Як призначити незалежного омбудсмена

Во вторник 6 июня парламентом нашей страны должен был рассматриваться вопрос об избрании нового Уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена).

И хотя мы не можем похвастаться многовековым опытом существования данного института (соответствующая должность была введена в Украине с 1998 года), тем не менее, его место и роль в современном государстве и обществе сложно переоценить.

На сегодняшний день основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность омбудсмена в Украине, является закон "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека".

Помимо довольно широкого, предусмотренного 13-й статьей данного закона объема полномочий, омбудсмен в условиях сегодняшних реалий занимает значительное место в осуществлении мониторинга и обеспечения прав внутренне перемещенных лиц и лиц, находящихся на временно оккупированных территориях. Также омбудсмен существенно способствует процессам освобождения заложников, незаконно удерживаемых на неподконтрольных территориях.

Вместе с тем, ввиду приближающегося избрания нового омбудсмена, остро встает вопрос соответствия такой процедуры международным стандартам.

Действующая в Украине процедура предусматривает, что Уполномоченный по правам человека назначается и увольняется с должности Верховной Радой из числа кандидатов, внесенных на основании предложения не менее одной четвертой народных депутатов Украины от конституционного состава парламента – то есть, не менее чем 113 депутатов.

В то же время, учитывая, что одним из важнейших и основоположных принципов деятельности омбудсмена является его независимость – многими народными избранниками высказываются опасения, что процедура назначения на должность по результатам голосования парламентского большинства не может в полной мере обеспечить подобную независимость.

В частности, как отдельные парламентарии, так и официальная веб-страница омбудсмена Украины ссылаются на открытое письмо Европейской Сети Национальных учреждений по Правам Человека (ENNHRI) на имя спикера ВР Андрея Парубия. Омбудсмены Европы настоятельно призывают парламент Украины к проведению широких консультаций и допуску представителей гражданского общества к процедуре отбора и назначения омбудсмена.

Вполне естественно, что подобные рекомендации вызывают вопрос: как обстоят дела с наличием аналогичных механизмов назначения омбудсмена в других странах?

К примеру, в Швеции, которая считается прародиной института омбудсмена и где данная должность была введена еще в начале ХІХ столетия, избрание происходит путем голосования членов парламента. При этом проходит кандидат, набравший более половины голосов.

Отличительной чертой является то, что на сегодняшний день омбудсмен в Швеции – это коллегиальный орган, состоящий из 4х членов-омбудсменов: по вопросам равности, по правам ребенка, по вопросам СМИ и по защите прав потребителей.

По аналогии выстроены институты уполномоченных по правам человека в Финляндии, Дании и Исландии.

Во Франции на аналогичную должность происходит назначение Национальным собранием и Сенатом по предложению президента.

Иную процедуру предусматривает законодательство Великобритании, где омбудсмен или Уполномоченный парламента по административным вопросам назначается на основании акта пожалования Королевы – то есть, в принципе, не является выборной должностью.

Не содержит положений об указанной в письме рекомендованной процедуре и законодательство Хорватии – кстати, за подписью омбудсмена которой, Лоры Видович, в качестве председателя ENNHR составлено соответствующее обращение к Андрею Парубию.

Таким образом, предложение Европейской Сети Национальных учреждений по Правам Человека, с которым данная организация обращается к председателю парламента Украины, выглядит более чем странным, особенно учитывая отсутствие в законодательстве большинства государств таких подходов к избранию омбудсмена.

Возможно, это связано с ситуацией, сложившейся на сегодняшний день в сфере соблюдения прав человека по нашей стране в целом.

Указанную проблему можно было бы решить путем реформирования института уполномоченного по правам человека – по аналогии со Швецией. Сделать соответствующий орган коллегиальным, но при этом установив иной, отличный от сегодняшнего, порядок его формирования.

Добиться независимости коллегиального органа будет несравнимо проще, нежели одного должностного лица, установив квоты для различных социальных групп, его формирующих.

К примеру, один из членов новообразованного органа, как и ранее, будет назначаться большинством голосов парламента, еще один – от представителей правозащитных организаций Украины и так далее.

Подобный подход используется, в частности, при избрании состава Высшего совета правосудия (ранее – Высшего совета юстиции), и зарекомендовал себя как достаточно эффективный.

Таким образом, на сегодняшний день имеется множество вариантов, с помощью которых можно будет достичь независимости института Уполномоченного по правам человека.

Другой вопрос, что хоть подобная проблема и назрела довольно давно, но к ее решению приступили только сейчас.

А следующее назначение – не за горами.

Иван Божко, адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры", специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.