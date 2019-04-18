Адвокати "без кордонів"

Іноді адвокати йдуть на будь-які кроки, щоб захищати своїх дорогих (у прямому сенсі) клієнтів. Яскравий приклад – адвокати екс-нардепа Миколи Мартиненка, які навіть вдаються до "липових" документів.

19-го квітня адвокатська кваліфікаційна комісія має винести оцінку таким діям захисників колишнього депутата від "Народного фронту", які всіма правдами і неправдами намагаються врятувати його у справі про розкрадання майже 700 мільйонів гривень.

Адвокати Петро Бойко та Ігор Черезов вирішили, що захищати свого підопічного Миколу Мартиненка можуть будь-якими методами, навіть вдаючись до неетичних образ та порушуючи закон.

Фіктивні документи

Коли суд у справі екс-нардепа Мартиненка почав досліджувати докази, які Швейцарська прокуратура надіслала Національному антикорупційному бюро (НАБУ) на флеш-карті, у адвокатів Мартиненка ледь не стався напад.

Крім постійних коментарів ЗМІ, що вони начебто успішно розвалюють у суді справу, адвокати екс-нардепа вирішили подати до суду заздалегідь неправдивий доказ – "липовий" документ.

"Липовий" документ, який надали суду адвокати Миколи Мартиненка Фото: Газета UA

Адвокати вирішили зробити "липову" банківську форму підписів, яку заповнював Мартиненко при відкритті рахунку.

Цей документ підтверджує, що екс-нардеп є бенефіціарним власником компанії, залученої до корупційної схеми на держпідприємстві. Натомість адвокати у цій формі замість Мартиненка вставили прізвище та ім'я детектива НАБУ, який розслідував цю справу.

Така зухвала поведінка є серйозним порушенням закону, оскільки адвокату заборонено в суді використовувати неіснуючі документи.

ЦПК звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, щоб та надала правову оцінку таким діям адвоката.

Петро Бойко разом із тим, що є адвокатом одіозних фігурантів справ НАБУ, очолює також раду адвокатів Київської області. Тому, відповідно до законодавства, Вища кваліфкомісія адвокатури направила скаргу до адвокатської комісії Житомирської області.

Комісія провела перевірку та 19 квітня має винести рішення по суті.

Неетичні висловлювання на адресу суддів

Така зухвала поведінка адвокатів уже давно стала нормою і для Петра Бойка, і для його колеги Ігоря Черезова.

У квітні 2017 року, коли суд обирав запобіжний захід Мартиненку, його адвокати спочатку заявили відвід нині покійному судді Олександру Бобровнику.

Коли у відводі було відмовлено та суддя Бобровник повернувся до зали засідань, адвокат Черезов дозволив собі сказати голосно фразу: "Закусил?".

Пряма трансляція із засідання суду:

На відео Радіо Свобода на 3:53:58 чути, як адвокат Черезов говорить до судді: "Закусил?".

Обманюють суд

Крім справи Миколи Мартиненка Бойко та Черезов захищають й інших фігурантів справ Національного антикорупційного бюро – нардепа Максима Полякова, Руслана Журила колишнього голову правління ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", першого заступника голови НАК "Нафтогаз України" Сергія Перелому.

Адвокат Бойко після "гіпертонічного кризу" сідає за кермо авто Фото: "Наші гроші"

Підзахисним Бойка та Черезова був також екс-глава ДФС Роман Насіров під час розслідування його справи.

Наприкінці серпня 2017-го суд був вимушений перенести засідання у справі нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова через начебто "гіпертонічний криз" у його адвоката Петра Бойка.

Суд призначив засідання щодо стягнення в дохід держави застави, внесеної за нардепа Полякова.

Нардеп не виконав всі умови запобіжного заходу, які були визначені в ухвалі суду. Зокрема, щодо носіння електронного браслета контролю.

"...Адвоката Петра Бойка забрала швидка, у нього гіпертонічний криз..," – повідомив суду нардеп Поляков і додав, що місяць тому Бойко переніс операцію. Суд переніс засідання.

Утім, трохи пізніше цього ж дня журналісти зафіксували, як адвокат Петро Бойко цілком здоровий виходить зі свого офісу та сідає за кермо чорного "Лексуса".





Неетичні висловлювання у соціальних мережах

На окрему увагу заслуговують публікації у фейсбуці адвоката Черезова. Більше того, і на окрему правову оцінку з боку кваліфкомісії адвокатури.

Його висловлювання стосовно інших учасників справи Мартиненка вже давно стали нормою та геть не відповідають вимогам адвокатської етики. Вже не кажучи про прямі образи на адресу активістів.

Хоча є приклади, коли кваліфкомісія адвокатів карає за публікації у Фейсбуці, як це трапилось у випадку з адвокатом Небесної сотні Романом Маселком.

Намагалися позбутися "незручного" колеги

У 2015 році на з'їзді адвокатури Петро Бойко виступив з критикою стосовно адвоката Андрія Вишневського.

Раніше адвокат Вишневський публічно повідомив, що адвокати дуже часто стають сподвижниками корупції в українських судах.

На думку Бойка, тим самим адвокат Вишневський грубо порушив норми адвокатської етики.

У результаті кваліфкомісія адвокатів Київської області позбавила Вишневського адвокатського свідоцтва. Утім, пізніше це рішення було скасовано судом.

Позбулись незручних прокурора та детектива

Паралельно адвокат Бойко, який сам систематично порушує норми адвокатської етики, поскаржився на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрія Перова за грюкання дверима та детектива НАБУ Ігоря Семака за пости у соцмережах.

У результаті прокурора та детектива відвели зі справи Мартиненка, у якій вони працювали.

Подібна поведінка захисників у судовому процесі неприпустима. Але особливо обурює те, що до цього вдаються адвокати, які очолюють органи самоврядування та є лідерами в адвокатському середовищі.

Часто, критикуючи правоохоронців і правоохоронну систему, адвокати просто переступають кордон. Хоча справжній адвокат повинен бути прикладом дотримання Закону та етики.

Випадок з Петром Бойком продемонструє, наскільки адвокатура готова визнавати помилки і боротися з порушеннями в середині системи.

Дар'я Каленюк, спеціально для УП

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