Чотири вимоги до президента

Україна перебуває на межі соціально-економічної прірви. Зростання тарифів та цін на продукти першої необхідності б’є по десятках мільйонів громадян. Після катастрофічної кризи економіка практично не зростає.

Громадяни втрачають надію. Понад 90% населення не довіряє владі – такого не було навіть за часів Януковича.

Якщо не змінити політику, далі – неконтрольований соціальний вибух, розвал української державності, втрата суверенітету.

Люди в різних куточках України це чудово розуміють. Після свого повернення я був у багатьох областях і чув їх вимоги.

Пане президенте!

Уся повнота влади сконцентрована саме у ваших руках. Тому українці вимагають від вас вжити невідкладних заходів для порятунку країни.

Перше і найголовніше, що ви маєте зробити – почати реальну боротьбу з корупцією. Аби ніхто не звинуватив вас у використанні цих важелів для знищення політичних опонентів та конкурентів по бізнесу – розпочніть цей процес зі свого оточення.

Вам необхідно відсторонити від політичного процесу ваших бізнес-партнерів: Кононенка, Свинарчука-Гладковського, Ахметова, Медведчука, Березенка.

Це відкриє шлях до справедливого кримінального розслідування зловживань та корупції, з якою асоціюється ваше оточення. А також уможливить винесення справедливих вироків антикорупційними судами.

Друге. Ви повинні виконати обіцянку, яку давали народу, коли просили підтримати вашу кандидатуру на посаду президента. Розпочніть відкритий і публічний продаж всього свого бізнесу.

Я вам це раджу як президент, у якого не було ніякого бізнесу.

Заповнена вами ж декларація, у якій зазначено понад 100 підприємств, не враховуючи інших бізнес-активів, може стати тією дорожньою картою, яка забезпечить громадський контроль. Продаж ваших бізнес-активів не повинен бути маніпуляцією на кшталт "сліпих трастів" – новими власниками мають стати треті особи, а не ваші родичі або підлеглі.

Коли президент має інтерес у якійсь сфері, інші підприємці перебувають у наперед програшних умовах. А запорукою економічного розвитку є саме чесна конкуренція.

Ви повинні вибрати – або бізнес, або управління державою.

Крім того, ви маєте ліквідувати офшорні компанії, що належать вам або пов'язані з вами, але не вказані в декларації. Президент не має права ухилятися від сплати податків і при цьому вимагати законослухняності від своїх громадян.

Третє. Три роки тому ви обіцяли українцям докорінно оновити політичну систему. Настав час це виконати!

При вашому величезному впливі на парламент ви легко переконаєте депутатів ухвалити нове виборче законодавство та оновити склад Центральної виборчої комісії.

У новому законі про вибори депутатів Верховної Ради має бути ліквідовано порочну мажоритарну систему виборів в округах і запроваджено європейську систему відкритих списків.

Щоб покінчити з ганебною практикою підкупу виборців та спотворення результатів голосування, разом з Верховною Радою сформуйте новий склад ЦВК не з політичних прибічників, а з незалежних фахівців на основі прозорого конкурсу. Тоді комісія стане здатною провести чесні вибори без фальсифікацій, тиску та політичних втручань.

Якщо Верховна Рада відмовиться виконати ці вимоги народу, скористайтеся своїм конституційним правом – і розпустіть її геть!

Четверте. Громадяни України не повинні очікувати холодів, як кінця світу! Тарифи на комунальні послуги мають стати доступними.

Ви мусите ввести річний мораторій на підвищення тарифів, ліквідувати корупційну схему "Роттердам+" та знищити газову мафію. Під час мораторію необхідно раз і назавжди припинити неефективне використання тарифних коштів, мінімум у п’ять разів збільшити державне фінансування програми з підвищення енергоефективності житлових будинків та сформувати новий тарифний орган, що матиме довіру суспільства.

Грабіжницький тариф "Роттердам+" має бути змінено на тариф "Роттердам мінус": ті, хто отримав незаконні надприбутки, мусять повернути їх споживачам через зниження цін на електроенергію.

Щойно українці припинять сплату данини олігархам, їх життя стане набагато легшим. З’явиться конкуренція, почнуть створюватися робочі місця, а в кишенях залишатиметься набагато більше грошей. Люди зможуть купувати більше товарів, тому що в їх ціні зменшиться доля витрат на енергоносії.

Ці чотири простих і зрозумілих кожному українцю кроки розпочнуть оздоровлення країни.

У разі, якщо ви проігноруєте ці повністю справедливі вимоги народу, громадяни матимуть право вимагати від вас піти. Так само, як у 2007 році вчинив я під час свого першого президентського терміну за власним рішенням.

Відставка може виявитися найкращим способом порятунку країни та вашої особистої репутації.

Міхеіл Саакашвілі, спеціально для УП

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