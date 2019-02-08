Як НАЗК зливало перевірку декларацій: 5 фактів

За 2017-2018 роки з близько 2 мільйонів щорічних декларацій НАЗК перевірило всього 615, або 0,03%.

Майже половина всіх перевірених декларацій – це вище політичне керівництво (Адміністрація президента, Кабмін, народні депутати), судді і прокурори. У багатьох перевіряли одразу по 2-3 декларації. І в 90% декларацій ознак кримінальних корупційних правопорушень не знайшли.

Тобто, якщо вірити результатам роботи НАЗК за два роки, системної корупції в цих органах немає. Або – її не шукали.

І, судячи з дій та рішень НАЗК протягом останніх двох років, перевірку декларацій системно та послідовно "зливали".

5 фактів на підтвердження "зливу"

Факт 1. НАЗК відмовилось від вже розробленої автоматизованої системи перевірки декларацій ще два роки тому.

Така система мала автоматично порівнювати дані у декларації між собою і перевіряти дані за реєстрами, виявляти таким чином невідповідності та ранжувати декларації так, щоби першими в черзі на повну перевірку були ті, де виявлено найбільше ознак корупції.

Якби така система була одразу запущена, їй би знадобилося всього кілька днів, щоби зробити базову перевірку мільйона декларацій. І саме від цієї системи НАЗК відмовились, так і не пояснивши причини.

Показово, однак, що сталося це після того, як за вказівкою президента Порошенка програма була "кардинально перероблена" та взята під контроль спецслужбами.

І так – це та сама автоматизована перевірка, яку "героїчно" запускали навесні 2018. Лише коли це стало необговорюваною умовою для отримання Україною міжнародної фінансової підтримки.

Іншими словами, ефективними перевірки декларацій могли бути від самого початку, але це саботували два роки, щоби весь цей час контролювати процес перевірок в "ручному режимі".

Факт 2. НАЗК затвердило такий порядок перевірки декларацій, щоби їх... не перевіряти.

Закон дозволив НАЗК самостійно визначати, як, в якій черговості та скільки вони будуть перевіряти декларації. І під керівництвом Міністра юстиції Павла Петренка (НФ), за дорученням прем'єр-міністра Гройсмана (БПП) через три місяці після запуску е-декларування та півроку після офіційного старту роботи НАЗК вирішили, що:

не будуть робити логічний та арифметичний контроль декларацій;

будуть проводити перевірки без зрозумілої черговості;

будуть затверджувати результати, навіть якщо не перевірили всю інформацію;

будуть перевіряти лише відомості, які зазначені в декларації (а не ті, що підлягають декларуванню);

не будуть самостійно проводити оцінку задекларованих активів;

не будуть робити логічний та арифметичний контроль декларацій.

Так з'явились, наприклад, результати перевірки декларації

президента Порошенка, стосовно виявленої журналістами іспанської вілли якого в НАЗК кардинально змінили думку;

того ж Міністра юстиції Павла Петренка без відповідей на запити до 6 органів, включно з Міністерством юстиції;

позитивні результати перевірки декларації Володимира Гройсмана, яких не зацікавило журналістське розслідування про те, що прем'єр живе у приймах в тещі;

результати перевірки декларації колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика, в якій НАЗК не знайшли порушень попри те, що розслідування кримінального провадження по його незаконному збагаченню НАБУ і САП відправили в суд ще два роки тому;

результати перевірки судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, в декларації якого НАЗК не знайшли порушень через рік після того, як детективи НАБУ під час обшуку застали його в незадекларованому будинку, і так далі.

Словом, рішення про результати перевірки декларації НАЗК доречніше було би називати "рішенням про надання індульгенції" – настільки очевидним є те, що декларації не перевіряють належним чином.

Факт 3. НАЗК за два роки так і не отримали доступів до всіх державних реєстрів для перевірки декларацій.

Через два роки після початку перевірок НАЗК й досі не отримали всіх доступів до реєстрів. Два роки!

