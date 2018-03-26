Проект закону №7539: хаос чи правопорядок в авторському праві

На проект закона так много нареканий, что в одной статье всего не опишешь.

В статье "Проект закона № 7539: минное поле авторского права и смежных прав" дан предварительный анализ изменений, вносимых в законодательные акты, которые неизбежно приведут к коллизиям на правовом поле авторского права и смежных прав.

Настало время узнать о последствиях изменений, которые вносятся в законодательство об авторском праве и смежных правах, о которых разработчики проекта закона, по всей видимости, просто не задумывались.

Неясно, чем руководствовались разработчики проекта закона, внося изменения о принадлежности имущественных прав на объекты права интеллектуальной собственности, созданные по трудовому договору, но видно, что эта задача оказалась им не по зубам.

Прежде всего, отметим, что до настоящего времени не устранена коллизия между частью 2 статьи 16 закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" (далее – Закон об авторском праве) и частью 2 статьи 429 Гражданского кодекса Украины (далее – ГКУ).

Думаю, что прежде чем вносить изменения о принадлежности имущественных прав на объекты права интеллектуальной собственности, созданные по трудовому договору, необходимо устранить эту коллизию, принять за основу одну из парадигм: имущественные права на такие объекты принадлежат работодателю или автору, или работодателю и автору совместно.

Здравый смысл подсказывает, что для развития бизнеса имущественные права на объекты права интеллектуальной собственности, созданные по трудовому договору, должны принадлежать работодателю, если иное не указано в трудовом договоре.

Если же авторы работают по трудовому договору в органах государственной власти, то имущественные права на объекты права интеллектуальной собственности должны принадлежать автору.

А органу государственной власти должна предоставляться безвозмездная неисключительная лицензия на использование объектов права интеллектуальной собственности на весь срок охраны.

На этой правовой конструкции должна быть построена статья 429 ГКУ, а статья 16 закона об авторском праве должна быть приведена в соответствие с этой нормой ГКУ.

С принадлежностью имущественных прав на объекты авторского права, созданные на заказ, разработчики проекта закона также начудили, изложив часть 6 статьи 33 закона об авторском праве в новой редакции.

Следует заметить, что в статье 33 содержатся существенные условия договоров на право использования произведений и включать в нее нормы о принадлежности имущественных прав на произведения просто безграмотно.

Если уж вносить изменения в нормы закона о принадлежности имущественных прав на объекты права интеллектуальной собственности, созданные на заказ, то для этого есть статья 430 ГКУ.

Однако прежде чем вносить изменения в статью 430, необходимо принять за основу одну из парадигм: имущественные права на объекты права интеллектуальной собственности, созданные на заказ, принадлежат заказчику или автору, или заказчику и автору совместно.

Думаю, что имущественные права на объекты права интеллектуальной собственности, созданные на заказ, должны принадлежать заказчику, если иное не указано в договоре.

Если же заказчиком является орган государственной власти, то имущественные права на объекты права интеллектуальной собственности должны принадлежать автору.

А органу государственной власти, опять-же, должна предоставляться безвозмездная неисключительная лицензия на использование объектов права интеллектуальной собственности на весь срок охраны.

На этой правовой конструкции должна быть построена статья 430 ГКУ.

Разработчикам проекта закона следует напомнить, что базы данных (БД) не являются произведением. Они является объектом авторского права.

Внося изменения о принадлежности имущественных прав на базы данных в статью 16 и часть 6 статьи 33 закона об авторском праве, разработчики проекта закона забыли, что статья 16 об авторском праве на служебные произведения, а статья 33 – о существенных условиях договоров на право использования произведений.

Следовательно, БД нет места в статьях 16 и 33 закона об авторском праве.

Остановимся на целесообразности введения лицензионного договора на основе публичного предложения.

По моему мнению, вводить новый вид лицензионного договора нет смысла.

Дело в том, что на лицензионный договор распространяется Раздел II "Общие положения о договоре" ГКУ, и условия публичного предложения в нем прописаны.

А существенные условия об одностороннем отказе лицензиата от договора и особые условиях выплаты вознаграждения, которые изложены в проекте статьи 1111-1 ГКУ, можно включить в статьи 1108, 1109 ГКУ.

Проведя анализ изменений, которые изложены в проекте закона №7539, нельзя не сказать о том, что осталось вне поля зрения творцов проекта закона. Остановимся только на трех проблемах, которые усложняют борьбу с пиратством.

Во-первых, до вступления в силу новых процессуальных кодексов иски, возникающие по поводу нарушения имущественных прав интеллектуальной собственности с использованием сети Интернет, предъявлялись по местонахождению центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

Из новых процессуальных кодексов эту норму исключили. Возникает вопрос: такие дела будут рассматривать суды на всей территории Украины или нужен один суд, рассматривающий такие иски? От ответа на этот вопрос зависит качество судебных решений по таким делам.

Во-вторых, порядок прекращения нарушений с использованием сети Интернет, предусмотренных статьей 52-1 закона об авторском праве, требует уточнения.

1) В настоящее время этот порядок применяется к контрафактным аудиовизуальным и музыкальным произведениям, компьютерным программам, видеограммам, фонограммам, передачам (программам) организаций вещания.

Порядок не распространяется на неправомерное использование в сети Интернет литературных и фотографических произведений, произведений изобразительного искусства и других объектов авторского права.

Необходимо распространить действия порядка на все объекты авторского права.

2) Субъекты авторского права и смежных прав обращаются к поставщику услуг хостинга с соответствующим заявлением только через адвоката.

Необходимо предусмотреть подачу заявления к поставщику услуг хостинга непосредственно субъектом авторского права и смежных прав. Следует заметить, что при защите прав в суде предусмотрено самопредставительство физическим и юридическим лицам.

В-третьих, новыми процессуальными кодексами предусматриваются электронные доказательства, порядок подачи которых дают основания суду не принимать их во внимание.

Для того чтобы в этом убедится, обратимся к статье 100 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Электронными доказательствами является информация в электронной (цифровой) форме, в частности, электронные документы, веб-сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные, базы данных и другие данные в электронной форме.

Электронные доказательства подаются в подлиннике или в электронной копии, заверенной электронной цифровой подписью.

Если оригинал электронного доказательства не представлен, а участник дела или суд ставит под сомнение соответствие поданной копии оригиналу, такое доказательство не принимается судом во внимание.

А теперь будьте внимательны. В суд в качестве электронного доказательства подан компакт-диск со звукозаписью исполнения произведения. Чем является звукозапись исполнения произведения: копией или оригиналом?

У звукозаписи исполнения произведения нет ни копии, ни оригинала. Все экземпляры звукозаписи одинаковы. Отличаются только материальные носители, на которых подаются в суд электронные доказательства.

Используя эту особенность электронных доказательств, опытный адвокат может в суде дело развалить.

К сожалению, при низком профессиональном уровне специалистов, которые осуществляют подготовку изменений в законодательство об интеллектуальной собственности, и при отсутствии дискуссий по этим вопросам хаос на правовом поле интеллектуальной собственности будет увеличиваться.

Владимир Коноваленко, консультант по авторскому праву, предприниматель

Специально для УП

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