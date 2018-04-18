Наскільки українці поділяють план Авакова щодо повернення Донбасу?

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в недавнем интервью "Украинской правде" провел, так сказать, публичную презентацию собственного плана урегулирования конфликта с Россией на Донбассе.

Он призвал общество к болезненному диалогу и обсуждению путей решения этого вопроса, чего, действительно, не хватает в украинской публичной сфере.

Но секрет успеха любого начинания состоит в том, чтобы действия отвечали реальному запросу, а не политическим желаниям министра, депутата или общественного деятеля.

Этот запрос и изучала с 27 марта по 1 апреля 2018 года компания "JfK Украина" по заказу объединения аналитиков "Кальмиусская группа". Были проведены фокус-групповые исследования во всех частях Украины. Всего опрошено 96 человек в 12 населенных пунктах.

Исследование касалось, в том числе, и вопроса урегулирования конфликта на Донбассе, оценок существующего формата переговоров, закона о "реинтеграции". Результаты исследования были представлены 13 апреля на пресс-конференции в Киеве.

Итак, что же можно сказать по его результатам, и насколько мнения украинцев совпадают с планом министра Авакова?

Способ решения конфликта

Представители большинства участников фокус-групп были солидарны с министром в том, что конфликт желательно решить мирным путем, чтобы избежать больших жертв среди мирного населения, украинских военных и не нанести дополнительный урон инфраструктуре, которую потом придется восстанавливать.

В качестве факторов риска в случае решения конфликта военным путем респонденты, как и министр, называли ответные действия Российской Федерации, которая может увеличить зону боевых действий и сдержать наступление украинской армии.

Аваков: "Ясно, что большая военная операция в Украине сопряжена с рисками и потерями для Путина, потому что мы уже знаем, как давать сдачи. Но для нас это могут быть колоссальные потери".

Донецкая область, респондент, 36 лет: "Минус в том, что страна-агрессор на военный конфликт стопроцентно нанесет ответный удар. Это может только усугубить ситуацию и расширить территорию конфликта".

Как видим, в отношении желательного способа урегулирования конфликта у респондентов и министра противоречий нет.

Выборы в ОРДЛО и условия их проведения

Одним из необходимых шагов для мирного урегулирования, по словам министра, будут выборы в органы местной власти, и, как он отмечает в статье, ему все равно, кто на них победит, потому что таким образом будет решен глобальный, исторический вопрос – возвращение территорий под украинский контроль.

Необходимым условием для проведения выборов министр назвал возвращение органов власти в неподконтрольные города, которые будут поэтапно переходить под украинский контроль, и ввод миротворцев.

На фокус-группах популярной была идея о невозможности проведения выборов до установления контроля над государственной границей, что, в общих чертах, соответствует идее министра.

Аваков: "Заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону".

Львовская область, респондент, 55 лет: "Вивести взагалі війська звідти. Тоді можна робити вибори".

Респонденты были не против выборов в местные органы власти, если это позволит решить конфликт бескровно.

Одна из главных идей министра внутренних дел – отмена выборов в центральные органы власти на неподконтрольной территории в течение 5-10 лет. Он называет это принятой практикой.

Аваков: "Повторюсь, будут нюансы, связанные с особенностями переходного периода. Я думаю, что люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти – парламента, президента и так далее. Но это нормальная международная практика".

"Особый статус"

Некоторые особенности местного самоуправления, такие как особый экономический режим или возможность использовать в официальной сфере русский язык, министра тоже не волнуют, в случае если глобальный вопрос будет успешно решен.

Аваков: "Какие-то переходные позиции, касающиеся специальных статусов языков, особых экономических зон и прочее меня вообще не беспокоят. Потому что речь идет о гораздо больших институциях, собственно – об успехе государственности в Украине".

Лояльность местных органов власти будет обеспечена за счет того, что средства на восстановление будут контролировать и распределять представители центральных органов власти.

Фокус-групповое исследование не предполагает фиксированных ответов, но в целом позиция министра в этой части вполне в духе того, о чем говорили люди на фокус-группах.

Определенной поддержкой пользовалась идея предоставления "особого статуса" именно в качестве "особого экономического статуса", необходимого для восстановления региона. Такой "особый статус" воспринимался лояльнее, чем политический "особый статус".

Вопрос использования русского языка в органах власти на местном уровне не был болезненным, хотя респонденты зачастую не могли четко разделить бытовую и официальную сферу.

Киев, респондент, 30 лет: "Особый статус может дать какие-то льготы налоговые для того, чтобы местное население, ведя бизнес, сами поднимали свой регион".

