Верховной раде устроили костюмированный Хеллоуин, то все пришли в нарядах е-деклараций.
Кот одного из украинских министров вошел в список Forbes.
IT-сектор Украины теперь ждут серьезные проблемы, потому что власти будут мстить ему за е-декларации.
"Да чтоб ты жил так, как написал в е-декларации!" – проклинают друг друга депутаты.
А вообще система е-декларирования постоянно сбоила, потому что плакала.
Юрий Марченко, главный редактор Platfor.ma
Текст перепечатан с FB Юрий Кошмарченко