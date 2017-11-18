Допомога переселенцям: досвід Грузії

Очень часто Украине ставят в пример опыт грузинских реформ. Я и сам нередко обращаюсь к грузинскому опыту решения проблем переселенцев. Хотя находятся и критики, утверждающие, что на самом деле Грузия ушла не так далеко вперед, и у нас свой, "особенный", путь развития.

У меня появилась возможность увидеть успехи и неудачи своими глазами и разрешить этот спор, по крайней мере, в части помощи переселенцам.

Я был включен в состав украинской делегации, которой удалось посетить министерство внутренне перемещенных лиц, встретиться с премьер-министром правительства Грузии, побывать в новых районах, построенных специально для переселенцев, и посетить еще несколько государственных учреждений.

Теперь хочу поделиться впечатлениями и кратко рассказать о том, чему нашим чиновникам стоит поучиться.

Переселенцы в Грузии

Численность населения Грузии составляет 3,7 миллиона человек (без учета оккупированных территорий). Более 1,2 миллиона постоянно проживает за пределами страны – в РФ, Греции, Турции, Италии, Азербайджане и Украине.

Проблеме внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) здесь более 25 лет. Переселенцы появились после двух волн конфликта – в начале 1990-х и в 2008 году. Общая численность ВПЛ – 275 тысяч, что составляет 6% от всего населения Грузии (в Украине эта цифра около 3%).

Этот показатель является одним из самых высоких для внутренних мигрантов относительно общей численности населения.

Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению

Сразу после начала конфликта был создан координационный комитет по решению проблем переселенцев. В 1996 году комитет был преобразован в министерство. И только с 2004 года были запущены первые программы предоставления жилья. Они предусматривали возможность приватизации жилья в коллективных центрах.

В 2007 году была принята комплексная государственная программа по решению проблем переселенцев, и чиновники начали работать успешнее. На данный момент в министерстве работает 250 сотрудников. Общий бюджет – 95 миллионов лари (около 36 миллионов долларов), из которых 85 миллионов – финансирование жилищных программ.

Сейчас около 36 тысяч семей обеспечены жильем. Примерно столько же – ожидают решения жилищного вопроса. Всего было запущено 9 жилищных программ: какие-то были успешны, а какие-то практически провалились. Остановлюсь на успешных.

Покупка квартир в новостройках

Я побывал в одном из жилых комплексов, где государство выкупает квартиры и передает переселенцам. Комплекс находится в 30 минутах езды от центра Тбилиси. Там проживает 630 семей переселенцев, на территории комплекса есть школа и детский сад.



Семья из Абхазии получила квартиру в марте 2017 года, раньше впятером ютились в однокомнатной квартире. Теперь в их собственности – трехкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров.

Покупка квартир в новостройках является приоритетом государственной программы министерства. Таким образом, процесс интеграции происходит быстрее. Семьям выдают квартиру с ремонтом, а мебель и котел (отопление) переселенцы должны купить самостоятельно.

Цена для государства за квадратный метр в таких комплексах составляет около 520 долларов. Выходит, что государство тратит порядка 42 тысяч долларов для покупки трехкомнатной квартиры для 5 человек.

Очередь на выдачу таких квартир формируется согласно балловой системе. Решение о предоставлении квартиры принимает комиссия, в состав которой входит Омбудсмен, международные и общественные организации. Министерство не имеет прямого влияния на комиссию.

При рассмотрении заявления, в первую очередь учитывается социальная уязвимость семьи. Переселенца, который подал документы на получение жилья, проверяет комиссия из работников министерства. Проверка может осуществляться круглосуточно, чтобы выявить переселенцев, которые на самом деле не проживают на освобожденной территории или указали не правдивую информацию о составе семьи.

Строительство жилья для переселенцев

Самый большой городок переселенцев находится в Ахалгорском районе Грузии практически на линии разграничения. Расселение переселенцев началось с декабря 2008 года.

На 80 гектарах земли проживает 6997 переселенцев (около 2000 семей). На территории есть школа, два детских сада, магазины, культурный дом, банк, дом инноваций. Маршрутный автобус в город ходит через каждые 30 минут.

Основная проблема таких городков – отсутствие работы. Однако это проблему стараются активно решать, и сейчас трудоустроены около половины местных жителей. Вблизи есть мелкие предприятия, такие как пивной и бумажный заводы, там преимущественно и работают переселенцы. Недалеко собираются строить завод Coca-Cola. На это рассчитывают многие переселенцы, ведь может быть трудоустроено порядка 300 людей.

В целом, городок рассматривали как временное жилье, поэтому и не предусмотрели наличие рабочих мест. А также эта "временность" сказалась на качестве строительства. Каждый маленький дом, в 50 квадратных метров, обходился около 17 тысяч долларов.

Чиновники считают, что это достаточно дорого и не очень эффективно. За эти же средства можно купить дом в сельской местности, который будет лучшего качества и с большим количеством земли.

Дома переданы людям в частную собственность без каких-либо ограничений. Часть людей продали свои дома, добавили собственные средства, и купили новое жилье. Другие жители самостоятельно расширяют и достраивают дома.

Проблемы с работой в городках решают стимулированием самозанятости.

Вот один из примеров. Переселенка Нана из Цхинвальского района получила мини-грант от международного донора в размере 700 долларов и в 2011 году открыла мини-мастерскую по изготовлению бижутерии из серебра.

На первоначальном этапе работало 4 переселенца и были проблемы со сбытом. Но сейчас штат увеличился до 8 сотрудников, и хорошо налажен сбыт в аэропорту, магазинах и отелях Тбилиси.

На территории городка есть еще несколько мелких предпринимателей, которые учат своему мастерству других переселенцев и постепенно расширяют свое производство. Например, в мастерской резьбы по дереву обучаются 34 ребенка. После обучения они уже самостоятельно смогут зарабатывать.

Центр приема переселенцев

Центр находится на территории министерства внутренне перемещенных переселенцев с оккупированных территорий. В день может обслуживать до 500 человек. Тут не бывает хаоса и скандалов, поскольку существует электронная очередь. Каждый переселенец может оформить пластиковое удостоверение, это занимает несколько минут.

Выводы для Украины

Правительство Грузии ставит конкретные задачи на каждый год. Так постепенно решаются жилищные проблемы переселенцев. Каждый год тысячи семей получают свое жилье.

Министр Созар Субари поставил амбициозные задачи перед министерством – за три года полностью обеспечить всех нуждающихся жильем. На это планируется взять международный кредит и профинансировать жилищные программы. По подсчетам министерства, ежегодные выплаты переселенцам значительно превышают сумму погашения кредита.

Что же происходит в Украине? Государство ежегодно тратит около 120 миллионов долларов на компенсацию аренды жилья. Однако бюджетом не предусмотрено финансирование каких-либо жилищных программ.

Проблема жилья не решается, а государство предпочитает финансировать "аренду". Тогда как переселенцам этих денег явно не хватает, чтобы закрыть полную сумму аренды.

Правительству Украины необходимо брать за основу успешные модели решения проблем переселенцев и преступать к их реализации. Не нужно ждать 17 лет, прежде чем начать что-то делать, как это было в Грузии.

С каждым годом проблем становится все больше. Нужно, наконец, создать и принять концепцию предоставления жилья, определить сроки, назначить ответственных, выделить финансирование и начать работать.

Руслан Калинин, советник вице-премьер-министра, глава ГО "Всеукраинская Ассоциация Переселенцев", специально для УП

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