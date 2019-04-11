Наука та освіта. Чому нам не розкажуть про них на дебатах
Вряд ли сейчас в Украине найдется тема, о которой не говорят в контексте избирательной гонки.
Накануне второго тура выборов активность кандидатов зашкаливает, в соцсетях – масштабные баталии, 80% новостей в СМИ – так или иначе, связаны с именами основных претендентов на пост главы государства.
Украинцы ждут дебатов двух основных кандидатов с таким нетерпением, как будто это долгожданный концерт легендарной рок-группы, приезжающей раз в десять лет. Символично, что они могут состояться на стадионе.
Что мы реально услышим во время дебатов?
Думаю, каждая команда готовит шоу и тщательно продумывает сценарий мероприятия. А вот прозвучат ли в выступлениях кандидатов хоть какие-то смыслы, дающие надежду на завтрашний день?
В этом вопросе ключевое словосочетание – "завтрашний день". По данным Национального экзит-полла, ядро протестного электората Владимира Зеленского – 56,6%, – составляют молодые украинцы в возрасте 18-29 лет.
По моему мнению, их главный мотив на выборах заключается в одном слове – перспектива.
А что дает перспективу? Образование и развитие науки. А дальше – самореализация, профессиональный рост, возможность найти хорошую работу и конкурентную заработную плату.
Со всем этим в Украине проблемы.
Их истоки – в приоритетах политических элит, заточенных на популизм.
Вы не услышите в публичных выступлениях кандидатов слов "образование", "наука".
Они готовы укреплять армию, снижать тарифы, бороться за справедливость, но не ощущают пульсирующей повестки дня – мир давно изменился.
Информация, инновации, знания, исследования – основы конкурентных экономик мира, товар будущего. Но самая прогрессивна часть общества об этом так и не услышит.
К сожалению, в программах кандидатов вы не найдете внятных предложений по реформированию образования и развитию науки. Общие фразы и набор клише. Так же, как и во время публичных интервью и выступлений.
В программе Владимира Зеленского много раз звучит слово "образование", но из конкретных шагов – только предложение давать образовательный ваучер каждому "школьному гению". Кто будет определять "гениев"? Как будут распределяться государственные средства?
Вопросов масса. Ответы вряд ли мы услышим.
В программе Петра Порошенко конкретики тоже немного.
"Мы гармонизируем структуру и содержание нашего образования и науки с европейскими стандартами, приведем структуру подготовки кадров в соответствие с потребностями экономики и требованиями конкурентоспособности страны"… Но каким образом? Непонятно.
Точно так же, без конкретики, президент обещает "поддержку украинской науки и содействие ее тесному взаимодействию с реальным сектором".
Вам кажется, что этого достаточно? Мне – нет.
Украинские ученые указывают на ошибки властей за последние 5 лет и небезосновательно считают, что для науки сделано очень мало.
Дело не только в дефиците денег. Нет визионерства, нет политической воли, но зато есть формализм. Вместо того, чтобы спринтерскими темпами развивать науку, мы топчемся на месте.
Простой пример. Еще в 2015-м году Украина вошла в Европейское исследовательское пространство. Это дает шанс стать частью международных научных кластеров.
Но для реализации программы на государственном уровне нужно было разработать Дорожную карту. В МОН ее утвердили спустя три года, в марте 2018-го года.
То есть, три года ушло только на разработку, по сути, технического документа!
Я не буду детально писать о рейтингах Украины в Bloomberg Innovation Index или о том, в какой сотне среди самых престижных вузов планеты находятся украинские университеты. Google подскажет.
Для меня дебаты накануне второго тура выборов – повод убедиться в том, что сегодня политические элиты не делают ставки на образование, науку и инновации.
Но я уверена – уже в ближайшие несколько лет ситуация кардинально изменится.
В Украине образовался общественный запрос на качественное образование, на новое качество жизни. И тот, кто его удовлетворит, сможет уже в ближайшие годы получить серьезную поддержку молодых поколений украинцев.
Екатерина Назимко, специально для УП
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