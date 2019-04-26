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Юрій Радзієвський
керівний партнер АО "Радзієвський і партнери"

Якої судової реформи чекати від Зеленського?

П'ятниця, 26 квітня 2019, 11:00

Справедливое правосудие – одно из ключевых требований не только инвесторов, но и обычных граждан.

Победитель президентской гонки и его команда сделали сразу несколько реверансов в их адрес, пообещав осуществить ряд новых реформаторских шагов в направлении судебной системы.

Первое, под чем подписался сам Владимир Зеленский в вопросах судебной реформы, – это "Повестка дня реформы правосудия", которую выдвинуло экспертное сообщество еще на раннем этапе избирательной кампании. Повестка предполагает 4 шага:

  • усиление роли общественности/международных экспертов в обновлении и очищении судейского корпуса;
  • гарантии политической независимости судов;
  • запуск полноценного суда присяжных и мировых судей;
  • внедрение единого экзамена для юристов, а также полноценное обновление органов следствия, прокуратуры и адвокатуры

Один из пунктов попал также в избирательную программу кандидата: "Для простых споров – мировые судьи, которые избираются народом. Для уголовных преступлений – эффективный суд присяжных, который состоит из народа".

Еще один набор тезисов за несколько дней до второго тура выборов озвучила в телеэфире член команды Зеленского Ирина Венедиктова.

"Мы быстро и качественно заполним вакансии в судах, мы запустим инструменты самоочищения судебной власти. Мы перезагрузим Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей", – сказала она.

При этом Венедиктова добавила, что команда Зеленского "пересмотрит действующее законодательство на предмет доступности к правосудию и эффективности процессуальных норм".

Разберем ключевые пункты подробнее

  1. Усиление роли общественности в контроле за судьями

Главным требованием общественных организаций, которые предложили кандидатам на подписание свою "Повестку", является изменение состава Высшего совета правосудия и Высшей квалифкомиссии судей.

Согласно Манифесту, в котором требования расписаны более подробно, предлагается, чтобы не меньше половины состава этих органов были общественниками (активистами, журналистами, правозащитниками) и/или авторитетными иностранными экспертами.

Для того, чтобы внести такие изменения в структуру ВСП и ВККС – необходимо внести изменения в законы "О Высшем совете правосудия" и "О судоустройстве и статусе судей".

Дело за малым: за чей счет в существующих структурах будет происходить замещение на активистов/экспертов? Лоббистам чьих именно интересов в первую очередь решится наступить на горло новый глава государства? И в пакете с какими еще изменениями будут продвигаться нормы о появлении общественников в составе ВСП?

 
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Иллюстрация: Фундация Dejure

Очевидно, что возникнут вопросы и к тому, каким образом будет формироваться состав той "общественности", которая будет делегировать достойных кандидатов в состав "новых" органов.

И не обернется ли эта задумка для нынешних инициаторов реформы холодным душем, когда "правильными" общественниками признают не их, а коллег, чуть более приближенных к новой власти.

Так что анонсированный "перезапуск" ВРП (у которой лишь недавно сменился председатель и часть состава) и ВККС – очевидно не вопрос ближайших месяцев. Разве что будет применяться старый добрый админресурс. Но тогда это уже и не реформа.

  1. Гарантии политической независимости судей

Красивый популистский лозунг на практике еще не удавалось реализовать ни одному главе государства.

Тревожные сигналы, которые подают отдельные суды в отношении спорных дел по Приватбанку, демонстративное "перекрашивание" под потребности новых хозяев Банковой со стороны Окружного админсуда, возможно, и являются пережитками прошлого и канут в Лету после инаугурации.

Но гораздо больше опасений состоит как раз в том, что на фасадах просто будут заменены флаги правящей династии, а принципы работы, сформированные еще при позднем Ющенко и раннем Януковиче, останутся неизменными.

  1. Запуск полноценного суда присяжных

Команда победителя президентской гонки пока путается в показаниях относительно того, в какую сторону развивать эту модель.