Отношения с РФ

Для восстановления региона Аваков призвал не использовать деньги России, хотя, по его мнению, она их будет предлагать.

В фокус-группе говорили о связанной теме – могут ли сейчас неподконтрольные районы Донбасса иметь особые отношения с Россией после того, как они будут возвращены под контроль Украины. Здесь более популярна была идея особых экономических отношений, торговли. Возможность особых политических отношений с Россией воспринималась гораздо хуже.

Министр тоже категорически против любых контактов, а респонденты опроса "Кальмиусской группы" более лояльно воспринимают экономические контакты, но не политические.

Амнистия и люстрация

Большая часть интервью министра уделена вопросам наказания за сотрудничество с оккупационным органами. Аваков считает, что закон о коллаборационизме необходим.

Аваков: "После этого Украина должна принять закон об амнистии. Он должен касаться абсолютно всех, кроме тех, у кого на руках кровь, кто убивал наших солдат, участвовал в репрессиях против мирного населения...

Но я также уверен, что нам придется принять закон "о коллаборантах". Что-то вроде закона де Голля, который был принят в 1946 году во Франции. Это касается обычного человека, вынужденного жить и работать на оккупированных территориях".

Эта тема в той форме, как о ней говорит министр, во время исследования не поднималась. Но были вопросы о люстрации и амнистии. В целом, респонденты поддерживают идею амнистии для рядовых участников администраций и вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

Но идея амнистии для всех не была популярной. Критически воспринималась амнистия для лидеров политического и военного крыла пророссийских групп и лиц, совершивших тяжкие преступления.

К гражданам, которые сейчас работают в социальной, медицинской сферах и, с некоторыми оговорками, в сфере образования отношение в целом абсолютно лояльное. Их воспринимают как заложников ситуации и считают, что они не должны быть как-то поражены в правах за это или наказаны.

Львовская область, респондент, 57 лет: "Це вищі. Я думаю, що тих дрібних ніхто не буде вишукувати. Але вищих карати в будь-якому випадку".

Київ, респондентка, 33 роки: "Если просто рядовой служащий, который при всех властях работал и работает при этой власти, если он хороший специалист… Он просто продолжает работать, потому что ему надо жить".

В целом респонденты на фокус-группах позитивно воспринимают мирных граждан, которые сейчас проживают на неподконтрольной территории и считают, что в случае возвращения этих территорий под контроль Украины никаких больших проблем в отношении с ними быть не должно.

Во всех группах признавали существование в Украине региональных различий, но считали их преимуществами страны, а не недостатками.

Одесская область, женщина, 28 лет: "Я бы сказала, что нет, потому что у нас новости показывают вообще обычную семью, разгромленный дом. Ничего там такого сверхъестественного не показывали, отличались чтобы от нас.

По крайней мере, я не видела. Может, кто-то слышал, конечно. Для меня это новость. У нас тоже есть мажоры".

Львовская область, респондент, 58 лет: "Французи теж мають свою. Різні, але достаток у людей настільки високий, що вони не бачать проблем. Вони їх можуть вирішити в будь-який момент".

Что мешает единству?

Независимо от географии, возраста, социального статуса респонденты поддерживали тезис о том, что возвращению неподконтрольных территорий могут помешать медиа, которым они не сильно доверяют, и политики, которым выгодно разделять людей для политической борьбы.

Также, по версии украинцев, может помешать бедность.

Львовская область, респондент, 62 года: "Маніпулювання тими питаннями мови. І обман владою людей. Ті підтримують, а ті не підтримують. Ті за, а ті проти. І засоби масової інформації по-різному подають факти – теж роз’єднують".

Львовская область, респондентка, 57 лет: "Влада сама нас розділяє. Можна сказати, що брехня одних на інших. Ото нас і роз’єднує".

Луганская область, респондент, 54 года: "Дальше, вот эта нищета, которая у нас здесь, и отсутствие рабочих мест приводит к тому, что каждый человек ищет источник существования. Сейчас вот моё поколение в основном на заработках с этого региона в России. Дети живут здесь с бабушками и дедушками.

Это я столкнулся, когда стал вопрос военкомата, да? Вот почему люди проводят беседы? Да, они патриоты, всё, дети, кричат, и военное училище. Куда ты пойдёшь служить, если твой папа и мама из России тебя кормят. Вот тебе и пожалуйста. Вот близость соседа".

Главной предпосылкой для восстановления связей с неподконтрольной территорией назвали прекращение боевых действий.

Донецкая область, респондентка, 27 лет: "Войны чтобы не было, и мы моментально сблизимся".

Виталий Сизов, член "Кальмиусской группы", аналитик "Донецкого института информации", специально для УП