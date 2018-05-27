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ІНП Польщі: під зруйнованим українським пам'ятником немає могил воїнів УПА

Неділя, 27 травня 2018, 16:04

На кладовищі у польських Грушовичах, неподалік Перемишля, закінчилися археологічні роботи на місці зруйнованого пам'ятника воїнам УПА, що тривали три дні.

Про це пише Niezalezna.

"Повідомлення слід очікувати в понеділок", - заявив представник Інституту національної пам'яті Польщі Богуслав Клещинський.

Водночас відомство повідомило, що проведені дослідження судово-медичної експертизи не дають підстав визнати, що на місці демонтованого пам'ятника в честь УПА є колективні або одиночні могили членів цього українського формування.

Під час археологічних робіт "був знайдений ряд поховань жінок, чоловіків і дітей в різному віці, але поки немає жодної передумови, щоб стверджувати, що це поховання, пов'язані з воєнними діями", сказав Клещинський.

 

З української сторони на розкопках були присутніми п'ятеро експертів.

Як відомо, у Грушовичах 24 травня почалися археологічні дослідження, які мають на меті встановити, чи дійсно там були поховані члени українського формування.

Український пам'ятник у Грушовичах був знесений 26 квітня 2017 року. Інститут національної пам’яті України ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у відповідь на вандалізм щодо українських пам’ятників на території Польщі.

Директор українського ІНП Володимир В'ятрович заявив, що Україна зможе дозволити ексгумацію останків польських жертв тоді, коли польська сторона надасть своє бачення легалізації українських пам'ятників у Польщі.

Європейська правда

Теми: ПольщаУПА
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