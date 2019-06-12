Backup copy для держави. Як не сплутати авторитаризм зі стійкістю інститутів

Устойчивость государства зависит от легитимности его институтов.

Суверенитет во многом базируется на ценностях, которые разделяют большинство граждан, среди которых – ценность независимого государства как пространства для самореализации и развития личности.

Но легитимность невозможна без двух ключевых опор:

Во-первых, демократических выборов. Во-вторых, поддержки общества либо значительной ее части.

То есть, в каждой социальной группе должно быть определенное количество граждан, которые понимают, что делает власть, и поддерживают ее решения.

Мойзес Наим в своей книге "Конец власти" очень четко сформулировал проблему XXI века:

время больших централизованных структур со строгой иерархией уходит в прошлое. Это касается как отдельных государств, так и корпораций, армий, церкви и многих других. Сейчас не так много барьеров, как раньше, набирают силы неправительственные организации, частные фонды, стартапы, хакеры, радикалы, популисты, блогеры и т.д. Они обретают микровласть, ограничивают возможности тех, кто еще вчера и позавчера был на вершине.

В этих условиях команда Зеленского может попробовать повторить стратегию своих предшественников – опереться на административную вертикаль и финансовый капитал. Либо заручиться поддержкой разных социальных групп, гражданского общества. Выбор за Владимиром Зеленским.

Да, поддержка 73% от числа избирателей, которые пришли на выборы, это хорошо, но они растают, как дым, если ничего не делать. Как метко высказался социолог Евгений Головаха, голосование за Владимира Зеленского было чем-то вроде "электорального Майдана".

А что мы чаще всего наблюдали в украинских условиях после всплеска революционной активности? Я бы назвала этот период вакуумом легитимности.

В апреле 2019-го мы легально сменили власть, но пока что этого недостаточно для воплощения ожидаемых изменений в обществе.

Сейчас новой команде президента важно создать точку невозврата – backup copy для государства.

Пока что мы лишь углубились в политический кризис, объявив о досрочных выборах в парламент.

Мы еще больше отсрочили создание атмосферы вовлечения и созидания, ведь очередные выборы – это, по сути, вновь уход в соревновательную среду.

Если рассматривать вызовы, которые стоят перед украинским государством в период вакуума легитимности – то речь идет, прежде всего, об угрозах национальной безопасности. Причем, как во внешней политике, так и во внутренней.

Например, пока Владимир Зеленский находился в первом своем заграничном визите в качестве главы государства в Брюсселе, ГПУ открыла уголовное производство в связи с публикацией в YouTube ролика о намерении Румынии оккупировать часть Украины. По мнению представителей украинской разведки и СБУ, одной из основных версий появления подобных материалов в сети Интернет рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб.

Было бы наивно предполагать, что враги украинской государственности не воспользуются вакуумом легитимности для своих целей.

Задача минимум – "расшатать" информационное поле с целью укоренить мнение об Украине как о failed state (несостоявшемся государстве – УП). Задача максимум… Об этом мы, обычные граждане, не можем знать достоверно. Однако мы хорошо помним ситуацию в феврале-марте 2014-го года, аннексию Крыма и оккупацию части Донецкой и Луганской областей при поддержке российских войск.

Какие способы создания среды легитимности можно было бы использовать для устойчивости нашего государства?

Во-первых, речь идет о любых способах вовлеченности граждан в процесс изменений в стране. Например, президент уже объявил о планах встречи с крупными бизнесменами для обсуждения идеи инвестиций в восстановление Донбасса.

Во-вторых, это поиск опоры среди самых активных социальных групп. Предприниматели, переселенцы, креативный класс – эти категории находились на периферии интересов всех предыдущих властей. Почему бы не начать с ними активный диалог и не предложить способы вовлечения в реформирование страны? Начать можно с актуализации проблем и аудита возможностей – как со стороны граждан, так и со стороны государства.

Например, одна из существенных проблем переселенцев – отсутствие системного решения в вопросе голосования на выборах. Особенно эта проблема будет ощутима во время парламентской кампании, когда переселенцы не смогут проголосовать за кандидатов на мажоритарных округах. Та же проблема и с местными выборами.

Государство должно помочь с решением этого вопроса – это поможет укрепить позиции соблюдения гражданских прав и свобод в Украине.

Пока продолжается борьба за места в новом парламенте, а правительство утратило опору коалиции в нынешней Верховной Раде, единственным источником устойчивости государства может стать вовлеченность граждан в реализацию общей идеей позитивных изменений в государстве.

Именно в таком ключе стоит работать команде нового президента, если на выходе мы хотим получить сильное государство. Подчеркну – сильное в институциональном плане, а не авторитарное по своей сути.

Екатерина Назимко, специально для УП

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