В программе кандидата было записано, что "эффективный суд присяжных" должен "состоять из народа", а Ирина Венедиктова озвучила версию, что ожидается появление "профессиональных" присяжных.

Сегодня в Украине уже формально работает суд присяжных. По ходатайству подсудимого, уголовное производство относительно преступлений, в качестве наказания за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, осуществляется судом присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных.

Однако это, безусловно, не классическая модель. Во-первых, коллегия – для наличия спектра мнений – должна состоять из 6-12 человек. Во-вторых, они не должны принимать решение вместе с профессиональным судьей.

В парламенте уже есть несколько законопроектов, которые предлагают внедрить такие подходы, в том числе и расширив перечень преступлений (один из вариантов – снизить порог "входа" для дел с присяжными до 8 лет лишения свободы). Реально – но долго, затратно и потребует большой разъяснительной работы.

  1. Запуск института мировых судей

Этот пункт вызывает еще больше вопросов, поскольку эффективность будет зависеть от избранной модели.

Вообще, мировые судьи – это низшее звено судебной системы, которое призвано рассматривать так называемые "мелкие" споры – раздел имущества до уровня небольшой суммы, разводы без вопроса опеки над детьми, админштрафы и так далее.

В некоторых странах к компетенции мировых судей относятся и мелкие уголовные преступления.

А дальше – большой полет фантазии. Нужно ли иметь мировому судье высшее юридическое образование? А стаж работы в сфере права? Кто будет финансировать – местный бюджет или государственный? Их будут выбирать (скорее всего, именно такая модель будет предложена) или назначать местные органы самоуправления?

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Если выбирать – то будет ли это такая же "веселая" избирательная кампания, как у депутатов на "мажоритарке" или все-таки будут ограничения? А как насчет избирательных фондов кандидатов – как потом судить тех, кто в них вкладывался, ведь общественность точно захочет иметь прозрачный доступ? Или будем без фондов, за свои – и тогда фактически придем к имущественному цензу?

Даже в США вопросы конфликта интересов, связанные с финансированием кампаний будущих судей, постоянно вызывают скандалы. Что уж говорить об Украине, пускай и в новых политических реалиях.

Более того, избранные судьи не могут не думать о том, как их решения будут восприняты избирателями – так как это может отразиться на их выборе при следующем голосовании. Как не скатиться в судебный популизм?

  1. Заполнить вакансии в судах

Критически важная проблема, отсутствие решения которой существенно ухудшает и бизнес-климат, и доступность правосудия.

Далеко не редкостью являются заседания, между которыми проходит не 2-3, а 10-14 месяцев. Судьи закладывают на рассмотрение дел 5-10 минут, хотя нередко на одно дело требуется не менее часа. Все – из-за чрезмерной нагрузки (по 100-200 дел одновременно) у судей и большого числа вакантных мест.

Но быстро этот процесс запустить не получится. Тут и вопрос квалификации, и необходимость дальнейшего повышения зарплат с социальными гарантиями, чтобы поддержать приток действительно честных и неподкупных специалистов.

Пока же желание новой команды начать "самоочищения судебной власти" – то есть, очевидно, стимулировать дальнейшие увольнения судей, которые будут признаваться недобродетельными – скорее, наоборот, усугубит ситуацию и еще больше увеличит дефицит кадров.

Поэтому здесь также необходима серьезная коммуникация и более четкое определение целей и способов их достижения.

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Что не было сказано

Важный пункт, который пока не прозвучал в отношении реформы правосудия – это гарантия реальной ответственности за внешнее давление на судей.

Системная практика такого вмешательства – это один из факторов их зависимости и ангажированности. В первую очередь, из-за того, что в большинстве случаев, наказания за такое нарушение почти никто не несет.

Изменение этого подхода – на уровне политической воли – могло бы иметь прорывной эффект не только для судейского сообщества, но и для социально-политической и экономической жизни страны в целом.

Юрий Радзиевский, спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: судреформиЗеленський
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