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Катерина Назимко
підприємець, громадський діяч

Наука та освіта. Чому нам не розкажуть про них на дебатах

Четвер, 11 квітня 2019, 09:00

Вряд ли сейчас в Украине найдется тема, о которой не говорят в контексте избирательной гонки.

Накануне второго тура выборов активность кандидатов зашкаливает, в соцсетях – масштабные баталии, 80% новостей в СМИ – так или иначе, связаны с именами основных претендентов на пост главы государства.

Украинцы ждут дебатов двух основных кандидатов с таким нетерпением, как будто это долгожданный концерт легендарной рок-группы, приезжающей раз в десять лет. Символично, что они могут состояться на стадионе.

Что мы реально услышим во время дебатов?

Думаю, каждая команда готовит шоу и тщательно продумывает сценарий мероприятия. А вот прозвучат ли в выступлениях кандидатов хоть какие-то смыслы, дающие надежду на завтрашний день?

В этом вопросе ключевое словосочетание – "завтрашний день". По данным Национального экзит-полла, ядро протестного электората Владимира Зеленского – 56,6%, – составляют молодые украинцы в возрасте 18-29 лет.

По моему мнению, их главный мотив на выборах заключается в одном слове – перспектива.

А что дает перспективу? Образование и развитие науки. А дальше – самореализация, профессиональный рост, возможность найти хорошую работу и конкурентную заработную плату.

Со всем этим в Украине проблемы.

Их истоки – в приоритетах политических элит, заточенных на популизм.

Вы не услышите в публичных выступлениях кандидатов слов "образование", "наука".

Они готовы укреплять армию, снижать тарифы, бороться за справедливость, но не ощущают пульсирующей повестки дня – мир давно изменился.

Информация, инновации, знания, исследования – основы конкурентных экономик мира, товар будущего. Но самая прогрессивна часть общества об этом так и не услышит.

К сожалению, в программах кандидатов вы не найдете внятных предложений по реформированию образования и развитию науки. Общие фразы и набор клише. Так же, как и во время публичных интервью и выступлений.

В программе Владимира Зеленского много раз звучит слово "образование", но из конкретных шагов – только предложение давать образовательный ваучер каждому "школьному гению". Кто будет определять "гениев"? Как будут распределяться государственные средства?

Вопросов масса. Ответы вряд ли мы услышим.

В программе Петра Порошенко конкретики тоже немного.

"Мы гармонизируем структуру и содержание нашего образования и науки с европейскими стандартами, приведем структуру подготовки кадров в соответствие с потребностями экономики и требованиями конкурентоспособности страны"… Но каким образом? Непонятно.

Точно так же, без конкретики, президент обещает "поддержку украинской науки и содействие ее тесному взаимодействию с реальным сектором".

Вам кажется, что этого достаточно? Мне – нет.

Украинские ученые указывают на ошибки властей за последние 5 лет и небезосновательно считают, что для науки сделано очень мало.

Дело не только в дефиците денег. Нет визионерства, нет политической воли, но зато есть формализм. Вместо того, чтобы спринтерскими темпами развивать науку, мы топчемся на месте.

Простой пример. Еще в 2015-м году Украина вошла в Европейское исследовательское пространство. Это дает шанс стать частью международных научных кластеров.

Но для реализации программы на государственном уровне нужно было разработать Дорожную карту. В МОН ее утвердили спустя три года, в марте 2018-го года.

То есть, три года ушло только на разработку, по сути, технического документа!

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Я не буду детально писать о рейтингах Украины в Bloomberg Innovation Index или о том, в какой сотне среди самых престижных вузов планеты находятся украинские университеты. Google подскажет.

Для меня дебаты накануне второго тура выборов – повод убедиться в том, что сегодня политические элиты не делают ставки на образование, науку и инновации.

Но я уверена – уже в ближайшие несколько лет ситуация кардинально изменится.

В Украине образовался общественный запрос на качественное образование, на новое качество жизни. И тот, кто его удовлетворит, сможет уже в ближайшие годы получить серьезную поддержку молодых поколений украинцев.

Екатерина Назимко, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: наукаосвітадебатиЗеленськийПорошенко
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