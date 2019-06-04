Нове "незаконне збагачення": які шпаринки залишив корупціонерам Зеленський?

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента новую версию статьи о незаконном обогащении.

Вместо тюрьмы "патентованные злодеи" смогут отделаться "обычной" конфискацией имущества, а если будет внедрена норма о нулевой декларации или налоговой амнистии – и вовсе выйти сухими из воды, поделившись лишь частью незаконно нажитого в виде фиксированного налога.

Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса (о незаконном обогащении) в конце февраля 2019 года. Главная причина – нарушение принципа презумпции невиновности. Чиновников заставляли доказывать законность происхождения своего имущества, которое не соответствует декларации. Иначе – до 10 лет тюрьмы. При этом независимо от статуса – "мелкий" или "крупный" чиновник – тюремное заключение было неотъемлемой составляющей санкции.

Что предложил Владимир Зеленский?

В зависимости от суммы и сроков получения "незаконных" активов, наказанием может быть:

- либо их конфискация в рамках иска о признании активов необоснованными (гражданский процесс),

- либо тюремный срок.

По предложенной конструкции, потенциальные нарушители условно делятся на пять категорий:

Размер "незаконных" активов Любой До 960,5 тыс. грн.* Свыше 960,5 тыс. грн. 960,5 тыс. – 11,526 млн грн.** Свыше 11,526 млн грн. Период приобретения Раньше, чем 3 года до вступления в силу закона Любой В течение 3 лет до вступления закона в силу После вступления в силу закона После вступления в силу закона Ответственность Никакой Никакой Конфискация Конфискация От 5 до 10 лет тюрьмы Тип ответственности Гражданский иск, ст. 290 ГПК Гражданский иск, ст. 290 ГПК Уголовная, ст. 368-5 УК

* 960,5 тыс. грн. = 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января 2019 года

**11,526 млн грн. = 12 000 необлагаемых налогом минимумов для целей уголовного законодательства (налоговая социальная льгота на уровне 0,5 прожиточного минимума)

Таким образом, те, кто получил "незаконное" имущество (свыше официальной декларации) в любом размере более, чем за 3 года до вступления закона в силу – полностью освобождаются от ответственности, так как не подпадают под действие закона.

Также нельзя будет привлечь тех, кто получил "незаконные" активы на сумму до 960,5 тысяч гривен.

Если активы получены меньше, чем за 3 года и превышают эту сумму – то нарушителя ждет лишь конфискация в доход государства в рамках гражданского иска, который подает Национальное антикоррупционное бюро по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Чтобы подать иск, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) должны будут собрать доказательства того, что приобретенное имущество имеет отношение к чиновнику и что его стоимость – существенно выше указанной в декларации суммы доходов. Дело будет рассматривать Высший антикоррсуд.

Под эту категорию – только конфискация – попадают и те самые народные депутаты и другие фигуранты расследований по статье 368-2, признанной неконституционной, по которой НАБУ пришлось закрыть дела.

Только конфискация ждет и тех, кто получит такие активы после вступления закона в силу – но при сумме до 11,526 млн грн. Достаточно "щедрое" предложение, учитывая, что за эти деньги можно купить несколько квартир в Киеве.

И только свыше этой суммы наступает уголовная ответственность – от 5 до 10 лет тюрьмы.

Новая статья 368-5 формально не нарушает принципа презумпции невиновности – если раньше чиновнику нужно было доказывать законность покупки (если не докажет – то тюрьма), то теперь уже сам факт разницы в свыше 11,5 млн грн. – преступление.

Между тем, в новой статье 368-5 Уголовного кодекса Администрация президента "забыла" указать в качестве санкции конфискацию имущества. Скорее всего, это техническая ошибка, которую скоро исправят.

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Лазейки для коррупционеров

Первая лазейка. Поскольку отправная точка для построения гипотезы уголовного преследования – это декларация, то лазейкой нового законопроекта для коррупционеров будет возможность переквалифицировать правонарушение.

Так, "незаконное обогащение" (от 5 до 10 лет тюрьмы) может быть переквалифицировано на статью 366-1 УК, то есть "декларирование недостоверной информации" (до 2 лет тюрьмы или штраф).

То есть типичным может стать оправдание чиновника-коррупционера в духе: "Извините, это у меня не слишком много имущества, это я просто не все задекларировал".

Вторая лазейка – естественно, "переоценка" стоимости имущества в ходе расследования.

Тонкая грань между "до 11,5 млн грн" (просто конфискация) и свыше "11,5 млн грн" (тюрьма) заставит чиновников признать, что на деньги непонятного происхождения они покупали не дорогие украшения, а пластиковую бижутерию.

То же самое будет происходить и со сроками – нужно будет как-то доказать, что "незаконные" активы приобретены раньше, чем за три года до новации.

Интересно, как новая инициатива о "незаконном обогащении" перекликнется с идеей президента Зеленского о нулевой декларации и налоговой амнистии.

Если обе идеи начнут работать одновременно, чиновники получат шанс легализовать через нулевую декларацию огромные суммы и объемы имущества, и обезопаситься от исков НАБУ о признании таких активов необоснованными.

И таким образом, новые нормы будут распространяться исключительно на "новых" коррупционеров.

Юрий Радзиевский, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.