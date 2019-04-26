Якої судової реформи чекати від Зеленського?
Справедливое правосудие – одно из ключевых требований не только инвесторов, но и обычных граждан.
Победитель президентской гонки и его команда сделали сразу несколько реверансов в их адрес, пообещав осуществить ряд новых реформаторских шагов в направлении судебной системы.
Первое, под чем подписался сам Владимир Зеленский в вопросах судебной реформы, – это "Повестка дня реформы правосудия", которую выдвинуло экспертное сообщество еще на раннем этапе избирательной кампании. Повестка предполагает 4 шага:
- усиление роли общественности/международных экспертов в обновлении и очищении судейского корпуса;
- гарантии политической независимости судов;
- запуск полноценного суда присяжных и мировых судей;
- внедрение единого экзамена для юристов, а также полноценное обновление органов следствия, прокуратуры и адвокатуры
Один из пунктов попал также в избирательную программу кандидата: "Для простых споров – мировые судьи, которые избираются народом. Для уголовных преступлений – эффективный суд присяжных, который состоит из народа".
Еще один набор тезисов за несколько дней до второго тура выборов озвучила в телеэфире член команды Зеленского Ирина Венедиктова.
"Мы быстро и качественно заполним вакансии в судах, мы запустим инструменты самоочищения судебной власти. Мы перезагрузим Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей", – сказала она.
При этом Венедиктова добавила, что команда Зеленского "пересмотрит действующее законодательство на предмет доступности к правосудию и эффективности процессуальных норм".
Разберем ключевые пункты подробнее
- Усиление роли общественности в контроле за судьями
Главным требованием общественных организаций, которые предложили кандидатам на подписание свою "Повестку", является изменение состава Высшего совета правосудия и Высшей квалифкомиссии судей.
Согласно Манифесту, в котором требования расписаны более подробно, предлагается, чтобы не меньше половины состава этих органов были общественниками (активистами, журналистами, правозащитниками) и/или авторитетными иностранными экспертами.
Для того, чтобы внести такие изменения в структуру ВСП и ВККС – необходимо внести изменения в законы "О Высшем совете правосудия" и "О судоустройстве и статусе судей".
Дело за малым: за чей счет в существующих структурах будет происходить замещение на активистов/экспертов? Лоббистам чьих именно интересов в первую очередь решится наступить на горло новый глава государства? И в пакете с какими еще изменениями будут продвигаться нормы о появлении общественников в составе ВСП?
Очевидно, что возникнут вопросы и к тому, каким образом будет формироваться состав той "общественности", которая будет делегировать достойных кандидатов в состав "новых" органов.
И не обернется ли эта задумка для нынешних инициаторов реформы холодным душем, когда "правильными" общественниками признают не их, а коллег, чуть более приближенных к новой власти.
Так что анонсированный "перезапуск" ВРП (у которой лишь недавно сменился председатель и часть состава) и ВККС – очевидно не вопрос ближайших месяцев. Разве что будет применяться старый добрый админресурс. Но тогда это уже и не реформа.
- Гарантии политической независимости судей
Красивый популистский лозунг на практике еще не удавалось реализовать ни одному главе государства.
Тревожные сигналы, которые подают отдельные суды в отношении спорных дел по Приватбанку, демонстративное "перекрашивание" под потребности новых хозяев Банковой со стороны Окружного админсуда, возможно, и являются пережитками прошлого и канут в Лету после инаугурации.
Но гораздо больше опасений состоит как раз в том, что на фасадах просто будут заменены флаги правящей династии, а принципы работы, сформированные еще при позднем Ющенко и раннем Януковиче, останутся неизменными.
- Запуск полноценного суда присяжных
Команда победителя президентской гонки пока путается в показаниях относительно того, в какую сторону развивать эту модель.
В программе кандидата было записано, что "эффективный суд присяжных" должен "состоять из народа", а Ирина Венедиктова озвучила версию, что ожидается появление "профессиональных" присяжных.
Сегодня в Украине уже формально работает суд присяжных. По ходатайству подсудимого, уголовное производство относительно преступлений, в качестве наказания за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, осуществляется судом присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных.
Однако это, безусловно, не классическая модель. Во-первых, коллегия – для наличия спектра мнений – должна состоять из 6-12 человек. Во-вторых, они не должны принимать решение вместе с профессиональным судьей.
В парламенте уже есть несколько законопроектов, которые предлагают внедрить такие подходы, в том числе и расширив перечень преступлений (один из вариантов – снизить порог "входа" для дел с присяжными до 8 лет лишения свободы). Реально – но долго, затратно и потребует большой разъяснительной работы.
- Запуск института мировых судей
Этот пункт вызывает еще больше вопросов, поскольку эффективность будет зависеть от избранной модели.
Вообще, мировые судьи – это низшее звено судебной системы, которое призвано рассматривать так называемые "мелкие" споры – раздел имущества до уровня небольшой суммы, разводы без вопроса опеки над детьми, админштрафы и так далее.
В некоторых странах к компетенции мировых судей относятся и мелкие уголовные преступления.
А дальше – большой полет фантазии. Нужно ли иметь мировому судье высшее юридическое образование? А стаж работы в сфере права? Кто будет финансировать – местный бюджет или государственный? Их будут выбирать (скорее всего, именно такая модель будет предложена) или назначать местные органы самоуправления?
Если выбирать – то будет ли это такая же "веселая" избирательная кампания, как у депутатов на "мажоритарке" или все-таки будут ограничения? А как насчет избирательных фондов кандидатов – как потом судить тех, кто в них вкладывался, ведь общественность точно захочет иметь прозрачный доступ? Или будем без фондов, за свои – и тогда фактически придем к имущественному цензу?
Даже в США вопросы конфликта интересов, связанные с финансированием кампаний будущих судей, постоянно вызывают скандалы. Что уж говорить об Украине, пускай и в новых политических реалиях.
Более того, избранные судьи не могут не думать о том, как их решения будут восприняты избирателями – так как это может отразиться на их выборе при следующем голосовании. Как не скатиться в судебный популизм?
- Заполнить вакансии в судах
Критически важная проблема, отсутствие решения которой существенно ухудшает и бизнес-климат, и доступность правосудия.
Далеко не редкостью являются заседания, между которыми проходит не 2-3, а 10-14 месяцев. Судьи закладывают на рассмотрение дел 5-10 минут, хотя нередко на одно дело требуется не менее часа. Все – из-за чрезмерной нагрузки (по 100-200 дел одновременно) у судей и большого числа вакантных мест.
Но быстро этот процесс запустить не получится. Тут и вопрос квалификации, и необходимость дальнейшего повышения зарплат с социальными гарантиями, чтобы поддержать приток действительно честных и неподкупных специалистов.
Пока же желание новой команды начать "самоочищения судебной власти" – то есть, очевидно, стимулировать дальнейшие увольнения судей, которые будут признаваться недобродетельными – скорее, наоборот, усугубит ситуацию и еще больше увеличит дефицит кадров.
Поэтому здесь также необходима серьезная коммуникация и более четкое определение целей и способов их достижения.
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Что не было сказано
Важный пункт, который пока не прозвучал в отношении реформы правосудия – это гарантия реальной ответственности за внешнее давление на судей.
Системная практика такого вмешательства – это один из факторов их зависимости и ангажированности. В первую очередь, из-за того, что в большинстве случаев, наказания за такое нарушение почти никто не несет.
Изменение этого подхода – на уровне политической воли – могло бы иметь прорывной эффект не только для судейского сообщества, но и для социально-политической и экономической жизни страны в целом.
Юрий Радзиевский, спеціально для УП
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