15 січня 2019 НАЗК повідомило, що отримало доступ до 13 з 16 необхідних реєстрів для автоматизованої перевірки – окрім реєстрів Мін'юсту. Там нібито вимагають внесення змін до закону, щоб надати їм всі доступи, хоча в законі прямо вказано про право НАЗК "мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів".

В цей же час НАБУ вже користується 100 реєстрами. Як там кажуть: поганому танцюристу і ноги заважають?

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Факт 4. НАЗК спробували заблокувати розслідування НАБУ на основі даних з декларацій.

8 грудня 2017 НАЗК закрило доступ НАБУ до реєстру е-декларацій. В цей же день прийняло рішення, яким зобов'язало НАБУ отримувати у них дозвіл на відкриття кримінальних проваджень на основі даних з е-декларацій.

Це незаконне рішення мало дуже конкретну мету: заблокувати розслідування недекларування і незаконного збагачення високопосадовців.

Для порівняння: в офіційних даних про результати перевірки декларацій на сайті НАЗК я нарахувала лише 7 декларацій, в яких Агентство знайшло ознаки незаконного збагачення, у той час як НАБУ за останніми доступними даними ще станом на літо 2018 розслідувало 54 справи по незаконному збагаченню високопосадовців.

Факт 5. НАЗК знівелювали ефект автоматизованої перевірки внутрішніми документами.

Навіть запустивши автоматизовану перевірку (під тиском громадянського суспільства і західних партнерів), НАЗК знайшло спосіб зберегти ручний контроль над перевірками.

21 грудня 2018 там прийняли рішення внести зміни до порядку перевірки декларацій, які дозволяють маніпулювати перевірками, обходити автоматизовану систему і обмежують можливість громадян контролювати перевірки.

"Не можеш побороти – очоль". Треба запустити автоматичну перевірку – запустимо, але так, що це все одно нічого не змінить. Більше того, перед виборами обмежить можливість громадян використовувати цей інструмент для прийняття рішення, кого підтримувати.

Виглядає так, що зробили майже все, аби під час підготовки до президентських та парламентських виборів декларації не псували контролерам НАЗК на Банковій передвиборчу агітацію, а от попсувати агітацію опонентам можливість була.

Що в результаті?

Втрачено 2 роки. Це при тому, що строки давності для кримінальної відовідальності за декларування недостовірної інформації – 3 роки, тобто ще рік посаботувати – і притягнути за недостовірне декларування буде неможливо.

Іншими словами, замість покарання відбудеться легалізація задекларованого. Тобто фактично декларації перетворяться в "нульові" – ідея, яку кілька разів намагалися впровадити через депутатів БПП в парламенті і яку активно просував недопрокурор Юрій Луценко.

Через увесь цей саботаж, робота НАЗК перетворилась на суцільну бутафорію, через що ніхто вже давно не сприймає їх серйозно. А дарма. Електронні декларації, їх перевірки, необхідність пояснювати своє майно і кримінальні провадження за неможливість це зробити – один із важливих і дуже серйозних фільтрів для політичної еліти.

Ця бутафорія відбувається на замовлення правлячої "еліти", представленої президентом, правлячою коаліцією у складі БПП і НФ в парламенті і сформованим ним урядом.

Створене ними НАЗК діє під їхнім ручним управлінням, в їхніх інтересах та за їхньою вказівкою.

І найголовніше свідчення того, що всіх все влаштовує, є те, що парламент, який міг би виправити ситуацію, так і не спромігся прийняти відповідного закону, який там вже два роки як зареєстрований.

Там знають цінність контрольованого і політично залежного органу, який може роздавати індульгенції, тому залишають все, як є.

Фактично, цементують власну безвідповідальність і доступ до керівних державних посад. Більше того – оплачують це нашими грошима, витрачаючи сотні мільйонів з кишень платників податків на НАЗК, яким користуються у своїх політичних цілях та використовують як інструмент розправи над політичними опонентами.

НАЗК має бути перезавантажене.

І якщо цей парламент не спроможеться цього зробити, то принаймні буде зрозуміло, хто точно не повинен потрапити в наступний – бо замість того, щоб боротися з корупцією, її підтримує.

Саша Дрік, спеціально для УП

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