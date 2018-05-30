Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Богдан Червак
голова ОУН

Як вийти із глухого кута в Грушовичах?

Середа, 30 травня 2018, 12:30

Ексгумація останків, знайдених у Грушовичах під час розкопок, засвідчила, принаймні, два незаперечні факти.

Перший: поляки не мали рації, коли зруйнували пам’ятник УПА, мотивуючи це відсутністю реальних поховань.

Другий: існує велика ймовірність, що серед поховань є тіла бійців ОУН і УПА, тобто українців, які зі зброєю в руках боролися за незалежність України. Принаймні, українські експерти в цьому не сумніваються.

Однак польська сторона другий факт не визнає. Навпаки, Інститут національної пам’яті Польщі уже зробив заяву, що захоронень українських націоналістів у Грушовичах не виявлено.

Об’єктивно ситуація заходить у глухий кут.

Переконаний, що українські експерти легко підтвердять свої висновки. Зрештою, це вже зробив історик, керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху Володимир Бірчак, який стверджує, що в могилі знайдено останки українців, які були учасниками національно-визвольного руху.

А саме – станичного ОУН Тимка Базилевича, курінного лікаря УПА Павла Клочника, старшого стрільця, сапера УПА Дмитра Грицаля, боївкаря СБ "Гонти" та районного референта СБ Дмитра Козака.

Ще більше переконаний, що ІНП Польщі ніколи не змінить своєї думки з цього питання, зважаючи на ситуацію, яка існує в Польщі, де, фактично, досягнуто суспільного консенсусу в засудженні ОУН і УПА та звинуваченні їх у "геноциді" та інших "злочинах".

Нагадаю, що з цього приводу в Польщі ухвалено низку законів, від яких поляки не відступлять.

Чи існує вихід із цієї, насправді, драматичної ситуації?

Посол України в Польщі Андрій Дещиця пропонує продовжити дослідження, а в разі підтвердження поховань ОУН і УПА поляки мають відновити могилу.

Цікаво, він сам хоч вірить у те, що говорить? А точніше – вірить, що в Грушовичах незабаром відновлять пам’ятник УПА?

На мою думку, ситуацію в Грушовичах мала б розглянути спільна українсько-польська комісія, яку очолюють віце-прем’єри України і Польщі і яка створювалася для того, щоб вирішувати такі питання. Це, до речі, стане тестом на ефективність її роботи.

Якщо буде знайдено "спільний знаменник", тобто висновок, сторони мали б його прийняти, яким би він болючим для них не був.

Якщо ж комісія усунеться від цієї справи, або не досягне порозуміння, для України залишається тільки один шлях – здійснити перепоховання своїх героїв на території сучасної Української держави.

На мій погляд, це вбереже тлінні останки від можливої наруги, покаже, що Україна шанує своїх героїв і не збирається йти в польському фарватері політики історичної пам’яті, де немає місця героям з ОУН і УПА.

Польща в такому випадку мала б пояснити цивілізованому світові свою поведінку, яка нічого спільного не має з європейськими стандартам і християнськими цінностями.

Ситуація в Грушовичах актуалізує необхідність появи в Україні Пантеону Героїв, про який багато розмов, але не видно конкретних справ. Пантеон Героїв мав би, у тому числі, стати пристановищем для українських героїв, яким уже після смерті не дають спокою.

Богдан Червак, голова ОУН, спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: УПАПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Богдан Червак
Уроки полковника Євгена Коновальця
14 червня 2021, 17:00
Українська пам'ять Бабиного Яру
23 березня 2021, 19:00
Останній романтик Української революції
12 березня 2021, 14:00
Усі колонки автора
Колонки

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський

Від знайомства до "заручин": 30 років шляху України та ЄС від часу встановлення дипвідносин

Катаріна Матернова
посол Євросоюзу в Україні